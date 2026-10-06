Η Air Liquide κατάφερε να δανειστεί με χαμηλότερη απόδοση ακόμη και από το γαλλικό Δημόσιο, προσελκύοντας ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τη νέα έκδοση ομολόγων της σε ευρώ, σε μία περίοδο κατά την οποία τα κρατικά ομόλογα της Γαλλίας βρίσκονται στο επίκεντρο των πιέσεων λόγω της δημοσιονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας στη χώρα.

Ο γαλλικός όμιλος βιομηχανικών αερίων συγκέντρωσε προσφορές περίπου 12,5 δισ. ευρώ για έκδοση συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πηγή με γνώση της συναλλαγής. Η έκδοση περιλάμβανε ομόλογο κυμαινόμενου επιτοκίου διάρκειας δύο ετών, καθώς και τίτλους σταθερού επιτοκίου διάρκειας πέντε και δέκα ετών.

Το ιδιαίτερα αξιοσημείωτο στοιχείο της συναλλαγής είναι ότι οι δύο εκδόσεις σταθερού επιτοκίου τιμολογήθηκαν με χαμηλότερες αποδόσεις από τα αντίστοιχης διάρκειας γαλλικά κρατικά ομόλογα, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει ότι οι επενδυτές θεωρούν το χρέος της Air Liquide, η οποία διαθέτει ισχυρή και διεθνώς διαφοροποιημένη βάση εσόδων, ελκυστικότερο από το ίδιο το κρατικό χρέος της Γαλλίας.

Όπως ανέφερε ο Έντουαρντ Φάρλεϊ, επικεφαλής ευρωπαϊκών εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας στην PGIM, τα ομόλογα γαλλικών επιχειρήσεων με ισχυρή διεθνή παρουσία μπορούν να διαπραγματεύονται με καλύτερους όρους από τα OAT όταν τα κρατικά ομόλογα βρίσκονται υπό πίεση, καθώς οι αναταράξεις στη γαλλική αγορά χρέους δεν αποτελούν απαραίτητα καθοριστικό παράγοντα για την εταιρική τους κερδοφορία.

Οι πιέσεις στα γαλλικά ομόλογα

Τα γαλλικά κρατικά ομόλογα έχουν υποστεί έντονες ρευστοποιήσεις τους τελευταίους μήνες, καθώς τα σχέδια για περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος εκτροχιάστηκαν, ενώ το δημοσιονομικό συμβούλιο της χώρας χαρακτήρισε «αισιόδοξες» τις οικονομικές παραδοχές στις οποίες βασίζεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027.

Στη δημοσιονομική αβεβαιότητα προστίθεται και ο πολιτικός κίνδυνος, καθώς πρόσφατες δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους δείχνουν ως πιθανό σενάριο μία αναμέτρηση στον δεύτερο γύρο μεταξύ της Μαρίν Λεπέν και του Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Η ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων πήρε πάντως μία ανάσα την Τρίτη, με τα γαλλικά κρατικά ομόλογα να ηγούνται της ευρύτερης ανάκαμψης. Ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ δήλωσε ότι η Γαλλία απέχει πολύ από το σημείο στο οποίο θα χρειαζόταν παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην αγορά χρέους. Την ίδια στιγμή, η Μαρίν Λεπέν παρουσίασε ένα φιλόδοξο νέο δημοσιονομικό σχέδιο, προτείνοντας τη μείωση του ελλείμματος κάτω από το 3% του ΑΕΠ έως το 2032.

Air Liquide: Απόδοση 4,121% έναντι 4,145% της Γαλλίας

Οι όροι τιμολόγησης των ομολόγων της Air Liquide, τα οποία εκδόθηκαν μέσω χρηματοδοτικής οντότητας του ομίλου, βελτιώθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, καθώς η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε στην εταιρεία να περιορίσει το κόστος δανεισμού.

Το περιθώριο για το διετές ομόλογο κυμαινόμενου επιτοκίου περιορίστηκε στις 35 μονάδες βάσης πάνω από το Euribor τριμήνου. Για το πενταετές ομόλογο, το spread διαμορφώθηκε στις 65 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps, ενώ για τη δεκαετή έκδοση στις 95 μονάδες βάσης.

Οι τελικές αποδόσεις αποτυπώνουν ακόμη πιο καθαρά την αντιστροφή των παραδοσιακών ισορροπιών μεταξύ κρατικού και εταιρικού χρέους. Το πενταετές ομόλογο της Air Liquide αποδίδει 4,121%, έναντι 4,145% του αντίστοιχου πενταετούς γαλλικού OAT.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά στη δεκαετία. Το δεκαετές ομόλογο της Air Liquide προσφέρει απόδοση 4,518%, ενώ η απόδοση του δεκαετούς γαλλικού κρατικού ομολόγου βρίσκεται στο 4,747%. Η διαφορά φθάνει έτσι περίπου τις 23 μονάδες βάσης υπέρ της εταιρικής έκδοσης.

Η εξέλιξη αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω των πιστοληπτικών αξιολογήσεων. Τα νέα ομόλογα της Air Liquide αναμένεται να αξιολογηθούν με A2 από τη Moody’s, δύο βαθμίδες χαμηλότερα από την αξιολόγηση Aa3 της Γαλλίας, και με A από την S&P, μία βαθμίδα κάτω από το A+ του γαλλικού Δημοσίου. Η Fitch αξιολογεί επίσης τη Γαλλία με A+.

Το επενδυτικό σχέδιο της Air Liquide

Η έκδοση πραγματοποιείται μετά την παρουσίαση από την Air Liquide ενός φιλόδοξου σχεδίου κατανομής κεφαλαίων, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, επαναγορές μετοχών ύψους 4 δισ. ευρώ έως το 2028 και διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους.

Με τις κινήσεις αυτές, ο όμιλος επιχειρεί να απαντήσει σε βασικούς προβληματισμούς των επενδυτών, την ώρα που βρίσκεται αντιμέτωπος με πιέσεις από την Elliott Investment Management.

Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Barclays, BBVA, Bank of America, CIC, Citigroup, HSBC και IMI Intesa Sanpaolo.

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