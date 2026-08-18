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Η μετοχή της Alibaba Group Holding σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων δύο εβδομάδων, καθώς η παρουσίαση μιας νέας πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου ενίσχυσε την αισιοδοξία των επενδυτών για τον κινεζικό τεχνολογικό όμιλο, λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του για το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου.

Η μετοχή ενισχύθηκε έως και 5% στο Χονγκ Κονγκ, ενώ η Alipay παρουσίασε μια νέα πλατφόρμα «όλα σε ένα» για επιχειρήσεις, η οποία φιλοδοξεί να αξιοποιήσει AI agents για την αυτοματοποίηση εργασιών. Με τη νέα άνοδο, η Alibaba καταγράφει πλέον κέρδη άνω του 40% από τα χαμηλά του Ιουνίου, ανακάμπτοντας δυναμικά από τις πιέσεις που είχε δεχθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

«Η Alipay θα συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας γενιάς υπηρεσιών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και θα υποστηρίξει την ανάπτυξη του agentic commerce», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Ant Group, Σίριλ Χαν, κατά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας.

Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα και οι επενδύσεις στην AI

Η προσοχή των αγορών στρέφεται τώρα στα οικονομικά αποτελέσματα της Alibaba, τα οποία αναμένονται την Πέμπτη. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,4% στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο.

Την ίδια στιγμή, οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να παραμείνουν αρνητικές, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να διοχετεύει σημαντικά κεφάλαια στις επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται επίσης μετατόπιση επενδυτικών κεφαλαίων προς την Alibaba και μακριά από την Tencent, μετά τα υποτονικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η τελευταία την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον Στίβεν Λέουνγκ, εκτελεστικό διευθυντή της UOB Kay Hian στο Χονγκ Κονγκ, η Alibaba θεωρείται ότι διαθέτει σαφέστερες προοπτικές ανάπτυξης, κυρίως χάρη στις δραστηριότητές της στις υπηρεσίες cloud.

Η Alibaba ποντάρει στους AI agents

Η νέα πλατφόρμα αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια του ομίλου να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στις καθημερινές συναλλαγές καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Τον Ιούνιο, η Alibaba είχε παρουσιάσει το Ah Bao, ένα περιβάλλον AI agent που επιτρέπει στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν καθημερινές υπηρεσίες μέσω τεχνητής νοημοσύνης, από την πληρωμή λογαριασμών και την παραγγελία καφέ μέχρι τον εντοπισμό φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η ανάπτυξη αυτών των νέων προϊόντων θεωρείται κρίσιμη για την προσπάθεια της Alibaba να προσελκύσει περισσότερους χρήστες και να δημιουργήσει νέες πηγές ανάπτυξης, σε μια περίοδο κατά την οποία η εγχώρια κατανάλωση στην Κίνα παραμένει αδύναμη.

Παράλληλα, η αυξανόμενη έμφαση σε AI agents, cloud και αυτοματοποιημένες εμπορικές υπηρεσίες ενισχύει την επενδυτική αφήγηση γύρω από την Alibaba, με την αγορά να αναζητά πλέον στα αποτελέσματα της Πέμπτης ενδείξεις ότι οι μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να μεταφραστούν σε ταχύτερη ανάπτυξη εσόδων και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Περίληψη 35 λέξεων

Η Alibaba κερδίζει έδαφος στο Χονγκ Κονγκ μετά την παρουσίαση νέας πλατφόρμας της Alipay με AI agents, ενώ οι επενδυτές στρέφονται στην εταιρεία ενόψει αποτελεσμάτων και ποντάρουν στις προοπτικές ανάπτυξης από τεχνητή νοημοσύνη και cloud.

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