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Η Alibaba Group Holding επιταχύνει την επέκταση του δικτύου των data centers της σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, ενισχύοντας το φιλόδοξο σχέδιό της για τη δημιουργία παγκόσμιων υποδομών ισχύος 20 γιγαβάτ (GW), σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνεται ο ανταγωνισμός της Κίνας με τις ΗΠΑ στον τομέα των chips και των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο κινεζικός κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου σχεδιάζει να δημιουργήσει μέσα στους επόμενους 12 μήνες τις πρώτες cloud περιοχές του στην Τουρκία, τη Φινλανδία και την Ολλανδία, όπως δήλωσε ο Λι Φέιφέι, στέλεχος της Alibaba, στο ετήσιο συνέδριο Apsara της εταιρείας, που πραγματοποιείται στη Χανγκτσόου.

Παράλληλα, η Alibaba θα επεκτείνει την παρουσία της στον τομέα των data centers σε Μαλαισία, Γερμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Γαλλία και Χονγκ Κονγκ, ενισχύοντας τη δυνατότητά της να προσφέρει τοπικά προσαρμοσμένες υπηρεσίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης.

Η Alibaba απέναντι στους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς

Η επέκταση αυτή φέρνει την Alibaba σε ολοένα πιο άμεσο ανταγωνισμό με δυτικούς ομίλους, όπως η Amazon και η Alphabet, σε αγορές εκτός Ασίας.

Το παγκόσμιο δίκτυο cloud της Alibaba εκτείνεται ήδη από την Ιαπωνία και τη Νοτιοανατολική Ασία έως τη Μέση Ανατολή. Τους τελευταίους μήνες η εταιρεία έχει ανοίξει νέες εγκαταστάσεις στη Βραζιλία και τη Γαλλία, με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες generative AI σε τοπικές επιχειρήσεις.

«Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε στενά με το παγκόσμιο οικοσύστημά μας, ώστε η AI να γίνει πιο επεκτάσιμη, πρακτική και προσβάσιμη στις επιχειρήσεις», δήλωσε ο Λι, ο οποίος είναι Chief Technology Officer και πρόεδρος του διεθνούς επιχειρηματικού τομέα της Alibaba Cloud Intelligence.

Η παγκόσμια επέκταση της Alibaba συνδέεται και με την ευρύτερη στρατηγική της Κίνας να ενισχύσει την παρουσία των τεχνολογικών της λύσεων διεθνώς, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να ενθαρρύνει άλλες χώρες να προτιμούν αμερικανικές τεχνολογικές λύσεις και να αποφεύγουν κινεζικές εναλλακτικές.

Νέα chips και AI μοντέλα

Η Alibaba ξεκίνησε το ετήσιο τεχνολογικό της συνέδριο στη Χανγκτσόου παρουσιάζοντας τις δυνατότητές της σε όλο το φάσμα της τεχνητής νοημοσύνης, λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ, την πρώτη κρατική επίσκεψη Κινέζου ηγέτη στη χώρα εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, με την AI να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα.

Η εταιρεία παρουσίασε νέα σειρά chips τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία χαρακτηρίζει ως τα ισχυρότερα που έχουν αναπτυχθεί στην Κίνα και τα οποία προορίζονται για την εκπαίδευση προηγμένων μοντέλων.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι εκπαιδεύει νέα foundation models με 5 έως 10 τρισεκατομμύρια παραμέτρους, μέγεθος σημαντικά μεγαλύτερο από τα υφιστάμενα open-weight μοντέλα.

Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής βρίσκεται το σχέδιο για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου data centers συνολικής ισχύος 20 GW έως το 2032. Σύμφωνα με εκτίμηση της Citigroup, το δίκτυο αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερα από 160 δισ. δολάρια εξωτερικών εσόδων από cloud.

Επενδύσεις 53 δισ. δολαρίων στην AI

Η Alibaba συγκαταλέγεται στις κινεζικές εταιρείες που επενδύουν με τους ταχύτερους ρυθμούς στις ψηφιακές υποδομές, τις οποίες θεωρεί κρίσιμες για την επίτευξη της λεγόμενης τεχνητής γενικής νοημοσύνης (AGI).

Το 2025 ανακοίνωσε επενδυτικό πρόγραμμα 53 δισ. δολαρίων σε ορίζοντα τριετίας για την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ έκτοτε έχει αφήσει να εννοηθεί ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

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