Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η μετοχή της Alibaba ενισχύθηκε περίπου 3% στο Χονγκ Κονγκ την Τρίτη, μετά την παρουσίαση ενός νέου chip Τεχνητής Νοημοσύνης και την ανακοίνωση ενός φιλόδοξου σχεδίου για δραστική επέκταση της δυναμικότητας των data centers της.

Ο κινεζικός τεχνολογικός κολοσσός επιχειρεί έτσι να ενισχύσει τη θέση του στην υποδομή που βρίσκεται πίσω από την ταχύτατη ανάπτυξη της AI, επενδύοντας ταυτόχρονα σε chips, υπολογιστική ισχύ, cloud υποδομές και νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Στο ετήσιο συνέδριο Apsara της Alibaba Cloud στη Χανγκτσόου, η εταιρεία παρουσίασε το Zhenwu V900, το νέο chip τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς.

Σύμφωνα με την Alibaba, το V900 προσφέρει τριπλάσια απόδοση σε σχέση με τον προκάτοχό του, το Zhenwu M890, που είχε παρουσιαστεί τον Μάιο.

Το νέο chip αναμένεται να περάσει σε μαζική παραγωγή και εμπορική διάθεση το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Τα υφιστάμενα chips της σειράς Zhenwu χρησιμοποιούνται ήδη από περισσότερους από 650 πελάτες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η ενέργεια και η μεταποίηση.

Data centers άνω των 20 GW

Παράλληλα με το νέο chip, η Alibaba ανακοίνωσε ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο σχέδιο για την επέκταση της Alibaba Cloud.

Η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει την παγκόσμια δυναμικότητα των data centers της σε περισσότερα από 20 γιγαβάτ έως το 2032.

Η επέκταση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου οδικού χάρτη που καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα της τεχνητής νοημοσύνης, από το hardware και τις υποδομές cloud έως τα προηγμένα μοντέλα AI.

Η κίνηση έρχεται καθώς οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες παγκοσμίως αυξάνουν τις επενδύσεις τους σε υπολογιστική ισχύ και data centers, εντείνοντας τον ανταγωνισμό για την υποδομή που απαιτεί η ανάπτυξη των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η παγκόσμια κούρσα για υπολογιστική ισχύ

Η Alibaba δεν είναι η μόνη τεχνολογική εταιρεία που αυξάνει επιθετικά τις επενδύσεις της σε AI υποδομές.

Η Nvidia έχει ανακοινώσει συνεργασία με αυστραλιανούς εταίρους για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης συνολικής ισχύος έως 2 GW στην Αυστραλία έως το 2027.

Παράλληλα, η Meta ανακοίνωσε τον Ιούλιο σχέδιο για το πρώτο μεγάλο data center της στον Καναδά. Η εγκατάσταση στην Αλμπέρτα θα έχει ισχύ 1 GW, εκτιμώμενο κόστος περίπου 9 δισ. δολάρια και χρόνο κατασκευής έως τρία χρόνια.

Οι επενδύσεις αυτές καταδεικνύουν την κλίμακα του ανταγωνισμού για την εξασφάλιση υπολογιστικής ισχύος, καθώς οι εταιρείες τεχνολογίας προσπαθούν να καλύψουν τις ολοένα μεγαλύτερες ανάγκες των εφαρμογών AI.

Στο επίπεδο των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, η Alibaba ανακοίνωσε επίσης ότι το Qwen 4 βρίσκεται ήδη σε διαδικασία εκπαίδευσης, ενώ παρουσίασε τον σχεδιασμό για τις επόμενες σειρές Qwen 4.5 και Qwen 5.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Alibaba, Έντι Γου, δήλωσε ότι η ανάπτυξη της «μηχανικής σκέψης» διαθέτει ακόμη «τεράστιο περιθώριο ανάπτυξης».

Παρομοίασε τη σημερινή φάση της τεχνητής νοημοσύνης με τα πρώτα στάδια της ηλεκτροδότησης, υποστηρίζοντας ότι ο προγραμματισμός μέσω AI αποτελεί ουσιαστικά το «ηλεκτρικό φως» της εποχής της μηχανικής νοημοσύνης.

Η Alibaba επιχειρεί έτσι να οικοδομήσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα AI, στο οποίο το chip, το cloud, τα data centers και τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης λειτουργούν ως αλληλένδετα τμήματα της ίδιας στρατηγικής.

Την ίδια ώρα, ο κινεζικός τεχνολογικός ανταγωνισμός εντείνεται και στο εσωτερικό της χώρας. Η Huawei παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα νέα υποδομή τεχνητής νοημοσύνης, η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να κλιμακωθεί ώστε να υποστηρίζει έως και ένα εκατομμύριο επεξεργαστές.

Διαβάστε ακόμη

Πετρέλαιο: Η παγκόσμια έλλειψη καυσίμων πιέζει τις τιμές – Γιατί τα διυλιστήρια δεν μπορούν να δώσουν λύση

Kαμπανάκι Λέιν (ΕΚΤ): Πετρέλαιο και φυσικό αέριο φέρνουν δεύτερο κύμα πληθωριστικών πιέσεων

Στα €911 δισ. το ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο το 2025 – Ανάπτυξη 7%

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ