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Όταν ο Αμερικανός επενδυτής Ντέιβιντ Στορτς αγόρασε τη Sheffield Wednesday, μία από τις ιστορικότερες αλλά και πιο ταλαιπωρημένες ομάδες του αγγλικού ποδοσφαίρου, οι πρώτες επενδύσεις που χρειάστηκε να κάνει δεν αφορούσαν σε μεταγραφές εκατομμυρίων ή ένα νέο προπονητικό κέντρο.

Έπρεπε πρώτα να φτιάξει το ζεστό νερό, το Wi-Fi και τα ασανσέρ.

Η περίπτωση της Sheffield Wednesday αποτυπώνει την άλλη πλευρά της ολοένα μεγαλύτερης εισβολής αμερικανικών κεφαλαίων στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Μακριά από τη λάμψη της Premier League και τις επενδύσεις δισεκατομμυριούχων στα κορυφαία κλαμπ, Αμερικανοί επενδυτές αγοράζουν ιστορικές ομάδες των χαμηλότερων κατηγοριών, ποντάροντας ότι μπορούν να τις οδηγήσουν προς την κορυφή και να πολλαπλασιάσουν την αξία τους.

Πλέον, 40 από τις 92 ομάδες στις τέσσερις κορυφαίες κατηγορίες της Αγγλίας διαθέτουν κάποια μορφή αμερικανικής ιδιοκτησίας.

Το οικονομικό στοίχημα είναι απλό στη θεωρία και εξαιρετικά δύσκολο στην πράξη: αγοράζεις σχετικά φθηνά μια ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας και, εάν καταφέρεις να την ανεβάσεις στην Premier League, αποκτάς πρόσβαση στο πλουσιότερο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα του κόσμου.

This is what it’s all about, giving those who otherwise wouldn’t an opportunity to experience Hillsborough and the thrill of it all. Great work by the Supporters Trust, a special thank you to all donors and congrats to all the beneficiaries of their hard work! @swfc#WAWAW https://t.co/FpyMNWwL9j — David Storch (@storchyowl) August 22, 2026

Από τη Wrexham στην Birmingham

Τα παραδείγματα πολλαπλασιάζονται. Ο ιδρυτής hedge fund Τομ Βάγκνερ απέκτησε την Birmingham City, έχοντας στο επενδυτικό σχήμα και τον πρώην αστέρα του NFL Τομ Μπρέιντι. Η ομάδα αγωνίζεται στην Championship και έχει να βρεθεί στην Premier League εδώ και 15 χρόνια.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η περίπτωση της Wrexham, την οποία οι ηθοποιοί Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΕλχένι απέκτησαν το 2021 έναντι μόλις 2 εκατ. λιρών.

Έκτοτε, η ουαλική ομάδα ανέβηκε διαδοχικά κατηγορίες και πέρυσι εξασφάλισε χρηματοδότηση από την Apollo Global Management της Νέας Υόρκης, αφού είχε αναζητήσει επενδυτή με αποτίμηση που έφθανε έως και τις 350 εκατ. λίρες.

Για τους Αμερικανούς, οι αγγλικοί σύλλογοι εξακολουθούν να μοιάζουν σχετικά φθηνοί σε σύγκριση με τις αποτιμήσεις των αθλητικών franchises στις ΗΠΑ.

Και υπάρχει μία θεμελιώδης διαφορά: στην Αγγλία ένας επενδυτής μπορεί να αγοράσει μια ομάδα χαμηλά στην ποδοσφαιρική πυραμίδα και, μέσω των ανόδων, να φτάσει μέχρι την Premier League.

Μια ιστορική ομάδα κάτω από 20 εκατ. λίρες

Ο Στορτς, 73 ετών, έκανε την περιουσία του στον αεροπορικό κλάδο και η Sheffield Wednesday αποτελεί την πρώτη του επένδυση στο ποδόσφαιρο.

Απέκτησε τον σύλλογο έναντι λιγότερων από 20 εκατ. λίρες, έπειτα από μια περίοδο σοβαρών οικονομικών και αγωνιστικών προβλημάτων υπό την προηγούμενη ιδιοκτησία του Ταϊλανδού επιχειρηματία Ντεϊφόν Τσανσίρι.

Η Wednesday, που ιδρύθηκε το 1867, υποβιβάστηκε στην τρίτη κατηγορία, έχοντας δεχθεί αφαίρεση βαθμών λόγω της υπαγωγής της σε διαδικασία αφερεγγυότητας και καθυστερήσεων στην καταβολή μισθών.

Και ο νέος ιδιοκτήτης διαπίστωσε γρήγορα ότι η αναγέννηση μιας ιστορικής ποδοσφαιρικής ομάδας μπορεί να αρχίζει από πολύ πιο πεζά πράγματα.

Εκατομμύρια για να σωθεί το Hillsborough

Το ιστορικό Hillsborough είχε παραμεληθεί επί χρόνια. Η βόρεια εξέδρα είχε βρεθεί αντιμέτωπη με προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας λόγω προβλημάτων στατικής επάρκειας και διάβρωσης της οροφής.

Ο Στορτς έχει ήδη δαπανήσει περίπου 9 εκατ. λίρες για το γήπεδο. Μέχρι τα μέσα Αυγούστου, σχεδόν 1 εκατ. λίρες είχε κατευθυνθεί μόνο στο Wi-Fi, ακόμη 300.000 λίρες σε νέα ασανσέρ και περίπου 900.000 λίρες στην ανακαίνιση του εστιατορίου.

Το Hillsborough κουβαλά, παράλληλα, ένα βαρύ ιστορικό φορτίο. Είναι το γήπεδο όπου το 1989 έχασαν τη ζωή τους 97 άνθρωποι στη μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία του αγγλικού αθλητισμού.

Και μετά ήρθαν οι κανόνες

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας βρέθηκε επίσης αντιμέτωπος με την πολυπλοκότητα των οικονομικών κανονισμών του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Παραδέχθηκε ότι ορισμένοι όροι της συμφωνίας εξόδου του συλλόγου από τη διαδικασία αφερεγγυότητας ήταν αυστηρότεροι απ’ όσο είχε αρχικά αντιληφθεί.

Η ομάδα βρέθηκε αρχικά αντιμέτωπη με ποινή 15 βαθμών, η οποία τελικά ακυρώθηκε υπό την προϋπόθεση ότι η νέα ιδιοκτησία θα δεχόταν αυστηρούς περιορισμούς στις μεταγραφικές δαπάνες.

Από την άφιξη του Στορτς αποκτήθηκαν περίπου 12 νέοι ποδοσφαιριστές, με τη Wednesday να δαπανά σχεδόν ολόκληρο το επιτρεπόμενο ποσό των 2 εκατ. λιρών.

Η σύγκριση με την κορυφή της πυραμίδας είναι εντυπωσιακή: η επίσης αμερικανικής ιδιοκτησίας Arsenal δαπάνησε περίπου 75 εκατ. λίρες για έναν μόνο ποδοσφαιριστή, τον Μπρούνο Γκιμαράες.

Τα 500 premium καθίσματα και η μεγάλη ευκαιρία

Το επόμενο μέτωπο είναι η αύξηση των εμπορικών εσόδων. Η διοίκηση σχεδιάζει να μετατρέψει τμήματα του Hillsborough σε premium θέσεις και χώρους φιλοξενίας, έναν από τους σημαντικότερους μηχανισμούς παραγωγής εσόδων στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Σήμερα η Sheffield Wednesday διαθέτει μόλις περίπου 500 premium θέσεις, όταν κορυφαίες ομάδες όπως η Liverpool και η Chelsea διαθέτουν τουλάχιστον 10.000.

Το μεγάλο περιουσιακό στοιχείο της Wednesday, ωστόσο, παραμένει η ίδια η ιστορία της και η εξαιρετικά πιστή βάση οπαδών της.

Περισσότεροι από 30.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στο τελευταίο παιχνίδι της περασμένης σεζόν, ενώ για τη φετινή περίοδο έχουν διατεθεί πάνω από 24.000 εισιτήρια διαρκείας.

Η νέα εποχή έχει ήδη αποκτήσει και το δικό της σύνθημα: «Born 1867, Reborn 2026».

Για τον Στορτς, το στοίχημα είναι να ανακαινίσει τις εγκαταστάσεις, να αναπτύξει τις ακαδημίες, να δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων και να οδηγήσει σταδιακά την ομάδα προς τις υψηλότερες κατηγορίες.

Εάν το σχέδιο πετύχει, η αξία μιας ομάδας που αγοράστηκε για λιγότερα από 20 εκατ. λίρες θα μπορούσε να αλλάξει θεαματικά. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που ολοένα περισσότερα αμερικανικά κεφάλαια κοιτούν πλέον όχι μόνο την Premier League, αλλά ολόκληρη την αγγλική ποδοσφαιρική πυραμίδα.

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