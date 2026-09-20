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Όταν ένα αγόρι μεταφέρθηκε στα επείγοντα των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων του Λέστερ στη Βρετανία με ένα ασυνήθιστο κυψελοειδές μοτίβο στην κοιλιά του, η πρώτη εκτίμηση του νοσηλευτικού προσωπικού ήταν ότι επρόκειτο για μώλωπες.

Κατά τα άλλα, το παιδί ήταν απολύτως υγιές, είχε κάνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια και δεν παρουσίαζε ούτε πυρετό ούτε πόνο. Οι γιατροί θεώρησαν αρχικά ότι τα σημάδια πιθανότατα οφείλονταν σε κάποιον τραυματισμό. Η πραγματική αιτία, όμως, αποδείχθηκε πολύ διαφορετική και συνδεόταν με μια καθημερινή συνήθεια του αγοριού και τη χρήση του φορητού υπολογιστή του.

Όπως αναφέρει το New Atlas, απεικονιστικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε δεν έδειξαν κάποιον τραυματισμό. Παράλληλα, οι γιατροί απέκλεισαν άλλες πιθανές παθήσεις, μεταξύ των οποίων και τη δικτυωτή πελίωση (livedo reticularis), η οποία μπορεί να προκαλέσει χαρακτηριστικές κηλίδες στο δέρμα, μεταξύ άλλων λόγω έκθεσης στο κρύο.

Στο παιδί χορηγήθηκε αμοξικιλλίνη σε συνδυασμό με κλαβουλανικό οξύ και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο, με τη σύσταση να επιστρέψει στο σπίτι και να ξεκουραστεί.

Το εξάνθημα επέστρεψε πιο έντονο

Λίγες εβδομάδες αργότερα, όμως, το αγόρι χρειάστηκε να επιστρέψει στο νοσοκομείο. Αυτή τη φορά η εικόνα ήταν διαφορετική και περισσότερο ανησυχητική.

Το δικτυωτό μοτίβο που αρχικά έμοιαζε με μώλωπες είχε γίνει πιο σκούρο, ενώ η περιοχή της κοιλιάς παρουσίαζε πλέον μεγαλύτερη ευαισθησία στην αφή. Παράλληλα, είχε εμφανιστεί ένα ροζ και επώδυνο εξάνθημα.

Η εξέλιξη των συμπτωμάτων οδήγησε τους γιατρούς να επανεξετάσουν τα πιθανά αίτια και να στραφούν προς μια διαφορετική διάγνωση: το «σύνδρομο ψημένου δέρματος» (erythema ab igne).

Πρόκειται για μια πάθηση που προκαλείται όταν το δέρμα εκτίθεται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ήπια αλλά επαναλαμβανόμενη θερμότητα. Η θερμοκρασία μπορεί να μην είναι αρκετά υψηλή ώστε να προκαλέσει ένα άμεσο έγκαυμα, ωστόσο η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια του δέρματος και να οδηγήσει στη χαρακτηριστική εμφάνιση των σημαδιών.

Η συνήθεια των οκτώ ωρών που έδωσε την απάντηση

Στην αρχή, οι γονείς του παιδιού δεν μπορούσαν να εντοπίσουν κάποια πηγή θερμότητας που θα μπορούσε να εξηγήσει το εξάνθημα. Το αγόρι δεν χρησιμοποιούσε θερμοφόρα και δεν υπήρχε κάποια θερμάστρα στον χώρο που θα μπορούσε να προκαλεί παρατεταμένη έκθεση της κοιλιάς σε υψηλότερη θερμοκρασία.

Σύντομα, όμως, εντόπισαν μια καθημερινή συνήθεια που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν συνδέσει με τα συμπτώματα.

Το παιδί συνήθιζε να ακουμπά τον φορητό υπολογιστή επάνω στην κοιλιά του, συχνά μάλιστα την ώρα που το laptop βρισκόταν στη φόρτιση. Και αυτό δεν συνέβαινε για λίγα λεπτά: η χρήση μπορούσε να διαρκέσει έως και οκτώ ώρες την ημέρα.

Η παρατεταμένη θερμότητα που εξέπεμπε η συσκευή ήταν τελικά η εξήγηση που αναζητούσαν οι γιατροί για το ασυνήθιστο δικτυωτό εξάνθημα.

Τι είναι το «σύνδρομο ψημένου δέρματος»

Αν και το erythema ab igne δεν αποτελεί σπάνια πάθηση μεταξύ των νεαρών ενηλίκων, η σύνδεσή του με τη χρήση φορητού υπολογιστή μπορεί να μην είναι από τις πρώτες πιθανότητες που εξετάζουν οι γιατροί όταν αντιμετωπίζουν ένα παιδί με τέτοιου είδους δερματικές αλλοιώσεις.

Το αποκαλούμενο «σύνδρομο ψημένου δέρματος» δεν θεωρείται γενικά ιδιαίτερα επικίνδυνο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν εντοπιστεί και απομακρυνθεί η πηγή θερμότητας, οι αλλαγές στο χρώμα του δέρματος υποχωρούν σταδιακά.

Ωστόσο, έχουν αναφερθεί και σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες τα κύτταρα της περιοχής παρουσίασαν προκαρκινικές αλλοιώσεις, ενώ σε μία σοβαρή περίπτωση καταγράφηκε η εμφάνιση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος.

Παρά αυτές τις σπάνιες επιπλοκές, το erythema ab igne αντιμετωπίζεται κατά κανόνα ως καλοήθης δερματική πάθηση, ιδιαίτερα όταν η αιτία εντοπιστεί έγκαιρα και σταματήσει η συνεχής έκθεση στη θερμότητα.

Τι συνέβη τελικά στο παιδί

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εξέλιξη ήταν θετική. Αρκετούς μήνες μετά την αναγνώριση της αιτίας και την απομάκρυνση της πηγής θερμότητας, το εξάνθημα είχε εξαφανιστεί.

Οι συγγραφείς της μελέτης, η γενική γιατρός Μάρα Ζναγκοβεάνου και ο παιδίατρος Έντουαρντ Άρτλεϊ, τονίζουν ότι οι γιατροί θα πρέπει να έχουν υπόψη τους αυτή την πιθανότητα όταν εξετάζουν παιδιά με παρόμοια δικτυωτά σημάδια, μώλωπες ή ανεξήγητα εξανθήματα.

«Η έγκαιρη αναγνώριση, μέσω στοχευμένης λήψης του ιατρικού ιστορικού, μπορεί να αποτρέψει τη λανθασμένη διάγνωση και να αποφύγει περιττές εξετάσεις», επισημαίνουν.

Η περίπτωση δείχνει πόσο σημαντικό μπορεί να είναι ένα φαινομενικά απλό στοιχείο της καθημερινότητας για τη σωστή διάγνωση. Μια ερώτηση σχετικά με το πώς και για πόσες ώρες χρησιμοποιεί ένα παιδί τις ηλεκτρονικές συσκευές του μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Οι επιπτώσεις της πολύωρης χρήσης δεν σταματούν στο δέρμα

Τα δερματικά εξανθήματα, πάντως, ενδέχεται να αποτελούν μόνο μία από τις συνέπειες που μπορεί να συνδέονται με την πολύωρη χρήση της τεχνολογίας.

Η παραμονή σε ημικαθιστή ή λανθασμένη στάση για έως και οκτώ ώρες την ημέρα μπροστά από μια οθόνη μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά το μυοσκελετικό σύστημα των παιδιών.

Ιδιαίτερη πίεση μπορεί να δέχονται ο αυχένας και η πλάτη, ειδικά όταν το παιδί χρησιμοποιεί το laptop ξαπλωμένο ή σε στάση που δεν προσφέρει σωστή στήριξη.

Παράλληλα, η πολύωρη παραμονή μπροστά στις οθόνες μπορεί να επηρεάζει ευρύτερα τη σωματική κατάσταση, καθώς συνδέεται με περισσότερο χρόνο ακινησίας. Οι πιθανές επιπτώσεις δεν περιορίζονται στη στάση του σώματος, αλλά μπορούν να αφορούν το βάρος, τον ύπνο, την όραση και ακόμη και τη συμπεριφορά των παιδιών.

Η περίπτωση του αγοριού στο Λέστερ αποτελεί έτσι μια υπενθύμιση ότι ακόμη και μια φαινομενικά ακίνδυνη καθημερινή συνήθεια με μια ηλεκτρονική συσκευή μπορεί, όταν επαναλαμβάνεται για πολλές ώρες, να αφήσει ορατά σημάδια στο σώμα.

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