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Σε επίπεδα υψηλότερα από τον αρχικό στόχο των περίπου 10 δισ. δολαρίων αναμένεται να κινηθεί η νέα ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή της Anthropic, καθώς η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης εντείνει τις προετοιμασίες για μία από τις πλέον αναμενόμενες αρχικές δημόσιες προσφορές στη Wall Street.

Η δημιουργός του chatbot Claude προσελκύει έντονο ενδιαφέρον από τις μεγαλύτερες τράπεζες, οι οποίες επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ισχυρότερη θέση στην πιστωτική διευκόλυνση, προσβλέποντας παράλληλα σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην επικείμενη IPO της Anthropic.

Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και η εταιρεία θα μπορούσε τελικά να περιορίσει το μέγεθος της πιστωτικής γραμμής στα 10 δισ. δολάρια ή ακόμη και χαμηλότερα.

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι προσφερόμενες δεσμεύσεις μπορούν να οδηγήσουν το συνολικό ποσό πάνω από τον αρχικό στόχο αποτυπώνει τον ανταγωνισμό που έχει ξεσπάσει μεταξύ των τραπεζών για μια θέση δίπλα σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της παγκόσμιας αγοράς AI.

Οι τράπεζες «ποντάρουν» έως 1,25 δισ. δολάρια η καθεμία

Η Anthropic έχει ζητήσει από τις τράπεζες που αναλαμβάνουν τους πιο ενεργούς ρόλους στην πιστωτική γραμμή να δεσμεύσουν περίπου 1,25 δισ. δολάρια η καθεμία.

Για τη δεύτερη βαθμίδα τραπεζών, οι προτεινόμενες δεσμεύσεις κινούνται περίπου στο 1 δισ. δολάρια, ενώ για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με λιγότερο ενεργό ρόλο τα ποσά υποχωρούν στα περίπου 750 εκατ. δολάρια ή χαμηλότερα.

Η ιεράρχηση έχει ιδιαίτερη σημασία. Στα κοινοπρακτικά δάνεια, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσό που δεσμεύει μια τράπεζα τόσο υψηλότερες είναι συνήθως οι προμήθειες που εισπράττει.

Όταν όμως στον ορίζοντα βρίσκεται μια μεγάλη συναλλαγή στις κεφαλαιαγορές, όπως μια IPO, η θέση μιας τράπεζας στην κοινοπρακτική χρηματοδότηση μπορεί να λειτουργήσει και ως εισιτήριο για έναν μεγαλύτερο ρόλο στη χρηματιστηριακή εισαγωγή.

Εκπρόσωπος της Anthropic αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το μοντέλο της SpaceX και η μάχη για την IPO

Η κίνηση της Anthropic θυμίζει τη στρατηγική που ακολούθησε η SpaceX, η οποία τον Μάιο αύξησε την ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή της στα 5 δισ. δολάρια από 1,5 δισ. δολάρια προηγουμένως, μόλις έναν μήνα πριν από την IPO της.

Η σύνθεση των τραπεζών που συμμετείχαν στην πιστωτική διευκόλυνση της SpaceX ήταν σε μεγάλο βαθμό ίδια με εκείνη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εργάστηκαν στη συνέχεια για τη δημόσια προσφορά.

Η Anthropic φαίνεται να ακολουθεί αντίστοιχη διαδρομή, καθώς η μάχη των τραπεζών για τη χρηματοδότησή της εξελίσσεται παράλληλα με την προετοιμασία της εισόδου της στο χρηματιστήριο.

Μια ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή άνω των 10 δισ. δολαρίων θα αποτελούσε τεράστιο άλμα σε σχέση με τη χρηματοδότηση που είχε εξασφαλίσει η εταιρεία μόλις πέρυσι.

Τότε, η Anthropic είχε συνάψει πενταετή πιστωτική διευκόλυνση 2,5 δισ. δολαρίων, με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων των Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Royal Bank of Canada και Mitsubishi UFJ Financial Group.

Morgan Stanley, Goldman Sachs και JPMorgan στην πρώτη γραμμή

Η Morgan Stanley, η Goldman Sachs και η JPMorgan συνεργάζονται ήδη με την Anthropic για την προετοιμασία της IPO.

Η νέα πιστωτική γραμμή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις πληροφορίες ότι τράπεζες υπό την ηγεσία της Morgan Stanley βρίσκονταν σε συζητήσεις για την εξασφάλιση χρηματοδότησης 15 δισ. δολαρίων για project data center της Anthropic στο Τέξας, με στήριξη από την Google της Alphabet.

Το χρηματοδοτικό πακέτο για την εταιρεία ανάπτυξης data centers Nexus Data Centers προβλέπεται να περιλαμβάνει ένα bridge loan ύψους 14 δισ. δολαρίων και μία ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή.

Οι κινήσεις αυτές καταδεικνύουν το τεράστιο κεφαλαιακό κόστος της κούρσας της τεχνητής νοημοσύνης. Η ανάπτυξη νέων μοντέλων απαιτεί όχι μόνο τεράστια υπολογιστική ισχύ αλλά και δισεκατομμύρια δολάρια για data centers, ενεργειακές υποδομές και εξειδικευμένο hardware.

Η AI αναζωπυρώνει την αγορά των IPO

Η παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης έχει δώσει νέα ώθηση και στην αγορά αρχικών δημόσιων προσφορών.

Οι εταιρείες που έχουν εισαχθεί στα χρηματιστήρια μέσα στη φετινή χρονιά έχουν αντλήσει συνολικά 257 δισ. δολάρια, εξαιρουμένων των εταιρειών λευκής επιταγής και άλλων χρηματοοικονομικών οχημάτων.

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό που έχει αντληθεί μέσω IPO μέσα σε μία χρονιά από το 2021.

Στην πρώτη γραμμή αυτής της νέας εποχής βρίσκονται πλέον οι δύο μεγάλοι ανταγωνιστές της γενετικής AI, Anthropic και OpenAI.

Και οι δύο έχουν ήδη καταθέσει εμπιστευτικά τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, με την Anthropic να αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο της στη Wall Street ακόμη και το φθινόπωρο, πριν από την OpenAI.

Και η OpenAI ενισχύει τη χρηματοδότησή της

Η μάχη για τραπεζική χρηματοδότηση δεν αφορά μόνο την Anthropic.

Η Bank of America χορήγησε νωρίτερα το καλοκαίρι στην OpenAI πιστωτική γραμμή 520 εκατ. δολαρίων, συμμετέχοντας σε υφιστάμενη, μη χρησιμοποιηθείσα πιστωτική διευκόλυνση που είχαν δημιουργήσει ανταγωνιστικές τράπεζες.

Με την κίνηση αυτή, τα διαθέσιμα κεφάλαια μέσω της συγκεκριμένης δομής χρηματοδότησης για την OpenAI αυξήθηκαν σε περισσότερα από 5 δισ. δολάρια.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο εταιρειών μεταφέρεται επομένως από την ανάπτυξη των ισχυρότερων μοντέλων AI και την προσέλκυση πελατών και ταλέντου, στην πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές και τη χρηματοδότηση επενδύσεων δισεκατομμυρίων.

Εκρηκτική επιτάχυνση των εσόδων της Anthropic

Το μεγάλο χαρτί της Anthropic ενόψει της δημόσιας εγγραφής είναι η εντυπωσιακή επιτάχυνση των οικονομικών της μεγεθών.

Το run rate εσόδων της εταιρείας —δείκτης που προβάλλει σε ετήσια βάση τον ρυθμό εσόδων μιας μικρότερης χρονικής περιόδου— έφθασε τα 65 δισ. δολάρια έως τα τέλη Ιουλίου.

Η επιτάχυνση αυτή ενισχύει σημαντικά το αφήγημα που θα παρουσιάσει η εταιρεία στους επενδυτές ενόψει της χρηματιστηριακής εισαγωγής.

Στο τελευταίο ολοκληρωμένο τρίμηνο, η Anthropic εμφάνισε προκαταρκτικά έσοδα άνω των 11,5 δισ. δολαρίων, έναντι μόλις 787 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Παράλληλα, η εταιρεία κατέγραψε θετικά προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη για το τρίμηνο, ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για τους επενδυτές που εξετάζουν όχι μόνο τους εκρηκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης των εταιρειών AI αλλά και το κατά πόσο μπορούν να μετατρέψουν αυτή την ανάπτυξη σε κερδοφορία.

Στον δρόμο προς μία από τις μεγαλύτερες IPO της AI

Η Anthropic έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με επενδυτές ενόψει της πιθανής mega-IPO, καθώς προετοιμάζει το έδαφος για το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο.

Η διεύρυνση της πιστωτικής γραμμής σε επίπεδα άνω των 10 δισ. δολαρίων εξυπηρετεί έτσι δύο στόχους: αφενός προσφέρει στην εταιρεία ένα τεράστιο χρηματοδοτικό «μαξιλάρι» για την επόμενη φάση ανάπτυξης και αφετέρου διαμορφώνει από τώρα την τραπεζική ιεραρχία γύρω από τη δημόσια προσφορά.

Με την Anthropic και την OpenAI να κινούνται προς τη Wall Street, η επόμενη μεγάλη μάχη της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα δοθεί μόνο στα μοντέλα και στα data centers. Θα δοθεί και στις κεφαλαιαγορές, όπου τράπεζες και επενδυτές παίρνουν ήδη θέσεις για δύο από τις μεγαλύτερες δυνητικές χρηματιστηριακές εισαγωγές της εποχής της AI.

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