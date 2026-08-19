Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ ξεπέρασε τις προσδοκίες της αγοράς στο δεύτερο τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση 21% στα καθαρά κέρδη, χάρη στους ισχυρούς όγκους συναλλαγών και στη σημαντική ανάκαμψη των αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO).

Η Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd ανακοίνωσε καθαρά κέρδη-ρεκόρ ύψους 5,38 δισ. δολαρίων Χονγκ Κονγκ (686 εκατ. δολάρια) για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, έναντι εκτίμησης της αγοράς για 4,91 δισ. δολάρια Χονγκ Κονγκ.

Τα έσοδα από τις βασικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 17% στο τρίμηνο, καθώς τόσο η συναλλακτική δραστηριότητα όσο και οι εισαγωγές νέων εταιρειών στο χρηματιστήριο συνέχισαν την ισχυρή πορεία τους.

«Κοιτάζοντας μπροστά, παρά τις επίμονες μακροοικονομικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες, η μακροπρόθεσμη ευκαιρία για την HKEX και το Χονγκ Κονγκ παραμένει ιδιαίτερα ελκυστική, καθώς τα παγκόσμια κεφάλαια επιδιώκουν ολοένα περισσότερο πρόσβαση στην οικονομία καινοτομίας της Κίνας και στις αναπτυξιακές προοπτικές της Ασίας», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος Μπόνι Τσαν.

Το συμβόλαιό της ανανεώθηκε αυτή την εβδομάδα για ακόμη μία τριετία, με ισχύ από τον Μάρτιο του 2027.

Οι μετοχές της ενισχύθηκαν έως και 1,6% στις απογευματινές συναλλαγές στο Χονγκ Κονγκ.

Η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί το κύμα των IPO

Το χρηματιστήριο καταγράφει κέρδη-ρεκόρ, καθώς το Χονγκ Κονγκ επωφελείται από την αυξημένη δραστηριότητα κινεζικών εταιρειών που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και στρέφονται στην πόλη για άντληση κεφαλαίων.

Η αναζωογόνηση της αγοράς IPO έχει προσφέρει σημαντική ώθηση στις δραστηριότητές της, αν και το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον όλο και περισσότερο και στην προσπάθεια του ομίλου να διευρύνει τις δραστηριότητές του πέρα από την αγορά μετοχών.

Παράλληλα, η ρυθμιστική αρχή της αγοράς του Χονγκ Κονγκ προειδοποιεί τις επενδυτικές τράπεζες για πλημμελώς προετοιμασμένους φακέλους εισαγωγής εταιρειών στο χρηματιστήριο, ενισχύοντας την εποπτεία της διαδικασίας.

Παρά τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, η μετοχή του Χρηματιστηρίου παραμένει σχεδόν αμετάβλητη από την αρχή του έτους, μέσα σε ένα γενικότερα αδύναμο χρηματιστηριακό περιβάλλον.

Άνοδος 94% στις δημόσιες εγγραφές

Η εικόνα στην πρωτογενή αγορά είναι εντυπωσιακή. Οι όγκοι των IPO αυξήθηκαν κατά 94% στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με 87 εταιρείες να αντλούν συνολικά 212,4 δισ. δολάρια Χονγκ Κονγκ.

Με αυτές τις επιδόσεις, το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις δημόσιες εγγραφές, πίσω μόνο από τον Nasdaq.

Η επιστροφή των μεγάλων συμφωνιών αποτελεί σημαντική εξέλιξη για το Χονγκ Κονγκ, το οποίο επιχειρεί να ενισχύσει εκ νέου τον ρόλο του ως μία από τις βασικές πύλες χρηματοδότησης των κινεζικών επιχειρήσεων και ως διεθνής κόμβος διοχέτευσης κεφαλαίων προς την Κίνα.

Ρεκόρ και στις συναλλαγές με την ηπειρωτική Κίνα

Ισχυρή δραστηριότητα καταγράφεται παράλληλα μέσω των μηχανισμών Stock Connect, οι οποίοι συνδέουν τις αγορές του Χονγκ Κονγκ με εκείνες της ηπειρωτικής Κίνας. Οι συναλλαγές μέσω των συγκεκριμένων διαύλων έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ.

Το Χρηματιστήριο πρόσθεσε ακόμη οκτώ διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) στο southbound σκέλος του Stock Connect, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 31 έως το τέλος Ιουνίου.

Νέα ώθηση στις διασυνοριακές επενδυτικές ροές αναμένεται να δώσει και η απόφαση της Κίνας να υποστηρίξει τις ασφαλιστικές εταιρείες της ηπειρωτικής χώρας ώστε να επενδύουν σε ETFs μέσω του southbound Stock Connect.

Η εξέλιξη διευρύνει περαιτέρω τους διαύλους μέσω των οποίων κινεζικά κεφάλαια μπορούν να κατευθυνθούν προς τίτλους εισηγμένους στο Χονγκ Κονγκ και ενισχύει τον ρόλο της ως γέφυρας ανάμεσα στις κινεζικές και τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Διαβάστε επίσης

Ελον Μασκ: Από τα βιβλία στα δισεκατομμύρια – Η συνήθεια που καθόρισε την πορεία προς την κορυφή

Μύκονος: Ποια ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί το επόμενο διάστημα (pics)

Ρεύμα: Στα 160 ευρώ η τιμή της μεγαβατώρας με… ρελάνς από το φυσικό αέριο (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ