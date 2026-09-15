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Η LVMH οδεύει να χάσει τον τίτλο της πολυτιμότερης εισηγμένης εταιρείας της Γαλλίας και να βρεθεί εκτός της δεκάδας των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών ομίλων σε χρηματιστηριακή αξία, σε μια συμβολική ανατροπή για τον κολοσσό της πολυτέλειας που κυριάρχησε στις ευρωπαϊκές αγορές κατά την περίοδο άνθησης μετά την πανδημία.

Η μετοχή της LVMH υποχωρούσε κατά 2,5% νωρίτερα σήμερα, περιορίζοντας τη χρηματιστηριακή αξία του ομίλου στα 201 δισ. ευρώ και φέρνοντάς την οριακά χαμηλότερα από τη L’Oréal.

Με αυτή την εξέλιξη, η LVMH βρίσκεται αντιμέτωπη με την έξοδό της από το Top 10 των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών της Ευρώπης για πρώτη φορά από το 2017.

«Όσοι υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη επέστρεψε κάνουν λάθος. Η Ευρώπη δεν έχει επιστρέψει: αυτό που μας λέει η LVMH είναι ότι η βασική μηχανή ανάπτυξής της, η πολυτέλεια, έχει χαλάσει», δήλωσε ο Βενσάν Ζουβέν, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της ING στις Βρυξέλλες.

Από την κορυφή της Ευρώπης σε πτώση 55%

Η LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, η οποία στο αποκορύφωμα του 2023 ήταν η πολυτιμότερη εταιρεία της Ευρώπης, με τη μετοχή της να ξεπερνά τα 900 ευρώ, έχει χάσει έκτοτε περίπου 55% της αξίας της.

Καθοριστικό πλήγμα αποτελεί η εξασθένηση της ζήτησης για είδη πολυτελείας στην Κίνα, μία από τις σημαντικότερες αγορές για τον κλάδο. Πιο πρόσφατα, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει επίσης επηρεάσει τις καταναλωτικές δαπάνες σε σημαντικούς προορισμούς αγορών.

Οι πιέσεις έχουν ενταθεί και για τη Louis Vuitton, το πιο κερδοφόρο brand του γαλλικού ομίλου. Η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με αντιδράσεις καταναλωτών στην Κίνα εξαιτίας διαμάχης για εμπορικό σήμα με τοπική αλυσίδα τσαγιού, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της στην κινεζική αγορά.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αρκετοί χρηματιστηριακοί οίκοι έχουν προχωρήσει σε υποβαθμίσεις των συστάσεων και μειώσεις των τιμών-στόχων για τη μετοχή της LVMH.

Βουτιά 37% μέσα στο 2026

Ο όμιλος, που ελέγχεται από τον δισεκατομμυριούχο Μπερνάρ Αρνό, βλέπει τη μετοχή του να καταγράφει απώλειες περίπου 37% μόνο από την αρχή του 2026, επιστρέφοντας στα επίπεδα της περιόδου της πανδημίας, όταν τα lockdown είχαν οδηγήσει στο κλείσιμο καταστημάτων σε πολλές χώρες.

Η έκταση της σημερινής πτώσης είναι πλέον συγκρίσιμη με εκείνη που είχε καταγραφεί κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Οι ανατροπές δεν περιορίζονται στην ίδια την εταιρεία. Σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index, ο Μπερνάρ Αρνό βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα εκτός της δεκάδας των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, αφήνοντας το Top 10 να κυριαρχείται αποκλειστικά από Αμερικανούς δισεκατομμυριούχους, στην πλειονότητά τους από τον τεχνολογικό κλάδο.

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