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Η μακροχρόνια, πικρή εταιρική διαμάχη ανάμεσα στους δύο κολοσσούς των ειδών πολυτελείας, την LVMH του Μπερνάρ Αρνό και τον οίκο Hermès, προσλαμβάνει διαστάσεις δικαστικού θρίλερ. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η εξαφάνιση ενός πακέτου μετοχών ύψους 6% της Hermès, αξίας σήμερα 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανήκε στον Νικολά Πουές, δισέγγονο του ιδρυτή του γαλλικού οίκου.

Ενώ η LVMH αρνείται κατηγορηματικά σε πρόσφατες δικαστικές καταθέσεις ότι προσπάθησε ποτέ να αποκτήσει τις μετοχές του Πουές, νέα αποκαλυπτικά νομικά έγγραφα που περιήλθαν στη διάθεση του Reuters αποδεικνύουν μια πολύ πιο εκτεταμένη, σκοτεινή και πολυετή σχέση μεταξύ της LVMH και του στενού οικονομικού συμβούλου του κληρονόμου.

Τα κύρια σημεία της υπόθεσης

Σύμφωνα με τα επίσημα δικαστικά έγγραφα, η επίσημη θέση της LVMH είναι πως ουδέποτε σκέφτηκε να αποκτήσει το μερίδιο του Πουέ παρά τη θέλησή του. Ωστόσο, τα νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι το 2002 η εταιρεία είχε υπογράψει μυστική συμφωνία για την αγορά των εν λόγω μετοχών μέσω του Ελβετού διαχειριστή περιουσίας του Πουέ, Ερίκ Φράιμοντ.

Παράλληλα, η LVMH κατέβαλε τουλάχιστον 20 εκατομμύρια δολάρια σε «χρυσές» προμήθειες και αμοιβές προς την εταιρεία του Φράιμοντ μεταξύ 2001 και 2009. Στο πλαίσιο μιας αγωγής-μαμούθ ύψους 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Πουέ ισχυρίζεται πλέον ότι έπεσε θύμα πλεκτάνης και ότι το σύνολο της περιουσίας του εξαφανίστηκε. Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο δραματική τροπή όταν ο Φράιμοντ σκοτώθηκε από τρένο στην Ελβετία τον Ιούλιο του 2025, με τις αρχές να συμπεραίνουν ότι επρόκειτο για αυτοκτονία.

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Το χρονικό της εταιρικής «επιδρομής»

Η προσπάθεια του Μπερνάρ Αρνό του πλουσιότερου ανθρώπου της Ευρώπης που έχτισε την αυτοκρατορία της LVMH μέσω επιθετικών εξαγορών να βάλει στο χέρι τον οίκο Hermès ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η μυστική συνεργασία με τον διαχειριστή περιουσίας Ερίκ Φράιμοντ εγκαινιάστηκε το 2001, ενώ έναν χρόνο αργότερα, το 2002, υπογράφηκε η απόρρητη συμφωνία για την εξαγορά μετοχών από τον Πουέ και άλλους κληρονόμους. Η πλοκή κορυφώθηκε το 2010, όταν ο Αρνό εξέπληξε την αγορά ανακοινώνοντας ότι κατείχε ήδη το 17% της Hermès, ποσοστό που στη συνέχεια σκαρφάλωσε στο 23%.

Τελικά, το 2014 υπογράφηκε μια εταιρική «ανακωχή» με την LVMH να συμφωνεί να ρευστοποιήσει τη συμμετοχή της. Το μυστήριο επέστρεψε στο προσκήνιο το 2022, όταν ο Πουέ ανακάλυψε ότι το μερίδιό του είχε κάνει «φτερά», οδηγώντας στις ραγδαίες δικαστικές εξελίξεις και στον θάνατο του Φράιμοντ το 2025.

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Μηχανισμός «προπετάσματος» και σκιώδεις πληρωμές

Σύμφωνα με την κατάθεση του Ελβετού δικηγόρου Alexandre Montavon στους Γάλλους εισαγγελείς, ο Φράιμοντ είχε προτείνει τη χρήση των λογαριασμών του Πουέ ως «προπέτασμα» (front). Στόχος ήταν η LVMH να αγοράζει κρυφά μετοχές τρίτων κληρονόμων της Hermès, χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητά της, καθώς τα μέλη της οικογένειας θα αρνούνταν να πουλήσουν στον άμεσο ανταγωνιστή τους.

«Ο κ. Φράιμοντ μας πρότεινε να πραγματοποιήσουμε αυτές τις συναλλαγές μέσω του κ. Πουέ, με χρηματοδότηση από την LVMH, και αυτό ακριβώς έγινε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Montavon.

Από την πλευρά της, η LVMH υποστήριξε σε ελβετικό δικαστήριο το 2017 ότι η συμφωνία του 2002 τέθηκε τελικά σε αναστολή επειδή δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθεί αν ο Πουέ είχε δώσει τη συγκατάθεσή του, ενώ το σχετικό έγγραφο καταστράφηκε στα τέλη του 2010.

Ένα μυστήριο 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Το ερώτημα που καλούνται τώρα να απαντήσουν οι δικαστικές αρχές στο Παρίσι είναι αν οι μετοχές του Πουέ πουλήθηκαν εν άγνοιά του και αν κατέληξαν στο πακέτο που χρησιμοποίησε ο Μπερνάρ Αρνό για να πολιορκήσει την Hermès.

Ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος της Hermès, Axel Dumas, εξέφρασε την απαισιοδοξία του για την τύχη των μετοχών, δηλώνοντας πρόσφατα:

«Είμαι από καιρό πεπεισμένος ότι ο Νικολά Πουές δεν έχει πλέον τις μετοχές του. Περιμένω το αποτέλεσμα της ποινικής έρευνας, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτές οι μετοχές μπορούν πλέον να ανακτηθούν».

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, ρίχνοντας βαριά σκιά στις αίθουσες συνεδριάσεων των ισχυρότερων οίκων μόδας του πλανήτη.

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