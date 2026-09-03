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Η Apple βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αγωγή ύψους 2 δισ. λιρών (περίπου 2,7 δισ. δολαρίων) στο Λονδίνο, η οποία κατατέθηκε εκ μέρους προγραμματιστών εφαρμογών και αφορά τους κανόνες της εταιρείας για την παρακολούθηση δεδομένων χρηστών.

Η αγωγή κατατέθηκε την Πέμπτη στο Competition Appeal Tribunal του Λονδίνου και υποστηρίζει ότι η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία έκανε κατάχρηση της ισχυρής θέσης της στην αγορά, επιβάλλοντας αυστηρότερους περιορισμούς σε τρίτους προγραμματιστές.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η λειτουργία App Tracking Transparency (ATT), την οποία η Apple παρουσίασε το 2021 και η οποία έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια υπό το μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών.

Οι κατηγορίες κατά της Apple

Η Apple υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη λειτουργία δημιουργήθηκε για να δώσει στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο σχετικά με το εάν επιτρέπουν στις εφαρμογές να παρακολουθούν τη δραστηριότητά τους σε άλλες εφαρμογές και ιστοσελίδες.

Οι δικηγόροι όμως που εκπροσωπούν τους ενάγοντες υποστηρίζουν ότι οι κανόνες εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο στις εφαρμογές τρίτων σε σχέση με τις υπηρεσίες της ίδιας της Apple.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η πολιτική αυτή έδωσε πλεονέκτημα στο οικοσύστημα διαφημίσεων της Apple, προκαλώντας οικονομική ζημία σε εταιρείες που βασίζονται στη συλλογή δεδομένων για στοχευμένη διαφήμιση.

Η επικεφαλής της αγωγής, Ann Pope, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της βρετανικής Αρχής Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA), δήλωσε ότι η πολιτική της Apple «προκάλεσε σημαντική ζημία σε επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την Apple ως πύλη πρόσβασης στην αγορά».

Όπως ανέφερε, η διαδικασία στοχεύει στην προστασία των δικαιωμάτων των βρετανικών επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την Apple, αλλά και στην αποζημίωση για τις απώλειες που υπέστησαν.

Η Apple δεν σχολίασε άμεσα την αγωγή, αλλά στο παρελθόν έχει υποστηρίξει ότι το App Tracking Transparency παρέχει «σημαντικές προστασίες ιδιωτικότητας» στους χρήστες.

Νέα πίεση από τις ευρωπαϊκές αρχές

Η λειτουργία App Tracking Transparency έχει αποτελέσει αντικείμενο ερευνών σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Στη Γερμανία, η Apple συμφώνησε πρόσφατα σε αλλαγές στους κανόνες που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο οι προγραμματιστές εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα για στοχευμένη διαφήμιση.

Η γερμανική αρχή ανταγωνισμού είχε κατηγορήσει την Apple για κατάχρηση της ισχύος της στην αγορά, μετά τις αντιδράσεις από εταιρείες όπως η Meta, εκδότες, διαφημιστές και προγραμματιστές εφαρμογών, των οποίων τα επιχειρηματικά μοντέλα βασίζονται στην παρακολούθηση διαφημιστικών δεδομένων.

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