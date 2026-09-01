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Ο Τιμ Κουκ παρέδωσε τα ηνία της Apple Inc. στον Τζον Τέρνους, ολοκληρώνοντας μια δεκαπενταετή θητεία ως διευθύνων σύμβουλος που εδραίωσε την εταιρεία ως εμβληματικό παγκόσμιο εμπορικό σήμα και μετέτρεψε τη μετοχή της σε μία από τις πιο αξιόπιστες επενδύσεις διεθνώς.

Οι μετοχές του τεχνολογικού κολοσσού έχουν εκτοξευθεί κατά 2.275% από τότε που ο Κουκ ανέλαβε τη θέση του θρυλικού ιδρυτή Στιβ Τζομπς στις 24 Αυγούστου 2011. Ο Κουκ κληρονόμησε μια εταιρεία με κεφαλαιοποίηση μικρότερη των 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μετέτρεψε τον κατασκευαστή iPhone και υπολογιστών Mac σε μια πολυδιάστατη επιχείρηση αξίας 4,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία πωλεί επίσης ρολόγια, AirPods και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Η διαδοχή και η συγκριτική αποτίμηση

Ο Chris Brigati, διευθυντής επενδύσεων της SWBC, σημειώνει ότι ο Στιβ Τζομπς άφησε ένα τεράστιο κενό να καλυφθεί, αλλά και ο Κουκ αφήνει πίσω του ένα εξίσου μεγάλο κενό, αν και διαφορετικού είδους, δεδομένης της πολύ διαφορετικής προσέγγισής του στην επέκταση των κινητήριων δυνάμεων ανάπτυξης της εταιρείας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Κουκ πέτυχε εκπληκτικά πράγματα ως διευθύνων σύμβουλος, με κάθε μέτοχο να έχει ωφεληθεί πιθανώς περισσότερο από όσο αναμενόταν όταν ανέλαβε τα ηνία.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος, Τζον Τέρνους, θα αντιμετωπίσει μια πρώιμη δοκιμασία σε μια κρίσιμη εκδήλωση, όπου αναμένεται να παρουσιάσει μια πτυσσόμενη έκδοση του iPhone, μαζί με άλλες σημαντικές αναβαθμίσεις προϊόντων. Ο Brigati επισημαίνει ότι το ιδανικό για τον Τέρνους θα ήταν να συνδυάσει τη σταθερή και θετική διακυβέρνηση του Κουκ με την εξωπραγματική καινοτομία και την εντυπωσιακή ανάπτυξη της εποχής του Τζομπς.

Οι αριθμοί της θητείας Κουκ και οι αποδόσεις

Τα κέρδη των μετοχών της Apple υπό την ηγεσία του Κουκ είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά όταν συνυπολογίζονται τα μερίσματα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, οι μετοχές σημείωσαν αύξηση κατά 2.736% σε βάση συνολικής απόδοσης. Κατά την ίδια περίοδο, ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 769%, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq 100 σημείωσε άνοδο 1.512%.

Η άνοδος αυτή τοποθετεί την Apple μεταξύ των 40 εταιρειών με την καλύτερη απόδοση στον S&P 500 κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αν και καταγράφεται πίσω από την Nvidia Corp., που ηγείται με αύξηση άνω του 72.000%. Αρκετές άλλες μετοχές μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας ξεπέρασαν επίσης την Apple κατά την εποχή του Κουκ, συμπεριλαμβανομένων των Tesla Inc. και Broadcom Inc.

Ο Allen Bond, διευθύνων σύμβουλος και διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Jensen Investment Management, η οποία κατέχει μετοχές της Apple, τονίζει ότι η κληρονομιά του Κουκ θα συμπυκνώνεται στο ότι υπήρξε ένας σταθερός ηγέτης όχι μόνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά και για μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από τεράστιες αλλαγές στο τεχνολογικό τοπίο.

Η τεχνητή νοημοσύνη και η παραγωγή πλούτου

Ενώ αρκετές εταιρείες που συνδέονται με την υποδομή τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Micron Technology Inc. και η Seagate Technology Holdings Plc, έχουν ξεπεράσει την Apple, η μετοχή της έχει επωφεληθεί από την εικόνα της ως αμυντική τοποθέτηση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη κατά τη διάρκεια περιόδων ανησυχίας της αγοράς. Μάλιστα, η συσχέτιση της μετοχής με τον S&P 500 σε διάστημα 40 ημερών έγινε πρόσφατα αρνητική για πρώτη φορά σε περισσότερο από μία δεκαετία.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Bank of America, Wamsi Mohan, υπό την ηγεσία του Τιμ Κουκ η Apple δημιουργούσε αύξηση της κεφαλαιοποίησης με ρυθμό περίπου 32 εκατομμυρίων δολαρίων την ώρα, κάθε ώρα, για σχεδόν 15 χρόνια. Υπήρξε η πρώτη εταιρεία που ξεπέρασε τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση και κατέκτησε επανειλημμένα τον τίτλο της μεγαλύτερης εταιρείας στον κόσμο. Παράλληλα, η μετοχή αντιπροσωπεύει πλέον το 7,1% του δείκτη S&P 500, από λιγότερο από 3,3% το 2011, έχοντας φτάσει στο ιστορικό υψηλό του 7,9%.

Οικονομικά μεγέθη και η έκρηξη των υπηρεσιών

Ο Κουκ επέβλεψε μια σταθερή αύξηση των εσόδων, με τις πωλήσεις να αυξάνονται από 157 δισεκατομμύρια δολάρια το οικονομικό έτος 2012 σε 416 δισεκατομμύρια δολάρια την πιο πρόσφατη περίοδο. Με το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2026 της Apple στα τέλη Σεπτεμβρίου, τα έσοδα αναμένεται να φτάσουν τα 477 δισεκατομμύρια δολάρια.

Κύριος μοχλός της ανάπτυξης υπήρξαν οι Υπηρεσίες της Apple. Κατά το οικονομικό έτος 2025, η εταιρεία απέφερε περισσότερα από 109 δισεκατομμύρια δολάρια από τον τομέα αυτό, ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ένα τέταρτο των συνολικών πωλήσεών της. Συγκριτικά, το 2013 τα έσοδα από τις υπηρεσίες ανέρχονταν σε μόλις 16 δισεκατομμύρια δολάρια, αποτελώντας το 9,4% του συνόλου.

Επιτυχίες, αποτυχίες και επαναγορές μετοχών

Παρά τις επιτυχημένες παρουσιάσεις προϊόντων όπως τα AirPods και το Apple Watch, άλλες προσπάθειες, όπως το headset Vision Pro και η ακυρωθείσα είσοδος στον τομέα των αυτόνομων αυτοκινήτων, συνάντησαν σημαντικές δυσκολίες, τροφοδοτώντας κριτική περί απώλειας του καινοτόμου πλεονεκτήματος. Για ορισμένους επενδυτές, οι αρχικές προσφορές της εταιρείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν μια χαμένη ευκαιρία.

Ο Allen Bond επισημαίνει ότι η στροφή προς τις υπηρεσίες είναι ίσως το πιο επιτυχημένο επίτευγμα του Κουκ, καθώς πρόκειται για επαναλαμβανόμενα έσοδα με υψηλό περιθώριο κέρδους. Παράλληλα, θεωρεί ότι το μεγαλύτερο μειονέκτημά του ήταν η τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που εξηγεί την επιλογή ενός διαδόχου με ισχυρό υπόβαθρο στη μηχανική και τα προϊόντα.

Μία από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες της θητείας Κουκ ήταν η έμφαση στις επαναγορές μετοχών, οι οποίες μείωσαν τον αριθμό των κυκλοφορούντων μετοχών της Apple κατά σχεδόν 45% από το υψηλό του 2012. Συνολικά, η Apple έχει δαπανήσει περισσότερα από 840 δισεκατομμύρια δολάρια σε επαναγορές από το 2012.

Η στρατηγική του Τέρνους και η στάση της Wall Street

Υπό την ηγεσία του Τέρνους, η στρατηγική της εταιρείας για ανάληψη κινδύνων ενδέχεται να αλλάξει. Σύμφωνα με την Bank of America, η απομάκρυνση από τον στόχο της ουδέτερης καθαρής ταμειακής θέσης μπορεί να σηματοδοτήσει μια περίοδο υψηλότερων επενδύσεων στην Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D), τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (Capex) και μεγαλύτερες συγχωνεύσεις ή εξαγορές, καθώς οι απαιτήσεις της τεχνητής νοημοσύνης επιβάλλουν ταχύτερους ρυθμούς.

Στη Wall Street, η στάση απέναντι στην εταιρεία εμφανίζεται πιο συγκρατημένη. Από τους 58 αναλυτές που καλύπτουν τη μετοχή στο Bloomberg, οι 34 διατηρούν σύσταση αγοράς, την ώρα που το 95% των αναλυτών είναι αισιόδοξοι για ανταγωνιστικές εταιρείες όπως η Microsoft, η Nvidia και η Amazon.

Παράλληλα, ορισμένοι επενδυτές αμφισβητούν την υψηλή αποτίμηση της μετοχής, καθώς η Apple διαπραγματεύεται περίπου 33 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη των επόμενων 12 μηνών, έναντι του μέσου όρου δεκαετίας που είναι 23. Όταν ο Κουκ ανέλαβε το 2011, ο δείκτης αυτός βρισκόταν μόλις στο 12.

Όπως καταλήγει ο Allen Bond, αν και ο Κουκ δεν υπήρξε ο οραματιστής θεατρίνος που ήταν ο Στιβ Τζομπς, ούτε επικεντρώθηκε αποκλειστικά στα προϊόντα, κάθε του κίνηση είχε ως στόχο την ενίσχυση του οικοσυστήματος και των λειτουργιών της Apple, αποδεικνύοντας ότι επρόκειτο για έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο αύξησης της εταιρικής αξίας.

Εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα

Σε άλλες σημαντικές ειδήσεις του χώρου της τεχνολογίας, η Anthropic κατέληξε σε συμφωνία υπολογιστικής ισχύος ύψους 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Lambda, πάροχο υπηρεσιών cloud που υποστηρίζεται από την Nvidia, στο πλαίσιο της ταχείας επέκτασης των δυνατοτήτων της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Την ίδια στιγμή, η Apple κλιμακώνει τη δικαστική διαμάχη της με την OpenAI, υποστηρίζοντας σε νέα αίτηση ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης καταστρέφει κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία και ότι πρώην μηχανικός του iPhone χρησιμοποίησε εμπιστευτικό σχηματικό κύκλωμα της Apple κατά τη διάρκεια της εργασίας του εκεί.

Παράλληλα, η άμεση επένδυση ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Nvidia στην ταϊβανέζικη MediaTek —η μεγαλύτερη εκτός ΗΠΑ— φέρνει τον σχεδιαστή μικροεπεξεργαστών στο επίκεντρο της παγκόσμιας ανάπτυξης υποδομών AI.

Στο πεδίο των ρυθμιστικών αρχών, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) και ομάδα πολιτειών κατέθεσαν αγωγή κατά της Amazon, κατηγορώντας την για συστηματική υπερχρέωση διαφημιζόμενων κατά περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2019.

Τέλος, η Airbnb δοκιμάζει τη μείωση της προμήθειας που λαμβάνει από τους οικοδεσπότες, προσπαθώντας να περιορίσει την τάση των ταξιδιωτών να πραγματοποιούν κρατήσεις απευθείας εκτός πλατφόρμας.

Στο εταιρικό ημερολόγιο, η Yext ανακοινώνει οικονομικά αποτελέσματα πριν από το άνοιγμα της αγοράς, ενώ μετά το κλείσιμο ακολουθούν οι ανακοινώσεις των Dell Technologies, MongoDB και Palo Alto Networks.

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