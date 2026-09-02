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Ο Τιμ Κουκ αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση του CEO της Apple την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο Τιμ Κουκ ήταν ήδη γνώριμος στις τηλεδιασκέψεις της Apple για την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ακόμη και πριν του ζητηθεί να αναλάβει προσωρινά τη θέση του CEO, όταν η κατάσταση της υγείας του Στιβ Τζομπς δεν του επέτρεπε να ασκεί τα καθήκοντά του.

Ωστόσο, η πρώτη τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2009 ήταν διαφορετική από τις συνηθισμένες. Η Wall Street έθεσε αμέσως το βασικό ζήτημα, με την πρώτη ερώτηση αναλυτή να αφορά το αν η Apple θα λειτουργούσε διαφορετικά υπό την ηγεσία του Κουκ και αν εκείνος ήταν έτοιμος να αναλάβει τα ηνία της εταιρείας, σε περίπτωση που ο Τζομπς δεν μπορούσε να επιστρέψει.

Ο Κουκ απέφυγε να απαντήσει ευθέως. «Δεν συμβιβαζόμαστε ποτέ με τίποτα λιγότερο από την αριστεία σε κάθε τμήμα της εταιρείας. Έχουμε την ειλικρίνεια να αναγνωρίζουμε όταν κάνουμε λάθος και το θάρρος να αλλάζουμε», απάντησε. «Και πιστεύω ότι, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται σε κάθε θέση, αυτές οι αξίες είναι τόσο βαθιά ριζωμένες στην εταιρεία, ώστε η Apple θα συνεχίσει να τα πηγαίνει εξαιρετικά καλά».

Εκείνα τα λόγια έμελλε αργότερα να αποτελέσουν τη βάση αυτού που έγινε γνωστό ως το «Δόγμα του Κουκ», ένα πλαίσιο που αποτύπωνε τις βασικές αξίες και τη στρατηγική της Apple.

Σήμερα, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Υπό την ηγεσία του Κουκ, η Apple έγινε η πρώτη εταιρεία που ξεπέρασε σε χρηματιστηριακή αξία το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και στη συνέχεια τα 2 και τα 3 τρισεκατομμύρια. Από την έναρξη της θητείας του, η μετοχή της Apple έχει καταγράψει άνοδο άνω του 2.200%, ενώ η εταιρεία έχει πουλήσει περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια iPhone και έχει επιστρέψει σχεδόν 900 δισεκατομμύρια δολάρια στους μετόχους μέσω επαναγορών μετοχών.

Στα 28 χρόνια που εργάστηκε στην Apple — 15 από τα οποία ήταν θέση του CEO — ο Κουκ ξεπέρασε σε διάρκεια τη θητεία του Στιβ Τζομπς, του συνιδρυτή που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην πορεία της εταιρείας. Παρότι ο Κουκ προσπάθησε να διατηρήσει τις βασικές αξίες της Apple, η εταιρεία που θα παραδώσει την επόμενη εβδομάδα στον επικεφαλής του τμήματος hardware, Τζον Τέρνους, έχει διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό υπό τη δική του ηγεσία.

Ο Κουκ περιγράφεται ως ένας ήσυχος και συγκρατημένος άνθρωπος. Όταν μιλά, η φωνή του διατηρεί μια ελαφριά νότια προφορά, χαρακτηριστική της περιοχής όπου μεγάλωσε, στην Αλαμπάμα. Έχοντας αποκτήσει βαθιά γνώση και εμπειρία στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, έχει επικεντρώσει μεγάλο μέρος της επαγγελματικής του πορείας στην οργάνωση της παραγωγής και των προμηθειών, παρά στον σχεδιασμό των προϊόντων της Apple.

Γι’ αυτό και δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι, από την αρχή της θητείας του ως CEO, ο Κουκ δέχεται διαρκώς κριτική, καθώς, σε σύγκριση με τον Τζομπς, θεωρείται ότι στερείται χαρισματικής προσωπικότητας και οράματος. Ο ίδιος ο Τζομπς είχε επισημάνει ότι ο Κουκ δεν ήταν ιδιαίτερα προσανατολισμένος στον σχεδιασμό προϊόντων, ενώ οι επικριτές του υποστήριζαν ότι απέφευγε τα ρίσκα και ακολουθούσε μια υπερβολικά συντηρητική προσέγγιση.

Ο Κουκ, ωστόσο, αντιμετώπισε αυτά τα χαρακτηριστικά ως πλεονεκτήματα, και όχι ως αδυναμίες. Το 1998, εγκατέλειψε τη θέση του αντιπροέδρου στην Compaq Computer —τη μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών στον κόσμο εκείνη την εποχή— για να ενταχθεί στην Apple, η οποία τότε βρισκόταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Αμέσως ανέλαβε να απομακρύνει από τις αποθήκες τα απούλητα προϊόντα και να περιορίσει σημαντικά τον αριθμό των προμηθευτών της εταιρείας.

Ως CEO, ο Κουκ δεν περιορίστηκε στην πρόβλεψη της ζήτησης. Επέκτεινε τον ρόλο του, φροντίζοντας για τον αποτελεσματικό συντονισμό και την ομαλή λειτουργία ενός ολοένα μεγαλύτερου οικοσυστήματος προϊόντων και υπηρεσιών της Apple.

Αυτοχαρακτηριζόμενος ως «εργασιομανής», ο Κουκ είναι γνωστό ότι ξυπνά στις 4 το πρωί για να διαβάσει email από πελάτες και εργαζομένους. Στη συνέχεια πηγαίνει στο γυμναστήριο και μετά στο Apple Park, εκτός αν βρίσκεται σε ταξίδι για διπλωματικές συναντήσεις ή ελέγχους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι επίσης γνωστός για τις πολύωρες και απαιτητικές συσκέψεις του, κατά τη διάρκεια των οποίων εμβαθύνει σε κάθε ζήτημα και ζητά επίμονα περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινίσεις, σύμφωνα με το morningstar.com.

Ούτε ο Κουκ, ούτε εκπρόσωποι της Apple απάντησαν στα αιτήματα του MarketWatch για σχολιασμό.

«Ο τρόπος με τον οποίο ο Κουκ διοικούσε την εταιρεία ήταν διαφορετικός από εκείνον του Τζομπς, ο οποίος δεν ήταν άνθρωπος που συνεργαζόταν εύκολα με τους άλλους», δήλωσε ο Τοντ Ντέιλι, ο οποίος εργάστηκε στην Apple για περισσότερα από 20 χρόνια και κατέληξε να ηγείται του προγράμματος ενημερωτικών παρουσιάσεων για ανώτερα στελέχη και επισκέπτες.

Η προσωπικότητα του Κουκ φάνηκε ξεκάθαρα σε ένα περιστατικό που περιγράφει ο Ντέιλι. Ο ίδιος είχε οργανώσει μια επίδειξη τεχνολογίας για ένα υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος, με τη συμμετοχή του Vcommunicator, μιας συσκευής βασισμένης στο iPod Touch, που είχε κυκλοφορήσει στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και διέθετε εξειδικευμένο λογισμικό για άμεση μετάφραση. Όταν οι δυο τους βρέθηκαν μόνοι στην αίθουσα, ο Κουκ γύρισε προς το μέρος του και τον ρώτησε: «Λοιπόν, Τοντ, τι παρουσιάζουμε σήμερα;».

«Δεν νομίζω ότι ο Κουκ είχε απευθυνθεί ποτέ σε εμένα αποκαλώντας με με το όνομά μου», δήλωσε ο Ντέιλι, ο οποίος σήμερα εργάζεται ως ανεξάρτητος σύμβουλος, στο MarketWatch. «Του παρουσίαζα μια συσκευή που αποτελούνταν από ένα iPod Touch τοποθετημένο πάνω στο μπράτσο και ήταν συνδεδεμένο με ένα ηχείο. Είχε μια εφαρμογή μετάφρασης, μέσω της οποίας ένας στρατιώτης μπορούσε να πατήσει ένα κουμπί και η συσκευή να εκφωνήσει μια φράση στη γλώσσα που είχε επιλεγεί. Μου είχαν πει ότι ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη στο Ιράκ».

Ο Ντέιλι εξήγησε στον Κουκ πώς λειτουργούσε η επίδειξη και εκείνος σταμάτησε για λίγο, σε μια στιγμή σκέψης που ο Ντέιλι περιέγραψε ως «τρομακτική». Τελικά, ο Κουκ έδωσε την απάντησή του: «Είναι καλό, αλλά να θυμάσαι ότι πρέπει πάντα πρώτα να παρουσιάζεις και να εξηγείς το προϊόν της Apple».

Παρά το γεγονός ότι το Vcommunicator διέθετε λογισμικό μετάφρασης και πρόσθετο εξοπλισμό από τρίτους κατασκευαστές, ο Κουκ θεωρούσε ότι το βασικό προϊόν και η τεχνολογική πλατφόρμα της Apple έπρεπε να παραμένουν στο επίκεντρο. «Ήταν ένα μάθημα που δεν ξέχασα», είπε ο Ντέιλι.

Ο Κουκ ήταν άνθρωπος που πίστευε στη συνεργασία και ήξερε πότε να αφήνει χώρο στους άλλους και να τους εμπιστεύεται σημαντικές αρμοδιότητες. Το 2015, ανέθεσε στον Τζόνι Άιβ —τον σχεδιαστή πίσω από εμβληματικά προϊόντα όπως το iPhone, το MacBook και το iPad— τη θέση του επικεφαλής σχεδιασμού, δίνοντάς του μεγάλη ελευθερία στις αποφάσεις που αφορούσαν την ανάπτυξη των προϊόντων. Την ίδια περίοδο, ενώ ο επικεφαλής σχεδιασμού chip της Apple, Τζόνι Σρούτζι, εργαζόταν για την ανάπτυξη του M1, ο Κουκ φρόντιζε να εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμφωνίες με την Taiwan Semiconductor για την κατασκευή του.

Όταν η Apple άρχισε να δραστηριοποιείται σε τομείς που ξεπερνούσαν την παραδοσιακή τεχνογνωσία της, ο Κουκ επέλεξε να ενισχύσει την εταιρεία με ανθρώπους που διέθεταν την απαραίτητη εξωτερική εμπειρία. Το 2018, προσέλαβε τον πρώην επικεφαλής της Google, Τζον Τζιαναντρέα, για να ηγηθεί των προσπαθειών της Apple στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Το 2015, καθώς η Apple επιδίωκε να αναπτύξει περαιτέρω την αγορά του Apple Watch, ο Κουκ προσέλαβε την πρώην CEO της Burberry, Άντζελα Άρεντς, ως ανώτερη αντιπρόεδρο λιανικής. Την ίδια χρονιά, στην Apple εντάχθηκε και ο Μάικ Ρόκγουελ, προερχόμενος από την Dolby Labs, αναλαμβάνοντας την ανάπτυξη του προϊόντος που αργότερα θα γινόταν το Vision Pro.

«Από όσο γνωρίζω, ο Μάικ Ρόκγουελ είχε πλήρη ελευθερία να αναπτύξει ουσιαστικά όποιο έργο ήθελε», δήλωσε στο MarketWatch η Ελίζαμπεθ Ντόρμαν, η οποία είχε εργαστεί ως ασκούμενη στην ανάπτυξη πρωτοτύπων εφαρμογών στην αρχική ομάδα του visionOS. «Σήμερα η ομάδα αποτελείται από χιλιάδες ανθρώπους, αλλά στην αρχή ήταν μόλις μερικές δεκάδες».

Κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Apple, η Ντόρμαν συμμετείχε στην κατασκευή ενός πρωτοτύπου της συσκευής, το οποίο παρουσιάστηκε σε μία από τις τακτικές επισκέψεις του Κουκ στην ομάδα. «Από όσα γνωρίζω, κατά τη διάρκεια της επίδειξης δεν άφησε να φανεί καμία αντίδραση», είπε η Ντόρμαν, η οποία σήμερα είναι συνιδρύτρια και CEO της νεοφυούς εταιρείας Era, που αναπτύσσει συσκευές τεχνητής νοημοσύνης. «Είναι πολύ προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο αντιδρά. Δεν θέλει οι άλλοι να μπορούν να καταλάβουν αν θεωρεί κάτι καλό ή κακό, επειδή γνωρίζει ότι υπάρχουν άνθρωποι με καλύτερη αντίληψη και κρίση όσον αφορά τα προϊόντα», είπε χαρακτηριστικά.

Μια διαφορετική προσέγγιση στην ηγεσία

Ενώ ο Τζομπς ήταν γνωστός για τη θεατρικότητα των παρουσιάσεών του και το χαρακτηριστικό μαύρο ζιβάγκο του, ο Κουκ διατηρεί μια πολύ πιο απλή και καθημερινή εικόνα. Όπως ήταν αναμενόμενο, το ρολόι που επιλέγει να φορά είναι το Apple Watch, το οποίο, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, τον βοήθησε να χάσει περίπου 14 κιλά.

Συχνά, εμφανίζεται με τζιν και αθλητικά παπούτσια Nike, ενώ από το 2005 είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Τα παπούτσια είναι ίσως ο ένας τομέας στον οποίο ο Κουκ επιτρέπει περιστασιακά στον εαυτό του να δείξει το προσωπικό του γούστο. Σε φωτογράφιση που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επίσημη ανακοίνωση της αποχώρησής του από τη θέση του CEO της Apple, εμφανίστηκε φορώντας ένα εξαιρετικά σπάνιο ζευγάρι Air Jordan, σχεδιασμένο σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη της hip-hop, Τράβις Σκοτ.

Σε αντίθεση με τον Τζομπς, ο οποίος ήταν γνωστό ότι αντιδρούσε έντονα και ξεσπούσε όταν κάτι δεν τον ικανοποιούσε, ο Κουκ διατηρεί μια πολύ πιο προσιτή και ήρεμη στάση. «Είναι γνωστός ως ο «καλός CEO»», δήλωσε η Ντόρμαν. «Δεν πρόκειται να φωνάξει».

Μετά την απόφαση του Τζομπς να καταργήσει τις φιλανθρωπικές δράσεις της εταιρείας στο πλαίσιο περικοπών, ο Κουκ επανέφερε τα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής προσφοράς και έθεσε πιο φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους. Εδώ και μία δεκαετία, η Apple στηρίζει το National Park Foundation μέσω ετήσιων εκστρατειών συγκέντρωσης χρημάτων μέσω του Apple Pay — μια πρωτοβουλία που πιθανότατα συνδέεται και με την ιδιαίτερη αγάπη του Κουκ για τα εθνικά πάρκα. Το 2014, μάλιστα, δημοσίευσε ένα άρθρο στο Bloomberg Businessweek, με το οποίο μίλησε ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του, δηλώνοντας ότι είναι ομοφυλόφιλος. Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο πρώτος CEO εταιρείας του δείκτη Fortune 500 που έκανε δημόσια αυτή την αποκάλυψη.

Η σχέση του Κουκ με το Πανεπιστήμιο Auburn, όπου σπούδασε βιομηχανική μηχανική, τον οδηγεί κατά διαστήματα πίσω στην πανεπιστημιούπολη για ειδικές εκδηλώσεις ή αγώνες αμερικανικού ποδοσφαίρου. Ο πρώην μηχανικός της Apple, Έιντριαν Ιβς, γνώρισε για πρώτη φορά τον Κουκ εκεί το 2017, όταν ο CEO επέστρεψε στο πανεπιστήμιο για να μιλήσει σχετικά με τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη.

«Μας είχαν πει: «Δεν είναι διαθέσιμος για ερωτήσεις»», θυμάται ο Ιβς, ο οποίος ήταν τότε φοιτητής μηχανικής στο Auburn και θαυμαστής της Apple για χρόνια. «Συνήθως ακολουθώ πάντα τους κανόνες, αλλά αυτή τη φορά αποφάσισα να κάνω μια εξαίρεση και πήγα κοντά του. Τεχνικά, δεν του έκανα κάποια ερώτηση, οπότε υποθέτω ότι ο κανόνας παρέμεινε σε ισχύ. Απλώς του είπα: «Σας ευχαριστώ για όλα όσα έχετε κάνει για να βοηθήσετε άλλους ανθρώπους» και μου απάντησε με πολύ ευγενικό τρόπο»», λέει ο Ιβς.

Το 2021, ο Ιβς μετακόμισε από την Αλαμπάμα στην Καλιφόρνια και εντάχθηκε στην Apple ως μηχανικός προσβασιμότητας για το iOS. Η Apple δίνει εδώ και δεκαετίες ιδιαίτερη έμφαση στις λειτουργίες προσβασιμότητας, έχοντας αναπτύξει εργαλεία όπως το VoiceOver, ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που λειτουργεί μέσω χειρονομιών, καθώς και δυνατότητες πλοήγησης μέσω παρακολούθησης της κίνησης των ματιών. «Ασχολήθηκα αρκετά με το VoiceOver, διορθώνοντας προβλήματα και βοηθώντας στην ενσωμάτωσή του με άλλες εφαρμογές», δήλωσε ο Ιβς. Σήμερα εργάζεται ως ανεξάρτητος προγραμματιστής για τις πλατφόρμες της Apple και είναι ο δημιουργός της εφαρμογής Auralog, η οποία επιτρέπει την καταγραφή και παρακολούθηση των ημικρανιών.

Ο Κουκ εμφανίζεται συχνά στους χώρους του Apple Park ή να γευματίζει σε κάποια από τις καφετέριες Caffè Macs της Apple. Παρότι η εταιρεία εφαρμόζει υβριδικό μοντέλο εργασίας τριών ημερών την εβδομάδα, «εγώ πηγαίνω στο γραφείο τέσσερις ημέρες την εβδομάδα», δήλωσε ο Κουκ σε επεισόδιο του podcast «Table Manners» πέρυσι. «Την Παρασκευή συνήθως εργάζομαι από το σπίτι, επειδή δεν βρίσκεται σχεδόν κανείς στο γραφείο και είναι κάπως καταθλιπτικό όταν δεν υπάρχει κόσμος».

Ο Ιβς εργαζόταν λίγους ορόφους κάτω από τον Κουκ, στο ίδιο κτίριο. «Ήταν ένας άνθρωπος που κυκλοφορούσε πολύ στους χώρους της εταιρείας. Αν έβλεπες τον Τιμ Κουκ μέσα στη μέρα, δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο ούτε προκαλούσε ιδιαίτερη εντύπωση», δήλωσε στο MarketWatch. «Τον έβλεπα συνέχεια στα Caffè Macs. Καθόταν πάντα στο ίδιο τραπέζι».

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