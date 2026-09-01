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Η Apple Inc. κλιμακώνει τη δικαστική της αντιπαράθεση με την OpenAI, υποστηρίζοντας σε νέα κατάθεση στο δικαστήριο ότι η εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης καταστρέφει κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία και ότι ο πρώην μηχανικός του iPhone Τσανγκ Λιου όχι μόνο κατέβασε εμπιστευτικό σχεδιάγραμμα κυκλώματος της Apple, αλλά το χρησιμοποίησε και στην εργασία του στην OpenAI.

Το υπόμνημα κατατέθηκε τη Δευτέρα προς υποστήριξη του αιτήματος της Apple για επιτάχυνση της διαδικασίας συλλογής αποδεικτικών στοιχείων πριν από τη δίκη, στο πλαίσιο της αγωγής με την οποία κατηγορεί τη δημιουργό του ChatGPT για κλοπή εμπορικών μυστικών.

Η OpenAI έχει ζητήσει την απόρριψη της υπόθεσης και, σε δική της κατάθεση τη Δευτέρα, υποστήριξε ότι «αυτή η διαμάχη είναι ένα χάος που δημιούργησε η ίδια η Apple».

Στο επίκεντρο πρώην μηχανικός του iPhone

Ο Λιου, ο οποίος έφυγε από την Apple για την OpenAI τον Ιανουάριο, βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης. Είναι ένας από τους περισσότερους από 400 πρώην εργαζομένους της Apple που μετακινήθηκαν στην εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία επιχειρεί πλέον να εισέλθει και στην αγορά συσκευών hardware.

Σύμφωνα με την τελευταία δικαστική κατάθεση της Apple, η OpenAI παρέδωσε «μόλις πρόσφατα» ένα κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο: ένα MacBook που είχε παραχωρηθεί στον Λιου από την Apple και το οποίο εκείνος συνέχιζε να χρησιμοποιεί μετά την αποχώρησή του από την εταιρεία.

Μια πρώτη εγκληματολογική ανάλυση της συσκευής φέρεται να διαπίστωσε ότι «ο κ. Λιου και άλλοι στην OpenAI γνώριζαν πολύ καλά» ότι εκείνος συνέχιζε να έχει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες cloud τρίτων που χρησιμοποιούσε η Apple, σύμφωνα με την κατάθεση.

Το laptop περιέχει επίσης στοιχεία που δείχνουν ότι ο Λιου «έστειλε οδηγίες για την καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων σε συνάδελφό του στην OpenAI, η οποία επιβεβαίωσε ότι θα συμμορφωνόταν», υποστηρίζουν οι δικηγόροι της Apple.

Βασικό μέρος της αρχικής αγωγής αφορά τον ισχυρισμό ότι η OpenAI ενθάρρυνε εργαζομένους της Apple να μοιράζονται πληροφορίες, εξαρτήματα, σχέδια και άλλο υλικό που αφορούσε προϊόντα τα οποία δεν είχαν ακόμη κυκλοφορήσει, λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα για να καλύψει τα ίχνη της.

Η απάντηση της OpenAI

Η OpenAI επιμένει ότι ακολούθησε τα συνήθη πρότυπα προσλήψεων του κλάδου κατά τις συνεντεύξεις υποψηφίων που προέρχονταν από την Apple. Υποστηρίζει επίσης ότι ο Λιου προσπαθούσε απλώς να βοηθήσει έναν πρώην συνάδελφό του στην Apple όταν απέκτησε πρόσβαση στα δεδομένα του cloud.

Η εταιρεία δημοσίευσε μάλιστα αποσπάσματα από γραπτά μηνύματα προκειμένου να ενισχύσει αυτή την επιχειρηματολογία.

Στη δικαστική της κατάθεση τη Δευτέρα, η OpenAI επανέλαβε ότι οποιαδήποτε έγγραφα της Apple προσπελάστηκαν από τον Λιου είναι «άσχετα» με την εργασία του στην OpenAI. Σύμφωνα με τη δημιουργό του ChatGPT, εκείνος τα άνοιξε «για λογαριασμό εργαζομένων της Apple και για εργασιακούς σκοπούς της Apple».

Παράλληλα, επανέλαβε την κριτική της στις, όπως τις χαρακτηρίζει, «πρόχειρες διαδικασίες» της Apple για την ασφάλεια δεδομένων και τη διαχείριση αποχωρήσεων προσωπικού, υποστηρίζοντας ότι αυτές συνέβαλαν άμεσα στη δημιουργία της επίμαχης κατάστασης.

«Η Apple τώρα προσπαθεί να εκφοβίσει τους εργαζομένους που έφυγαν», ανέφεραν οι δικηγόροι της OpenAI. «Δεν είναι περίεργο που 400 από αυτούς επέλεξαν νέα εργασία».

OpenAI: «Οι εργαζόμενοι έχουν επιλογές»

Η OpenAI κάλεσε το δικαστήριο να περιορίσει σημαντικά το εύρος των ασφαλιστικών μέτρων που ζητά η Apple, εφόσον αυτά τελικά εγκριθούν, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα μπορούσε να αποθαρρυνθεί η κινητικότητα των εργαζομένων.

«Οι εργαζόμενοι έχουν επιλογές», υποστήριξε η OpenAI. «Μπορούν να φύγουν από μια εταιρεία όπως η Apple, η οποία δυσκολεύτηκε να υιοθετήσει την AI, και να μετακινηθούν σε μια συναρπαστική startup που δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα. Μπορεί στην Apple να μην αρέσουν αυτές οι επιλογές. Αλλά δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι είναι παράνομες».

Από την πλευρά της, η Apple κατηγορεί την OpenAI ότι καθυστερεί την παράδοση αποδεικτικού υλικού.

«Το MacBook αντιπροσωπεύει τις πολύ περιορισμένες πληροφορίες που έχουν παραδώσει μέχρι στιγμής οι εναγόμενοι —και αυτό μόνο μετά από εβδομάδες καθυστέρησης— και αποδεικνύει ότι η Apple δεν πραγματοποιεί “τυφλές έρευνες”, αλλά ότι τα εμπορικά της μυστικά χρησιμοποιούνται και αποδεικτικά στοιχεία καταστρέφονται», ανέφεραν οι δικηγόροι της.

Η Apple υποστηρίζει επίσης ότι ο Λιου χρησιμοποίησε στην εργασία του στην OpenAI ένα εργαλείο με την ίδια ονομασία που έχει εσωτερική εφαρμογή μηχανικής της Apple, η οποία χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη προϊόντων της εταιρείας.

Τι ζητά η Apple από το δικαστήριο

Η Apple διεκδικεί χρηματική αποζημίωση, καθώς και δικαστική εντολή που θα υποχρεώνει την OpenAI να σταματήσει τις φερόμενες πρακτικές και να καταστρέψει οποιοδήποτε υλικό αποτελεί ιδιοκτησία της κατασκευάστριας του iPhone.

Νωρίτερα τον Αύγουστο, η Apple ζήτησε από ομοσπονδιακό δικαστή να διατάξει άμεσα την OpenAI να σταματήσει να χρησιμοποιεί εμπορικά μυστικά που, κατά την Apple, έχουν κλαπεί.

Ο δικαστής έχει προγραμματιστεί να ακούσει τα επιχειρήματα των δύο πλευρών επί του αιτήματος την 1η Οκτωβρίου.

Από τη συνεργασία στη σύγκρουση Apple-OpenAI

Η άλλοτε φιλική σχέση μεταξύ της Apple και της OpenAI έχει επιδεινωθεί σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, ιδιαίτερα μετά την επιστράτευση από την OpenAI του Τζόνι Άιβ, πρώην κορυφαίου σχεδιαστή της Apple, για την ανάπτυξη νέων συσκευών hardware.

Η πρώτη συσκευή που αναμένεται να προκύψει από τη συγκεκριμένη συνεργασία θα είναι ένα έξυπνο ηχείο σε σχήμα δακτυλίου, περίπου στο μέγεθος ενός δίσκου χόκεϊ, το οποίο θα διαθέτει κινούμενα μέρη ώστε να προσδίδεται στη συσκευή ένα είδος «προσωπικότητας».

Η δικαστική σύγκρουση αποκτά έτσι ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι δύο εταιρείες δεν βρίσκονται πλέον μόνο απέναντι στις αίθουσες των δικαστηρίων, αλλά αρχίζουν να συναντώνται ανταγωνιστικά και στην αγορά του hardware που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

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