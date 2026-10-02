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Η Bain Capital εξετάζει το ενδεχόμενο επένδυσης στην New World Development, καθώς ο επιβαρυμένος με χρέος όμιλος ακινήτων του Χονγκ Κονγκ αναζητεί τρόπους να μειώσει το υψηλό δανειακό του βάρος.

Η εταιρεία private equity μελετά μια πιθανή συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει και νέα κεφαλαιακή εισφορά από την οικογένεια Τσενγκ, που ελέγχει τη New World, ανέφεραν ορισμένες πηγές. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι η Bain θα αποφασίσει τελικά να προχωρήσει σε συναλλαγή.

Η μετοχή της New World εμφάνισε έντονη μεταβλητότητα στις συναλλαγές της Παρασκευής. Αρχικά διεύρυνε τις απώλειές της, στη συνέχεια ανέκαμψε μετά τις πληροφορίες για τις συνομιλίες με τη Bain και κατόπιν υποχώρησε εκ νέου κατά 2,3% στις 15:43 ώρα Χονγκ Κονγκ.

Το βάρος του χρέους

Η New World, ένας από τους παλαιότερους μεγάλους ομίλους ακινήτων του Χονγκ Κονγκ, διαθέτει πολυάριθμα οικιστικά, γραφειακά και εμπορικά έργα στην πόλη, καθώς και στην ηπειρωτική Κίνα.

Όπως και πολλοί άλλοι developers της περιοχής, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια παρατεταμένη κρίση στην αγορά ακινήτων. Η πτώση των τιμών κατοικιών, η αδύναμη καταναλωτική εμπιστοσύνη και το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων έχουν περιορίσει τα έσοδα και αυξήσει το κόστος δανεισμού.

Το συνολικό χρέος της New World ανερχόταν σε περίπου 143 δισ. δολάρια Χονγκ Κονγκ, ή περίπου 18 δισ. δολάρια ΗΠΑ, στα τέλη Ιουνίου. Μέρος αυτού του χρέους λήγει το 2028.

Οι συνομιλίες με την Bain πραγματοποιούνται μετά τις προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες άλλων διεθνών επενδυτών να συνεργαστούν με τη New World.

Η Blackstone είχε αποχωρήσει από συμφωνία ύψους 4 δισ. δολαρίων με τη New World, αφού η οικογένεια Τσενγκ αρνήθηκε να παραχωρήσει τον έλεγχο της εταιρείας.

Το μεγάλο «κούρεμα» των 11 Skies

Οι νέες συζητήσεις με την Bain έρχονται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της New World ότι αποχωρεί από ένα πολυδισεκατομμυριούχο project με την Airport Authority του Χονγκ Κονγκ.

Η απόφαση αφορά το 11 Skies, ένα μεγάλο συγκρότημα εμπορικών και γραφειακών χώρων. Η New World ανακοίνωσε στους μετόχους της ότι η εγκατάλειψη του έργου οδήγησε σε απομείωση αξίας 18,3 δισ. δολαρίων Χονγκ Κονγκ.

Η απομείωση αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες πίσω από την τρίτη συνεχόμενη ετήσια ζημιά της εταιρείας.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με αναλυτές, μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες εισόδου ενός επενδυτή, ο οποίος θα μπορούσε να στηρίξει τη New World μέσω κεφαλαιακής ένεσης.

Η πιθανή επένδυση της Bain έρχεται, επομένως, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον όμιλο, καθώς η New World επιχειρεί να διαχειριστεί το υψηλό χρέος της, να περιορίσει τις απώλειες από προβληματικά projects και να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση.

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