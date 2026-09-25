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Η HSBC Holdings Plc κόβει τις παροχές των εργαζομένων της στο Χονγκ Κονγκ, καταργώντας επιδότηση που κάλυπτε μέρος του κόστους συμμετοχής σε ιδιωτικές λέσχες, καθώς η τράπεζα συνεχίζει το ευρύτερο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μείωσης δαπανών.

Σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα, οι τραπεζίτες μεσαίας βαθμίδας δεν θα λαμβάνουν πλέον την επιδότηση που κάλυπτε το 50% του κόστους εγγραφής σε λέσχες μελών στο Χονγκ Κονγκ μετά τις 31 Δεκεμβρίου. Η συγκεκριμένη παροχή μπορούσε να φτάσει έως και τις 200.000 δολάρια Χονγκ Κονγκ (περίπου 25.500 δολάρια ΗΠΑ).

Παράλληλα, οι νέοι εργαζόμενοι της HSBC Hong Kong και της Hang Seng Bank δεν θα έχουν από το 2027 την ίδια κάλυψη ασφάλειας ζωής που ισχύει σήμερα για το υφιστάμενο προσωπικό.

Ενοποίηση παροχών HSBC και Hang Seng

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, η HSBC σχεδιάζει επίσης να ευθυγραμμίσει τις παροχές των εργαζομένων στις δύο τράπεζες, με αλλαγές που αφορούν τα στεγαστικά προνόμια, την ιατροφαρμακευτική κάλυψη και την ασφάλιση ζωής.

Εκπρόσωπος της HSBC δήλωσε ότι η τράπεζα συνεχίζει να επενδύει στους εργαζομένους της μέσω ανταγωνιστικών πακέτων παροχών, αλλά και ευκαιριών εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Οι ιδιωτικές λέσχες στο Χονγκ Κονγκ αποτελούν σημαντικό μέρος της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής της πόλης, καθώς συχνά λειτουργούν ως χώροι επιχειρηματικών επαφών, κοινωνικών συναντήσεων και ψυχαγωγίας, διαθέτοντας πολλές φορές αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι συνδρομές τους συνοδεύονται από υψηλά τέλη εγγραφής και ετήσιες χρεώσεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν μεγάλες λίστες αναμονής.

Οι αλλαγές στις παροχές εντάσσονται στη στρατηγική περιορισμού κόστους που εφαρμόζει η HSBC υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Ζορζ Ελχεντέρι.

Η τράπεζα έχει προχωρήσει σε σειρά κινήσεων αναδιάρθρωσης, μεταξύ άλλων με την αποχώρηση από δραστηριότητες μετοχικού κεφαλαίου και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αλλά και με συρρίκνωση άλλων μονάδων.

Παράλληλα, η HSBC εργάζεται για την ενσωμάτωση της Hang Seng Bank, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της τον Ιανουάριο.

Τον Αύγουστο, η τράπεζα ανακοίνωσε ότι αναμένει οι κινήσεις αναδιάρθρωσης να οδηγήσουν σε συνολική εξοικονόμηση κόστους 2 δισ. δολαρίων, αυξάνοντας τον προηγούμενο στόχο των 1,5 δισ. δολαρίων.

Τέλος και σε εκπαιδευτική παροχή

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η HSBC είχε καταργήσει και μια μακροχρόνια παροχή που αφορούσε την εκπαίδευση παιδιών για νέες προσλήψεις στο Χονγκ Κονγκ, αλλά και για ανώτερα στελέχη που μετακινούνταν στην πόλη.

Η παροχή κάλυπτε στο παρελθόν το 95% των σχολικών διδάκτρων, έως 220.000 δολάρια Χονγκ Κονγκ ετησίως για παιδιά δημοτικού και έως 300.000 δολάρια Χονγκ Κονγκ για παιδιά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι αλλαγές αποτελούν μέρος της προσπάθειας της HSBC να περιορίσει τις λειτουργικές δαπάνες και να δημιουργήσει ένα πιο ενιαίο μοντέλο παροχών για το προσωπικό της στην ασιατική αγορά.

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