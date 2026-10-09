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Η BC Partners προετοιμάζει την πώληση των δραστηριοτήτων της United Group BV στην Κροατία, ως πρώτο βήμα ενός ευρύτερου σχεδίου για την αναβίωση της διαδικασίας πώλησης του τηλεπικοινωνιακού ομίλου, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Η εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων συνεργάζεται με την JPMorgan Chase & Co. και έχει αρχίσει να διερευνά το ενδιαφέρον επενδυτών για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία θα μπορούσε να αποτιμηθεί σε περίπου 700 εκατ. ευρώ, με την αποτίμηση να βασίζεται σε κέρδη ύψους 100 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η διαδικασία πώλησης αναμένεται να ξεκινήσει εντός του μήνα και να προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων εταιρειών ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς αναφέρονταν σε εμπιστευτικές πληροφορίες.

Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και η BC Partners θα μπορούσε επίσης να αποφασίσει να διατηρήσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις πηγές.

Εκπρόσωπος της BC Partners αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ εκπρόσωπος της JPMorgan δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Η United Group είναι πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και μέσων ενημέρωσης, με δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η BC Partners απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο στην εταιρεία το 2019 από την KKR & Co., η οποία διατηρεί μικρό ποσοστό συμμετοχής.

Οι δραστηριότητες του ομίλου στην Κροατία λειτουργούν υπό την επωνυμία Telemach Croatia, η οποία παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης, μετά την εξαγορά της Tele2 Croatia από τη United Group.

Το Bloomberg News είχε μεταδώσει το 2024 ότι η BC Partners διερευνούσε την πώληση του συνόλου της United Group. Ωστόσο, οι υποψήφιοι αγοραστές εκδήλωσαν ενδιαφέρον μόνο για συγκεκριμένες αγορές και η εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων τελικά ματαίωσε τη διαδικασία πώλησης.

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