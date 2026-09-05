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Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, εκτίμησε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να υποχωρήσουν ακόμη και στα 40 δολάρια το βαρέλι μετά το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν, συμπαρασύροντας χαμηλότερα και τις αποδόσεις των ομολόγων, οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

«Θα ξεπεράσουμε αυτή τη σύγκρουση με το Ιράν και περιμένω ότι η τιμή του πετρελαίου θα υποχωρήσει», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στον Στιβ Μπάνον, η οποία μεταδόθηκε την Παρασκευή. «Μετά από αυτό, θα έχουμε υπερπροσφορά στην αγορά πετρελαίου. Θα μπορούσαμε να δούμε το αργό στα 50 ή ακόμη και στα 40 δολάρια, απλώς και μόνο επειδή θα υπάρξει τόσο μεγάλη αύξηση της προσφοράς», πρόσθεσε.

Ο Μπέσεντ δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου, ο οποίος προς το παρόν δεν εμφανίζει ενδείξεις ότι οδεύει σύντομα προς αποκλιμάκωση. Μάλιστα, Ρεπουμπλικανός βουλευτής που συμμετέχει στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων χαρακτήρισε αυτή την εβδομάδα τη στρατιωτική κατάσταση «στάσιμη».

Την Παρασκευή, το αργό πετρέλαιο τύπου Brent διαπραγματευόταν πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο, ενώ το West Texas Intermediate (WTI) βρισκόταν περίπου στα 91 δολάρια, μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις αρχές της εβδομάδας.

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας τις τελευταίες εβδομάδες έχει εντείνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, οδηγώντας σε υψηλότερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αναφοράς διεθνώς. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου έφτασε αυτή την εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023.

«Αν το εξετάσετε, τα επιτόκια έχουν σήμερα τη μεγαλύτερη συσχέτιση που έχει καταγραφεί ποτέ με την τιμή του πετρελαίου», δήλωσε ο Μπέσεντ. «Η σύγκρουση με το Ιράν θα τελειώσει, τα επιτόκια θα υποχωρήσουν και μαζί τους θα αποκλιμακωθεί και η απότομη άνοδος του πληθωρισμού».

Η κίνηση της Νορβηγίας

Ο υπουργός Οικονομικών υποβάθμισε επίσης τη σημασία της πρότασης του νορβηγικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, ενός από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, να μειώσει τις τοποθετήσεις του σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, η προτεινόμενη κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των αμερικανικών κρατικών ομολόγων που κατέχει το ταμείο κατά περίπου 75 δισ. δολάρια.

«Απλώς επιδιώκουν να βελτιώσουν την απόδοση των επενδύσεών τους μέσω άλλων αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε ο Μπέσεντ. Αν το νορβηγικό ταμείο εξετάζει την αγορά τίτλων των Fannie Mae, Freddie Mac και Ginnie Mae, «είμαι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής αυτής της επιλογής», ανέφερε.

Η Fannie Mae και η Freddie Mac είναι δύο μεγάλοι οργανισμοί στεγαστικής χρηματοδότησης που λειτουργούν υπό κρατική εποπτεία στις ΗΠΑ. Η Ginnie Mae είναι ένας ακόμη ομοσπονδιακός οργανισμός στον τομέα της στεγαστικής χρηματοδότησης. Τα ομόλογά τους προσφέρουν συνήθως υψηλότερη απόδοση σε σχέση με τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Η είδηση από τη Νορβηγία κινδυνεύει, ωστόσο, να εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με τη διάθεση των επενδυτών να τοποθετούνται στο αμερικανικό δημόσιο χρέος, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες κρατικού δανεισμού παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες. Ένας από τους βασικούς δείκτες του ομοσπονδιακού χρέους των ΗΠΑ ξεπέρασε πρόσφατα το ιστορικό όριο των 40 τρισ. δολαρίων.

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