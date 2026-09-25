Ομόλογα: Σταθεροποίηση μετά το sell-off, ανάσα από την υποχώρηση του πετρελαίου

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Η έντονη πίεση στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, που οδήγησε τις αποδόσεις σε υψηλά πολλών ετών, άρχισε να παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης στην Ασία, καθώς η υποχώρηση του πετρελαίου έδωσε μια μικρή ανάσα στους επενδυτές μετά τις ισχυρές απώλειες των προηγούμενων ημερών.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε κατά μία μονάδα βάσης στο 5,19%, μετά την άνοδο άνω των 20 μονάδων βάσης στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις. Παράλληλα, η απόδοση του 2ετούς τίτλου, που επηρεάζεται περισσότερο από τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική, υποχώρησε κατά δύο μονάδες βάσης στο 4,91%.

Ο χρυσός παρέμεινε κοντά στα 4.270 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το δολάριο σταθεροποιήθηκε μετά από πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις.

Το πετρέλαιο περιορίζει τις πιέσεις στις αγορές

Καθοριστικό ρόλο στην προσωρινή αποκλιμάκωση έπαιξε η πτώση των τιμών πετρελαίου. Το Brent υποχώρησε κατά 0,9% στα περίπου 105,60 δολάρια το βαρέλι, μετά το άλμα άνω του 7% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις.

Η υποχώρηση ήρθε εν μέσω πληροφοριών ότι ΗΠΑ και Ιράν εξετάζουν μια σταδιακή συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη και στην άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Ωστόσο, το ενεργειακό κόστος παραμένει βασικός παράγοντας για τις αγορές, καθώς οι υψηλές τιμές πετρελαίου ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις και αυξάνουν τις προσδοκίες για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τη Fed.

Οι αγορές χρήματος προεξοφλούν πλέον πλήρως τρεις ακόμη αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μέσα στον επόμενο χρόνο, εξέλιξη που έχει οδηγήσει τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων στα υψηλότερα επίπεδα πολλών δεκαετιών.

Οι επενδυτές αναζητούν σταθερότητα μετά το σοκ στις αποδόσεις

«Μετά τη τόσο γρήγορη άνοδο των αποδόσεων αυτή την εβδομάδα, η αγορά πιθανότατα χρειάζεται μια περίοδο σταθεροποίησης», δήλωσε ο Ρατζίβ Ντε Μέλο, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Gama Asset Management.

Όπως σημείωσε, μετά από μια κίνηση τέτοιου μεγέθους χρειάζεται μια πιο παρατεταμένη περίοδος ηρεμίας στις αποδόσεις πριν οι επενδυτές αποκτήσουν πιο θετική στάση απέναντι στα ομόλογα μεγάλης διάρκειας.

Η αγορά ομολόγων είχε δεχθεί ισχυρό πλήγμα τις προηγούμενες ημέρες, με την απόδοση του 30ετούς αμερικανικού τίτλου να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2004 και την απόδοση του 10ετούς να ενισχύεται στο 5,20%.

Άνοδος στις μετοχές, προσοχή σε επιτόκια και γεωπολιτικούς κινδύνους

Με τη σταθεροποίηση στις αγορές ομολόγων, οι μετοχές κινήθηκαν ανοδικά. Ο δείκτης MSCI Asia Pacific ενισχύθηκε κατά 0,3%, με την Ιαπωνία να ηγείται των κερδών, ενώ οι αγορές σε Νότια Κορέα, Ταϊβάν και Κίνα παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Τα futures των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων έδειξαν επίσης ανοδικό άνοιγμα.

Στην Ιαπωνία, το γιεν ενισχύθηκε έναντι του δολαρίου μετά τις δηλώσεις της υπουργού Οικονομικών Σατσούκι Καταγιάμα, η οποία ανέφερε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμμερίζεται τις ανησυχίες για την αδυναμία του ιαπωνικού νομίσματος. Το γεν ενισχύθηκε 0,3% στα 158,40 ανά δολάριο.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας κινήθηκαν ανοδικά, ενώ η μέση απόδοση του παγκόσμιου δείκτη ομολόγων ξεπέρασε το 4% για πρώτη φορά από το 2007.

Η αγορά παραμένει επιφυλακτική

Οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τον συνδυασμό υψηλών επιτοκίων, ενεργειακού κόστους και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

«Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον υψηλότερων αποδόσεων», δήλωσε ο Μπάιρον Άντερσον της Laffer Tengler Investments. Όπως ανέφερε, οι αυξήσεις επιτοκίων δεν μπορούν να επιλύσουν τα προβλήματα που προκαλούν ο πόλεμος στο Ιράν, το πετρέλαιο, η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη ή ο πληθωρισμός, αλλά αυξάνουν το κόστος δανεισμού για ολόκληρη την αγορά.

Σύμφωνα με τον Τίμοθι Μο, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών Ασίας–Ειρηνικού στη Goldman Sachs, η βραχυπρόθεσμη εικόνα παραμένει δύσκολη λόγω πολιτικών εξελίξεων, επιτοκίων, υψηλότερου ενεργειακού κόστους και αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων. Ωστόσο, εκτίμησε ότι αργότερα μέσα στο έτος οι αγορές μπορούν να στηριχθούν από τα εταιρικά κέρδη και τις αποτιμήσεις.