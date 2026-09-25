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Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε την Πέμπτη, καθώς οι πληροφορίες ότι ΗΠΑ και Ιράν εξετάζουν μια σταδιακή συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ περιόρισαν τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στις ενεργειακές αγορές.

Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent κινήθηκε προς τα 105,7 δολάρια το βαρέλι, μετά την άνοδο άνω του 7% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) διαμορφώνεται κοντά στα 93 δολάρια.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες, Ουάσινγκτον και Τεχεράνη επιδιώκουν μια συμφωνία στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης και την αποκατάσταση της λειτουργίας του Ορμούζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη ότι η Τεχεράνη έχει καταθέσει νέα επταήμερη πρόταση προς τις ΗΠΑ για το άνοιγμα των Στενών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους Financial Times.

Μεταβλητότητα στις αγορές εν μέσω πολέμου

Το πετρέλαιο διανύει ακόμη μία εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων, καθώς η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν πλησιάζει στο τέλος του έβδομου μήνα. Οι τιμές επηρεάζονται από τις αντικρουόμενες ενδείξεις για την πορεία του πολέμου, τις ενδείξεις επαναφοράς μέρους των ενεργειακών ροών στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα σενάρια για πιθανή απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ.

Παρά την πρόσφατη μεταβλητότητα, η τιμή του Brent παραμένει αυξημένη πάνω από 70% από την αρχή του έτους, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς.

«Το Brent πιθανότατα θα παραμείνει στην περιοχή των 100 έως 110 δολαρίων, εκτός αν υπάρξει κάποια σημαντική αλλαγή», δήλωσε ο Χάρις Χουρσίντ, επικεφαλής επενδύσεων της Karobaar Capital. Όπως ανέφερε, μια αξιόπιστη σταδιακή συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές κάτω από τα 100 δολάρια, ενώ νέα προβλήματα στις εξαγωγές ή στην εφοδιαστική αλυσίδα θα μπορούσαν να επαναφέρουν το σενάριο των 120 δολαρίων.

Ορμούζ: Στο επίκεντρο της ενεργειακής κρίσης

Τα Στενά του Ορμούζ, η θαλάσσια δίοδος που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τις διεθνείς αγορές, βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγκρουσης. Σε συνθήκες ειρήνης από την περιοχή διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το Ιράν υποστηρίζει ότι διατηρεί κυριαρχικό έλεγχο στη θαλάσσια οδό, ενώ οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι δεν πρέπει να αλλάξει το καθεστώς λειτουργίας της, έχοντας παράλληλα επιβάλει αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, παραμένει ανοικτός σε συνομιλίες με το Ιράν, αλλά υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον δεν βρίσκεται σε θέση ανάγκης για διαπραγμάτευση, λόγω των κυρώσεων και του αποκλεισμού που έχει επιβάλει.

Νέα μέτωπα στη Μέση Ανατολή

Την ίδια στιγμή, οι συγκρούσεις στην περιοχή συνεχίζονται. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν προς το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα και την πόλη Ταΐφ, σε νέες επιθέσεις από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι.

Ο κρίσιμος πετρελαιαγωγός Ανατολής–Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, που τροφοδοτεί το τερματικό του Γιανμπού, παραμένει εκτός λειτουργίας μετά τις επιθέσεις νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Παράλληλα, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα αναπτύξει στρατεύματα για την προστασία σαουδαραβικής ενεργειακής εγκατάστασης, ενώ η Βρετανία έχει συμφωνήσει να στηρίξει το Ριάντ με αμυντική αεροπορική υποστήριξη.

Πιέσεις και στις αγορές καυσίμων

Παρά τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης, οι φυσικές αγορές πετρελαίου εξακολουθούν να εμφανίζουν ένταση. Στις ΗΠΑ, οι έμποροι κατέβαλαν την Πέμπτη υψηλά ρεκόρ για άμεσες παραδόσεις αργού στο βασικό κέντρο αποθήκευσης του Κάσινγκ στην Οκλαχόμα.

Στην Ευρώπη, το φυσικό πετρέλαιο Dated Brent, ένας κρίσιμος δείκτης της πραγματικής αγοράς, διαπραγματεύεται με σημαντικό premium έναντι των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Την ίδια ώρα, σύμβουλοι του Προέδρου Τραμπ εξετάζουν τις επιπτώσεις μιας πιθανής προσωρινής απαγόρευσης εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ, σύμφωνα με τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Τζον Χόεβεν.

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