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Αυξάνονται οι οικονομικές πιέσεις στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθώς η μεγαλύτερη επιβάρυνση από τον δανεισμό τις καθιστά περισσότερο ευάλωτες σε νέους κραδασμούς, σύμφωνα με νέα έκθεση της Boston Consulting Group (BCG).

Πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δυσκολεύονται πλέον να μειώσουν το χρέος τους, αφού αξιοποίησαν την περίοδο των εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων κατά την πανδημία για να αυξήσουν τον δανεισμό τους.

Το αυξημένο βάρος του χρέους περιορίζει σήμερα την ικανότητά τους να απορροφήσουν νέους κραδασμούς, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από υψηλό ενεργειακό κόστος, διαταραχές στο διεθνές εμπόριο και επιτόκια που παραμένουν υψηλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το ποσοστό των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν ανάγκη μετασχηματισμού αυξήθηκε στο 16,2% από 14,3% πέρυσι. Η μελέτη της BCG βασίστηκε στην ανάλυση περίπου 1.700 εισηγμένων ευρωπαϊκών εταιρειών.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις εντοπίζονται στην Ισπανία και την Πορτογαλία, όπου το 22% των επιχειρήσεων χρειάζεται να προχωρήσει σε αλλαγές και μετασχηματισμό του επιχειρηματικού του μοντέλου.

Γαλλία και γερμανόφωνες οικονομίες υπό πίεση

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν εντονότερες οικονομικές δυσκολίες και βρίσκονται αντιμέτωπες με ανάγκη αναδιάρθρωσης, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Γαλλία και στην περιοχή DACH, η οποία περιλαμβάνει Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία.

Και στις δύο περιπτώσεις, περίπου 10% των επιχειρήσεων βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξημένες πιέσεις αναδιάρθρωσης.

Κεντρικό πρόβλημα αποτελεί η σημαντική αύξηση του εταιρικού χρέους. Ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA, ένα από τα βασικά μέτρα αξιολόγησης της συνολικής επιβάρυνσης μιας επιχείρησης από δανεισμό, αυξήθηκε κατά 22% μεταξύ 2022 και 2025.

Σχεδόν μία στις τρεις εταιρείες εισήλθε στο 2026 με τον συγκεκριμένο δείκτη πάνω από τις 3 φορές, επίπεδο το οποίο η BCG θεωρεί όριο για την εμφάνιση χρηματοοικονομικής πίεσης.

Το φθηνό χρήμα της πανδημίας αφήνει «κληρονομιά»

Πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δυσκολεύονται πλέον να περιορίσουν τη μόχλευσή τους, έχοντας συσσωρεύσει φθηνό χρέος κατά την περίοδο της πανδημίας.

Το αυξημένο βάρος του δανεισμού περιορίζει σήμερα την ικανότητά τους να απορροφήσουν νέους κραδασμούς, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από υψηλό ενεργειακό κόστος, διαταραχές στο διεθνές εμπόριο και επιτόκια που παραμένουν υψηλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

«Οι ευρωπαϊκές εταιρείες βγαίνουν από πέντε δύσκολα χρόνια με περισσότερο χρέος και μικρότερη δυνατότητα να αντέξουν νέες αναταράξεις», σημείωσε ο Τομπίας Βενς, managing director της BCG και συντάκτης της έκθεσης.

Όπως προειδοποίησε, εάν τα επιχειρηματικά σχέδια δεν αποδώσουν τα αναμενόμενα ή προκύψει ένας ακόμη οικονομικός κραδασμός, οι εταιρείες θα έχουν λιγότερες επιλογές στη διάθεσή τους σε σχέση με πριν από λίγα χρόνια.

Ακίνητα: Εκρηκτική αύξηση της πίεσης

Ο κλάδος των ακινήτων ξεχωρίζει ως ο πλέον ευάλωτος. Περίπου 62% των εταιρειών real estate βρίσκονται υπό πίεση να προχωρήσουν σε μετασχηματισμό, έναντι μόλις 12% το 2025.

Η οικονομική αβεβαιότητα και τα υψηλότερα μακροπρόθεσμα επιτόκια έχουν επιβαρύνει τόσο τις αποτιμήσεις των ακινήτων όσο και τη δραστηριότητα στις συναλλαγές, ενώ παράλληλα η αγορά κατοικίας έχει γίνει λιγότερο προσιτή για τους αγοραστές.

Σημαντικές πιέσεις καταγράφονται και στην αυτοκινητοβιομηχανία, όπου το 28% των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει ανάγκη αναδιάρθρωσης.

Ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν συνδυασμό ασθενέστερης ζήτησης, πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας, υψηλού κόστους μετάβασης στα ηλεκτρικά οχήματα και εντεινόμενου ανταγωνισμού από την Κίνα.

Αυξημένο στρες εμφανίζουν, τέλος, και οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης και εκδόσεων, με περίπου μία στις πέντε να αντιμετωπίζει εντονότερες πιέσεις. Η μετατόπιση του κοινού και της διαφημιστικής δαπάνης προς τις ψηφιακές πλατφόρμες και τους δημιουργούς περιεχομένου, αλλά και η ολοένα μεγαλύτερη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αναζήτηση και ανακάλυψη περιεχομένου, επιταχύνουν τις αλλαγές στον κλάδο.

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