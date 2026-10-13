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Νωρίτερα από το προβλεπόμενο πέτυχε η BP τον στόχο περιορισμού του καθαρού δανεισμού της, αξιοποιώντας την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και τα αυξημένα κέρδη από τις δραστηριότητες εμπορίας ενέργειας και διύλισης.

Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο βρετανικός ενεργειακός όμιλος, ο καθαρός δανεισμός του στο τέλος του τρίτου τριμήνου διαμορφώθηκε μεταξύ 13,5 και 14,5 δισ. δολαρίων, έναντι στόχου 14 έως 18 δισ. δολαρίων που είχε τεθεί για το τέλος του 2027. Πρόκειται για σημαντική πρόοδο στην προσπάθεια ενίσχυσης του ισολογισμού της εταιρείας, η οποία επιτεύχθηκε περισσότερο από έναν χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Ο πόλεμος στο Ιράν ενισχύει τα κέρδη των πετρελαϊκών

Καθοριστικό ρόλο στις επιδόσεις της BP διαδραμάτισαν οι αναταράξεις που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, οδηγώντας τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου πάνω από το όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι.

Η επτάμηνη σύγκρουση, σε συνδυασμό με τις επανειλημμένες ουκρανικές επιθέσεις με drones εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, έχει περιορίσει τη διαθεσιμότητα πετρελαϊκών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί με ακόμη ταχύτερο ρυθμό από εκείνες του αργού πετρελαίου, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για τις εταιρείες με ισχυρή παρουσία στη διύλιση και στο εμπόριο ενέργειας.

Οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί πετρελαϊκοί όμιλοι έχουν αξιοποιήσει τη μεταβλητότητα των τιμών και τις διαταραχές στην προσφορά, ενισχύοντας τα έσοδά τους μέσω των εμπορικών δραστηριοτήτων και των δικτύων διυλιστηρίων τους. Ενδεικτικά, η Shell ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα περιθώρια διύλισης σε επίπεδα ρεκόρ για το τρίτο τρίμηνο.

Η στρατηγική της νέας CEO και η μείωση του χρέους

Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η νέα διευθύνουσα σύμβουλος της BP, Μεγκ Ο’Νιλ, επιχειρεί να επιταχύνει την εξυγίανση του ισολογισμού και να ενισχύσει την αποδοτικότητα των κεφαλαίων της εταιρείας.

Η Ο’Νιλ, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Απρίλιο, έχει προχωρήσει σε κινήσεις περιορισμού του δανεισμού, μεταξύ άλλων μέσω πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων. Την περασμένη εβδομάδα υπογράμμισε ότι η BP εμφανίζει τον υψηλότερο βαθμό μόχλευσης μεταξύ των εταιρειών του κλάδου εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, επισημαίνοντας την ανάγκη αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των κεφαλαίων των μετόχων.

Απομειώσεις έως 4,5 δισ. δολαρίων στην ενεργειακή μετάβαση

Παρά την ισχυρή επίδοση στις παραδοσιακές ενεργειακές δραστηριότητες, η BP ανακοίνωσε ότι θα καταγράψει απομειώσεις αξίας από 3 έως 4,5 δισ. δολάρια, οι οποίες συνδέονται κυρίως με δραστηριότητες που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση.

Η εταιρεία αναμένεται να δημοσιοποιήσει τα πλήρη οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου στις 30 Οκτωβρίου, ενώ στις 15 Δεκεμβρίου έχει προγραμματίσει ημερίδα στρατηγικής στη Νέα Υόρκη, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις επόμενες προτεραιότητές της.

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