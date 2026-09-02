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Η BP Plc όρισε τον Ίαν Τάιλερ στη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, έπειτα από μια προσωρινή περίοδο κατά την οποία είχε αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής μετά την αιφνίδια απομάκρυνση του Άλμπερτ Μάνιφολντ τον Μάιο.

Η βρετανική ενεργειακή εταιρεία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η Αμάντα Μπλανκ, η οποία ως ανώτερη ανεξάρτητη διευθύντρια είχε ηγηθεί της διαδικασίας αναζήτησης τόσο του Τάιλερ όσο και του Μάνιφολντ, θα αποχωρήσει από το διοικητικό συμβούλιο.

Η αποχώρηση Μάνιφολντ και η αναδιάταξη ισχύος

Ο Άλμπερτ Μάνιφολντ απομακρύνθηκε από την BP μόλις οκτώ μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, έχοντας προσληφθεί με στόχο να συμβάλει στην αναστροφή της πορείας του προβληματικού πετρελαϊκού ομίλου.

Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι αποχώρησε από την εταιρεία χωρίς να του δοθεί εξήγηση, ενώ η BP έκανε λόγο για «σοβαρές ανησυχίες» σχετικά με τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, την εποπτεία και τη συμπεριφορά του, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η απομάκρυνση του Μάνιφολντ ενίσχυσε την επιρροή της Μεγκ Ο’ Νιλ, της πρώτης γυναίκας διευθύνουσας συμβούλου μεγάλης πετρελαϊκής εταιρείας και της πρώτης εξωτερικής επιλογής για τη θέση της CEO στην ιστορία της BP.

Η Ο’ Νιλ ανέλαβε καθήκοντα την 1η Απριλίου και έχει ήδη ξεκινήσει την αναμόρφωση της στρατηγικής και της λειτουργίας του ομίλου.

Το προφίλ του νέου προέδρου

Ο Ίαν Τάιλερ είναι σήμερα πρόεδρος της Grafton Group Plc και ανώτερος ανεξάρτητος διευθυντής της Anglo American Plc.

Εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της BP το 2025, ενώ η επιλογή του έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για τον ενεργειακό κολοσσό, ο οποίος επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική του μετά από χρόνια αβεβαιότητας γύρω από την ενεργειακή μετάβαση και τις επενδυτικές του προτεραιότητες.

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