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Η Energean βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά μέρους των upstream περιουσιακών στοιχείων πετρελαίου και φυσικού αερίου της BP στην Αίγυπτο, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν άμεση γνώση της διαδικασίας και μίλησαν στο Reuters.

Η συμφωνία θα μπορούσε να αποφέρει στην BP περίπου 1 δισ. δολάρια και περιλαμβάνει συμμετοχές της βρετανικής ενεργειακής εταιρείας στα εν λειτουργία υπεράκτια κοιτάσματα του West Nile Delta, τα οποία ανήκουν από κοινού με τη Harbour Energy, καθώς και το 50% του contractor working interest στην παραχώρηση Temsah, στην ανατολική Μεσόγειο.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Energean, η οποία έχει δηλώσει ότι επιδιώκει να διευρύνει τη γεωγραφική παρουσία της πέρα από τα βασικά κοιτάσματα φυσικού αερίου ανοικτά του Ισραήλ, στρέφοντας το ενδιαφέρον της μεταξύ άλλων προς την Αίγυπτο και τη Δυτική Αφρική.

Το μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου στο Temsah

Στην παραχώρηση Temsah συμμετέχει επίσης η Eni, η οποία ανακοίνωσε φέτος σημαντική ανακάλυψη φυσικού αερίου μετά τη γεώτρηση Denise West. Οι εκτιμώμενοι πόροι της ανακάλυψης ανέρχονται σε περίπου 2 τρισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου.

Οι εταιρείες και το αιγυπτιακό Δημόσιο εργάζονται πλέον για τη λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης (FID) σχετικά με την αξιοποίηση της ανακάλυψης μέσα στους επόμενους μήνες, όπως ανέφερε αυτή την εβδομάδα η Eni.

Για την Energean, ενδεχόμενη ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ενίσχυε σημαντικά την παρουσία της στην αγορά φυσικού αερίου της ανατολικής Μεσογείου, προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό της παραγωγικά assets αλλά και έκθεση σε νέα κοιτάσματα με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Η BP και η στρατηγική αποεπένδυσης

Η BP έχει επενδύσει περισσότερα από 35 δισ. δολάρια στην Αίγυπτο σε διάστημα έξι δεκαετιών. Πέρυσι η παραγωγή φυσικού αερίου της στη χώρα διαμορφώθηκε στα 518 εκατ. κυβικά πόδια ημερησίως, μειωμένη κατά περίπου 40% σε σύγκριση με το 2024 και σχεδόν 60% έναντι του 2023.

Η πιθανή πώληση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της BP για απλοποίηση του χαρτοφυλακίου της, περιορισμό του χρέους και μείωση του κόστους.

Ωστόσο, η βρετανική εταιρεία αναμένεται να διατηρήσει τα αιγυπτιακά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει μέσω της κοινοπραξίας Arcius με την XRG των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και το γιγαντιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου Zohr.

Η στρατηγική της Energean

Η Energean αναζητεί ευκαιρίες επέκτασης πέρα από τα βασικά της κοιτάσματα ανοικτά του Ισραήλ, η λειτουργία των οποίων έχει χρειαστεί να διακοπεί επανειλημμένα λόγω των συγκρούσεων στην περιοχή.

Η εταιρεία έχει προσδιορίσει την Αίγυπτο και τη Δυτική Αφρική ως περιοχές στις οποίες επιθυμεί να ενισχύσει την παρουσία της, με την ενδεχόμενη εξαγορά των assets της BP να αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Τόσο η Energean όσο και η BP αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες.

Το Reuters είχε μεταδώσει τον Ιούλιο ότι η Energean, η Dragon Oil, η Carlyle Group και η Artemis Energy βρίσκονταν μεταξύ των ομίλων που αναμενόταν να υποβάλουν προσφορές για τα περιουσιακά στοιχεία φυσικού αερίου της BP στο West Nile Delta. Η είσοδος της Energean σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις σηματοδοτεί πλέον την πρόοδο της διαδικασίας προς ένα πιθανό deal ύψους περίπου 1 δισ. δολαρίων.

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