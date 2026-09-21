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Η γερμανική οικονομία αναμένεται να χάσει προσωρινά δυναμική το γ’ τρίμηνο του 2026, προτού επιστρέψει σε ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης τους τελευταίους μήνες του έτους, σύμφωνα με τη Bundesbank.

Μετά την ανάπτυξη κατά 0,3% ή περισσότερο στα δύο πρώτα τρίμηνα, το ΑΕΠ της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης αναμένεται να αυξηθεί μόλις «ελαφρά» την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση της γερμανικής κεντρικής τράπεζας.

Η επιβράδυνση, ωστόσο, αποδίδεται σε προσωρινούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων τα χαμηλά επίπεδα των υδάτων στον Ρήνο, που επηρεάζουν τη μεταφορά εμπορευμάτων και πρώτων υλών.

Ανάκαμψη από το δ’ τρίμηνο

Η Bundesbank εκτιμά ότι μόλις υποχωρήσουν αυτοί οι προσωρινοί παράγοντες, θα υπάρξουν φαινόμενα ανάκαμψης της δραστηριότητας. Ως αποτέλεσμα, η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με «ισχυρότερο» ρυθμό το δ’ τρίμηνο και να παραμείνει στην πορεία ανάκαμψης.

Η γερμανική οικονομία έχει μέχρι στιγμής αποδειχθεί πιο ανθεκτική από ό,τι αρχικά αναμενόταν απέναντι στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την άνοδο του ενεργειακού κόστους, μεταξύ άλλων χάρη στις αυξημένες δημόσιες δαπάνες για υποδομές και άμυνα.

Ωστόσο, οι πιέσεις παραμένουν. Οι υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και η αμερικανική εμπορική πολιτική, εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα για τις προοπτικές της οικονομίας.

Πληθωρισμός πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ

Παράλληλα, η Bundesbank προειδοποιεί ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει αυξημένος για κάποιο διάστημα. Ο ρυθμός αύξησης των τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Αύγουστο, αρκετά πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η γερμανική κεντρική τράπεζα επισημαίνει ότι οι επίμονα υψηλές τιμές, όχι μόνο του πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, μπορούν να ενισχύσουν τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες πληθωριστικές πιέσεις και να καθυστερήσουν την επιστροφή του πληθωρισμού στο 2%.

Παράλληλα, οι πρόσφατες εκλογικές επιτυχίες ακραίων κομμάτων σε κρατίδια της Γερμανίας έχουν εντείνει τις ανησυχίες για το κατά πόσο η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς θα προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Ο επικεφαλής του γερμανικού οικονομικού ινστιτούτου DIW, Μαρσέλ Φράτσερ, προειδοποίησε ότι οι διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «παράλυση». Παράλληλα, υποστήριξε ότι η μέχρι σήμερα πολιτική στήριξης της βιομηχανίας μέσω επιδοτήσεων δεν επαρκεί πλέον και ότι απαιτούνται βαθύτερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, μεγαλύτερος ανταγωνισμός και αλλαγές στη φορολογία.

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