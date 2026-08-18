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Ο χρυσός σταθεροποιείται κοντά στα 4.400 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς η υποχώρηση των προσδοκιών για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve ασκεί πίεση στο αμερικανικό δολάριο, καθιστώντας το πολύτιμο μέταλλο φθηνότερο για τους περισσότερους αγοραστές διεθνώς.

Η τιμή spot του χρυσού διατήρησε το μεγαλύτερο μέρος των κερδών 1,5% που κατέγραψε στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, ενώ ο δείκτης του δολαρίου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, μετά την πτώση του τη Δευτέρα στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο.

Η κίνηση του αμερικανικού νομίσματος ακολούθησε μια σειρά ασθενέστερων οικονομικών στοιχείων στις ΗΠΑ, με τις αγορές swaps να μην προεξοφλούν πλέον πλήρως ακόμη μία αύξηση επιτοκίων από τη Fed έως το τέλος του έτους, όπως συνέβαινε μόλις πριν από μία εβδομάδα.

Το ασθενέστερο δολάριο και οι μειωμένες προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων «ενδεχομένως απομακρύνουν δύο από τους αντίθετους ανέμους που συνέβαλαν στην προηγούμενη διόρθωση του χρυσού», ανέφερε σε σημείωμά του ο Όλε Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Saxo Bank.

Τα αμερικανικά ομόλογα στηρίζουν τον χρυσό

Η απόδοση των 30ετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν δύο δεκαετιών, αντανακλώντας τις ανησυχίες των επενδυτών για την εκτίναξη των κρατικών δαπανών, το κύμα εκδόσεων μακροπρόθεσμου χρέους και τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η κατάσταση αυτή «δημιουργεί ένα ασυνήθιστο, αλλά δυνητικά υποστηρικτικό περιβάλλον για τον χρυσό», σύμφωνα με τον Χάνσεν, καθώς οι επενδυτές αντιμετωπίζουν το πολύτιμο μέταλλο ως μέσο αντιστάθμισης έναντι των αυξανόμενων επιβαρύνσεων από το δημόσιο χρέος.

Παρά ταύτα, ο κίνδυνος περαιτέρω νομισματικής σύσφιξης –που συνήθως λειτουργεί αρνητικά για τον χρυσό, καθώς δεν προσφέρει απόδοση– δεν έχει εξαλειφθεί, δεδομένου ότι δεν διαφαίνεται σαφής προοπτική ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή.

Οι συγκρούσεις αναζωπυρώθηκαν στον Λίβανο, ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται να παρατείνει την προσωρινή εκεχειρία με το Ιράν που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο. Την ίδια ώρα, οι εντάσεις παραμένουν υψηλές γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο όπου η ναυσιπλοΐα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές διαταραχές εξαιτίας επιθέσεων σε πλοία.

Επιστροφή επενδυτών και κεντρικών τραπεζών

Η πρόσφατη ανάκαμψη του χρυσού πάνω από το όριο των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά έχει στηριχθεί στην αναζωπύρωση της επενδυτικής ζήτησης, αλλά και στην επιστροφή των αγορών από κεντρικές τράπεζες, με ιδιαίτερα σημαντική παρουσία της Κίνας.

Η άνοδος του πολύτιμου μετάλλου την προηγούμενη εβδομάδα οδήγησε την τιμή του πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 100 ημερών για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, ενώ εξακολουθεί να κινείται κοντά σε αυτό το επίπεδο.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται τώρα στα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed του Ιουλίου, τα οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθούν την Τετάρτη και ενδέχεται να προσφέρουν περισσότερες ενδείξεις για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης οι δηλώσεις του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο ετήσιο συμπόσιο της κεντρικής τράπεζας στο Τζάκσον Χολ αργότερα μέσα στον μήνα.

Η τιμή spot του χρυσού υποχωρούσε κατά 0,4% στα 4.396,58 δολάρια ανά ουγγιά στις 11:33 π.μ. στη Σιγκαπούρη. Το ασήμι σημείωνε πτώση 0,8% στα 65,29 δολάρια, ενώ χαμηλότερα κινούνταν επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot παρέμενε σχεδόν αμετάβλητος, έπειτα από τρεις συνεχόμενες ημέρες απωλειών.

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