Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο χρυσός διεύρυνε τις απώλειές του, καθώς η ισχυρότερη του αναμενομένου αύξηση της απασχόλησης στις ΗΠΑ και η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσαν τις πιθανότητες για αύξηση των επιτοκίων ακόμη και από την επόμενη εβδομάδα.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου υποχώρησε έως και 0,9%, περνώντας προσωρινά κάτω από τα 4.400 δολάρια ανά ουγκιά, πριν περιορίσει μέρος των απωλειών. Στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε χάσει 1%, μετά τα στοιχεία που έδειξαν ισχυρή αύξηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ τον Αύγουστο και σταθερό ποσοστό ανεργίας, ενισχύοντας τα επιχειρήματα υπέρ μιας αύξησης επιτοκίων από τη Federal Reserve στη συνεδρίαση της 15ης-16ης Σεπτεμβρίου.

Ο χρυσός κινείται κοντά στα 4.400 δολάρια, καθώς οι traders επανεκτιμούν την πορεία των επιτοκίων της Fed. Το πολύτιμο μέταλλο έχει υποχωρήσει ξανά κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών.

Δείκτης του δολαρίου ενισχύθηκε την Παρασκευή, καθιστώντας τον χρυσό, που αποτιμάται στο αμερικανικό νόμισμα, ακριβότερο για πολλούς αγοραστές. Παράλληλα, οι traders αύξησαν τα στοιχήματά τους για άνοδο επιτοκίων, τιμολογώντας πιθανότητα περίπου 60% για αύξηση μέσα στον Σεπτέμβριο. Τα υψηλότερα επιτόκια συνήθως λειτουργούν αρνητικά για τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν αποδίδει τόκο.

Στις ανησυχίες για τον πληθωρισμό προστέθηκε και η νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι στόχευσε τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, καθώς και σειρά πλοίων που συνδέονται με τις ΗΠΑ, ως αντίποινα για αμερικανικές επιθέσεις σε πλοία στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Οι συγκρούσεις αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές από την περιοχή. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν, με το Brent να κινείται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι.

«Ο χρυσός βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μιας ακόμη μακροοικονομικής καταιγίδας», δήλωσε η Χέμπε Τσεν, ανώτερη αναλύτρια της Vantage Markets στη Μελβούρνη. «Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, οι υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και η ολοένα ισχυρότερη πιθανότητα αύξησης επιτοκίων από τη Fed μετά τα δυνατά στοιχεία για την απασχόληση της Παρασκευής επαναφέρουν τους γνωστούς αντίθετους ανέμους για τον χρυσό».

Από τότε που ανέκαμψε από τα χαμηλά κοντά στα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά τον Ιούλιο, ο χρυσός έχει κινηθεί σε σχετικά στενό εύρος διακύμανσης. Την περασμένη εβδομάδα πέρασε επανειλημμένα πάνω και κάτω από τα 4.400 δολάρια, καθώς οι traders αναθεωρούσαν συνεχώς τις εκτιμήσεις τους για τη νομισματική πολιτική της Fed.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό καταναλωτή που αναμένονται αργότερα αυτή την εβδομάδα θα δώσουν κρίσιμες ενδείξεις για την πιθανή απόφαση της κεντρικής τράπεζας όσον αφορά τα επιτόκια.

«Μια ακόμη ισχυρή μέτρηση είτε στον δείκτη τιμών παραγωγού είτε στον δείκτη τιμών καταναλωτή θα μπορούσε να ενισχύσει το αφήγημα της νέας σύσφιγξης, να διασπάσει τη στήριξη των 4.400 δολαρίων και να επιτείνει την πτωτική κίνηση», ανέφερε η Τσεν.

«Αντίθετα, ένας χαμηλότερος πληθωρισμός θα μπορούσε προσωρινά να περιορίσει τις πιέσεις στον χρυσό, αλλά σε αυτή τη φάση ίσως πρόκειται περισσότερο για μια ανάσα παρά για μια ουσιαστική αλλαγή τάσης».

Παραμένουν οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για άνοδο

Παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, πολλοί επενδυτές συνεχίζουν να στοιχηματίζουν ότι ο χρυσός θα κινηθεί σταδιακά υψηλότερα, καθώς επανακτά τον παραδοσιακό του ρόλο ως εργαλείο αντιστάθμισης κινδύνου στα χαρτοφυλάκια.

Η επανεμφάνιση των αγορών από κεντρικές τράπεζες και το λεγόμενο «debasement trade», δηλαδή οι τοποθετήσεις που αποσκοπούν στην προστασία από την απαξίωση των νομισμάτων και των κρατικών τίτλων, θυμίζουν το ισχυρό ράλι που είχε οδηγήσει τον χρυσό σε ιστορικό υψηλό κοντά στα 5.600 δολάρια ανά ουγγιά τον Ιανουάριο.

Παράλληλα, ορισμένοι από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων στον κόσμο έχουν αυξήσει εκ νέου τις θέσεις τους σε χρυσό τις τελευταίες εβδομάδες.

«Η ισχύς των τιμών θα παραμείνει σύμμαχος όσο οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να αγοράζουν», δήλωσε ο Ντάαν Στράιβεν, συν-επικεφαλής παγκόσμιας έρευνας εμπορευμάτων της Goldman Sachs Group, η οποία προβλέπει τιμή χρυσού στα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά έως το τέλος του έτους.

«Ο χρυσός προσφέρει σημαντικά οφέλη διαφοροποίησης και στοχευμένης αντιστάθμισης κινδύνου», ανέφερε σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV.

«Στις περιόδους που οι αγορές ανησυχούσαν για το θέμα της απαξίωσης — για ζητήματα διακυβέρνησης των κεντρικών τραπεζών, τη δημοσιονομική προοπτική ή μη συμβατικές παρεμβάσεις στις αγορές ομολόγων και συναλλάγματος — ακριβώς τότε βλέπαμε τις τιμές του χρυσού να ανεβαίνουν», είπε ο Στράιβεν. «Σε αυτές τις συνθήκες, ο χρυσός λειτουργεί ξεκάθαρα ως αντιστάθμιση κινδύνου».

Ο χρυσός spot υποχωρούσε κατά 0,6% στα 4.405,17 δολάρια ανά ουγκιά στις 10:12 π.μ. στη Σιγκαπούρη.

Το ασήμι υποχωρούσε κατά 0,3% στα 66,04 δολάρια ανά ουγκιά. Η πλατίνα σημείωνε πτώση, ενώ το παλλάδιο κινούνταν υψηλότερα.

Ο Bloomberg Dollar Spot Index παρέμενε αμετάβλητος, μετά την άνοδο κατά 0,1% την Παρασκευή.

Διαβάστε ακόμη

HELLENiQ ENERGY: Μεγαλώνει τα διυλιστήρια με στόχο τις εξαγωγές και τα Βαλκάνια

Η ποινή της Σαντορίνης: Πώς η ΑΙ αλλάζει τον χάρτη του τουρισμού

METLEN: Συστήνει holding υποδομών που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ