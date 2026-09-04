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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε την απειλή του να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με χώρες που εμφανίζουν πλεονάσματα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, εάν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) δεν προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων.

«Αυτό που λέω, πολύ απλά, είναι ότι θα πρέπει να πληρώνουμε το χαμηλότερο επιτόκιο στον κόσμο», δήλωσε ο Τραμπ την Παρασκευή από το Οβάλ Γραφείο, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με ανάρτησή του στο Truth Social, στην οποία είχε γράψει: «Μειώστε το επιτόκιο ή θα σταματήσω να εμπορεύομαι με χώρες με τις οποίες έχουμε έλλειμμα».

Η νέα παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου ήρθε μετά την έκκλησή του προς τη Fed και τον πρόεδρό της Κέβιν Γουόρς να «ξυπνήσουν» και να μειώσουν τα επιτόκια, μετά τα ιδιαίτερα ισχυρά στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, τα οποία ξεπέρασαν σημαντικά τις προσδοκίες.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να έχουν τα χαμηλότερα επιτόκια στον κόσμο»

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ισχυρή εικόνα της αμερικανικής οικονομίας δικαιολογεί χαμηλότερο κόστος χρήματος.

«Εξαιρετικός αριθμός για τις θέσεις εργασίας μόλις ανακοινώθηκε, ξεπερνώντας όλες τις εκτιμήσεις (εκτός από τις δικές μου) κατά δύο και τρεις φορές. Και δεν έχετε δει ακόμη τίποτα! Οι εργοδότες πρόσθεσαν 162.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η ισχυρότερη πιστοληπτική εικόνα των ΗΠΑ επιτρέπει χαμηλότερα επιτόκια, σημειώνοντας πως «μια ισχυρή χώρα σημαίνει χαμηλότερο επιτόκιο – είναι καλύτερη πίστωση».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν «το χαμηλότερο επιτόκιο από οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, όπως παλιά», υποστηρίζοντας ότι οι χώρες με εμπορικά πλεονάσματα έναντι των ΗΠΑ δεν θα θεωρούνταν οικονομικά ισχυρές χωρίς την αμερικανική αγορά.

«Μειώστε το επιτόκιο ή θα σταματήσω να εμπορεύομαι με χώρες με τις οποίες έχουμε έλλειμμα», έγραψε, προσθέτοντας ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έχει αναγνωρίσει στον πρόεδρο ευρείες αρμοδιότητες στο πεδίο των δασμών.

Ο Τραμπ κάλεσε τη διοίκηση της Fed να «σκεφτεί έξυπνα» και να λειτουργήσει «πατριωτικά», υποστηρίζοντας ότι τα υψηλά επιτόκια θέτουν τις ΗΠΑ σε «άδικο μειονέκτημα».

Η Fed δεν σχολίασε την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου.

Οι εμπορικές απειλές και οι αντιδράσεις των οικονομολόγων

Η απειλή του Τραμπ, εφόσον ληφθεί κυριολεκτικά, θεωρείται ιδιαίτερα εκτεταμένη, καθώς οι ΗΠΑ εμφανίζουν σημαντικά εμπορικά ελλείμματα με δεκάδες χώρες, συμπεριλαμβανομένων πολλών από τους μεγαλύτερους εμπορικούς τους εταίρους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα ζητήσει χαμηλότερα επιτόκια και έχει ασκήσει κριτική στα εμπορικά ελλείμματα των ΗΠΑ. Ωστόσο, πολλοί οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι τα εμπορικά ελλείμματα δεν είναι από μόνα τους ούτε θετικά ούτε αρνητικά, καθώς μπορεί να αντανακλούν την ισχυρή αγοραστική δύναμη μιας οικονομίας.

Παράλληλα, οι χώρες που εμφανίζουν εμπορικά πλεονάσματα έναντι των ΗΠΑ συχνά χρησιμοποιούν τα δολάρια που αποκτούν για να αγοράζουν αμερικανικά κρατικά ομόλογα, επιστρέφοντας έτσι κεφάλαια στην αμερικανική οικονομία.

Οι ΗΠΑ καταγράφουν εμπορικά ελλείμματα δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε μήνα εδώ και δεκαετίες.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με την ανάρτηση του προέδρου.

Νέα πίεση στη Fed ενόψει εκλογών

Η νέα παρέμβαση σηματοδοτεί την επανέναρξη της πίεσης του Τραμπ προς τη Fed, η οποία είχε περιοριστεί μετά τον διορισμό του Κέβιν Γουόρς στη θέση του επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας, ως διαδόχου του Τζερόμ Πάουελ.

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία, καθώς η νέα επίθεση κατά της Fed έρχεται δύο μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, με τον επίμονο πληθωρισμό και το κόστος ζωής να αποτελούν βασικά ζητήματα για τους ψηφοφόρους.

Μία εβδομάδα νωρίτερα, ο Κέβιν Γουόρς είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και αυξήσεων επιτοκίων, υπογραμμίζοντας ότι η Fed παραμένει προσηλωμένη στην επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2%.

«Τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια αποτελούν το βασικό εργαλείο για την επίτευξη της διπλής εντολής της Fed», είχε δηλώσει.

Την ίδια στιγμή, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς τάχθηκε υπέρ χαμηλότερων επιτοκίων, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια κίνηση «σωστή και υπεύθυνη» απάντηση στα πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Ο επικεφαλής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ, ερωτηθείς την Παρασκευή από το CNBC για την πορεία των επιτοκίων, δήλωσε ότι «η Fed θα κάνει αυτό που θέλει να κάνει», προσθέτοντας πως η κυβέρνηση σέβεται την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, αν και εκτίμησε ότι «το επιχείρημα υπέρ της διατήρησης της σημερινής στάσης είναι αρκετά ισχυρό».

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