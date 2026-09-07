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Ούτε το Jackson Hole Economic Policy Symposium (το συνέδριο των κεντρικών τραπεζών στο Jackson Hole), ούτε τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα ήταν αρκετά για να βγάλουν τις αγορές συναλλάγματος από τη νωθρότητα του τέλους του καλοκαιριού. Αναμένουμε αυτό να αλλάξει σύντομα, καθώς οι επενδυτές επιστρέφουν από τις διακοπές και πλησιάζει μια σειρά κρίσιμων αποφάσεων νομισματικής πολιτικής μέσα στον Σεπτέμβριο, με σημαντικότερη τη συνεδρίαση της Federal Reserve στις 16 Σεπτεμβρίου. Οι αποφάσεις αυτές θα ληφθούν σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης νευρικότητας στην αγορά ομολόγων, όπου οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων καταγράφουν επανειλημμένα υψηλά πολλών δεκαετιών και η ανοχή των επενδυτών απέναντι σε κεντρικές τράπεζες που χάνουν τους στόχους τους για τον πληθωρισμό μειώνεται χρόνο με τον χρόνο.

Ο κύκλος των συνεδριάσεων των κεντρικών τραπεζών ξεκινά αυτή την εβδομάδα με την ΕΚΤ την Πέμπτη. Υπάρχει ελάχιστη αβεβαιότητα ως προς την απόφαση — αύξηση κατά 25 μ.β. — όμως οι αγορές θα περιμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εκτιμήσεις της Προέδρου Lagarde για το ενδεχόμενο πρόσθετων αυξήσεων επιτοκίων μέσα στο έτος, καθώς και την άποψή της για την άνοδο των μακροπρόθεσμων επιτοκίων παγκοσμίως. Το άλλο σημαντικό γεγονός της εβδομάδας θα είναι η δημοσίευση την Παρασκευή της έκθεσης για τον πληθωρισμό του Αυγούστου στις ΗΠΑ. Πρόκειται για το τελευταίο κρίσιμο στοιχείο πριν από τη συνεδρίαση της Federal Reserve την επόμενη εβδομάδα, η έκβαση της οποίας παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη. Η τελική απόφαση της Fed θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από αυτό το ένα στοιχείο, αν και εμείς εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι δεν θα υπάρξει αύξηση επιτοκίων.

Στερλίνα

Η στερλίνα υποαπέδωσε έναντι των περισσότερων νομισμάτων της G10 τις τελευταίες δύο εβδομάδες του καλοκαιριού, αν και οι κινήσεις ήταν περιορισμένες. Οι γενικευμένες ρευστοποιήσεις στα κρατικά ομόλογα επηρεάζουν και τα βρετανικά κρατικά ομόλογα, ενώ οι μνήμες από την αναστάτωση που προκάλεσε η πρώην Πρωθυπουργός Liz Truss το 2022 παραμένουν νωπές. Το γεγονός ότι η Τράπεζα της Αγγλίας είναι η μόνη κεντρική τράπεζα που έχει ουσιαστικά αποκλείσει αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, επίσης δεν βοηθά τη στερλίνα. Ο μοναδικός θετικός παράγοντας παραμένει ο ελαφρώς θετικός τόνος των οικονομικών στοιχείων από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα βασικά γεγονότα που θα παρακολουθήσουμε αυτή την εβδομάδα είναι η έκθεση για το ΑΕΠ του Ιουλίου την Παρασκευή και η κατάθεση του Διοικητή Bailey ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής την Τρίτη.

Ευρώ

Οι δείκτες οικονομικής δυναμικής, όπως οι PMI, εξακολουθούν να αποτυπώνουν μια εικόνα ανθεκτικής ανάπτυξης, η οποία, σε συνδυασμό με τον δομικό πληθωρισμό που παραμένει πάνω από τον στόχο, προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση στην ΕΚΤ για να συνεχίσει τις αυξήσεις επιτοκίων. Η αύξηση κατά 25 μ.β. αυτή την εβδομάδα έχει ήδη προεξοφληθεί πλήρως από τις αγορές, όμως το βασικό ζητούμενο θα είναι αν υπάρξει κάποια προσπάθεια να περιοριστούν οι προσδοκίες της αγοράς για τελικό επιτόκιο 3% το 2027, κάτι που σήμερα ενσωματώνει ακόμη μία αύξηση επιτοκίων την επόμενη χρονιά. Το κοινό νόμισμα, πάντως, επηρεάζεται προς το παρόν κυρίως από τις εξελίξεις στις ΗΠΑ, επομένως αναμένουμε περιορισμένη επίδραση από τους τίτλους που θα προκύψουν από τη συνεδρίαση.

Δολάριο ΗΠΑ

Μια πολύ ισχυρή έκθεση για την αγορά εργασίας έδειξε έντονη δημιουργία θέσεων εργασίας και αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, απομακρύνοντας ακόμη περισσότερο στο μέλλον το υποτιθέμενο σενάριο «αποκάλυψης» για τις θέσεις εργασίας λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης. Μια υγιής αγορά εργασίας προσφέρει επιπλέον επιχειρήματα στα πιο επιθετικά μέλη της Federal Reserve. Ωστόσο, οι επίμονες πολιτικές πιέσεις από την κυβέρνηση Trump για διατήρηση χαμηλών επιτοκίων και οι αμφίσημες τοποθετήσεις του προέδρου της FED Kevin Warsh μάς οδηγούν στην εκτίμηση ότι η FOMC θα ψηφίσει εκ νέου υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων αμετάβλητων, εκτός αν υπάρξει μια απρόσμενα δυσμενής έκπληξη στην έκθεση για τον πληθωρισμό αυτής της εβδομάδας. Αυτό αποτελεί αυτή τη στιγμή μία από τις βασικές μας διαφωνίες με τον τρόπο με τον οποίο οι αγορές αποτιμούν τη νομισματική πολιτική παγκοσμίως.

*Chief Economist της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

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