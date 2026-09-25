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Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι το Colossus 2, το γιγαντιαίο υπολογιστικό σύστημα της xAI για την τεχνητή νοημοσύνη, ενδέχεται να υπερδιπλασιάσει τον σημερινό αριθμό των επεξεργαστών της Nvidia που διαθέτει έως το τέλος του 2026.

Ο δισεκατομμυριούχος Mασκ έδωσε μάλιστα πιο λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για την επέκταση του υπολογιστικού κέντρου στην ευρύτερη περιοχή του Memphis, καθώς η xAI επιταχύνει τις επενδύσεις της με στόχο να αυξήσει σημαντικά την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για την ανάπτυξη και εκπαίδευση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Μασκ στην πλατφόρμα X, το Colossus 2 διαθέτει σήμερα 110.000 επεξεργαστές Nvidia GB200 και 440.000 GB300. Άλλοι 220.000 GB300 αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία την επόμενη εβδομάδα, ενώ επιπλέον 220.000 προγραμματίζεται να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν τον Νοέμβριο.

xAI launched ~3 years ago Since then: Colossus 1 + Colossus 2 ≈ 670k GPUs Grok Imagine

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Grok 4.7 Grok didn’t just catch a leaderboard for a week. models, agents, apps, compute under one roof… and they aren’t slowing down https://t.co/7QXBTeA9nb — Min Choi (@minchoi) September 24, 2026

Ο Μασκ ανέφερε επίσης ότι ακόμη 220.000 GB300 ενδέχεται να τεθούν σε λειτουργία στα τέλη Δεκεμβρίου, «αν είμαστε τυχεροί», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε. Εφόσον υλοποιηθεί ο σχεδιασμός, η συνολική υπολογιστική ισχύς του Colossus 2 θα αυξηθεί θεαματικά μέσα σε λίγους μόλις μήνες.

Η επέκταση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της xAI να δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες υποδομές υπολογιστικής ισχύος στον κόσμο για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η μονάδα της SpaceX είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να εξοπλίσει την εγκατάσταση στο Μέμφις με συνολικά 1 εκατομμύριο μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPUs) έως το 2026.

Η ταχεία αύξηση του αριθμού των GPU αντανακλά τον εντεινόμενο ανταγωνισμό στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου η πρόσβαση σε τεράστια υπολογιστική ισχύ αποτελεί πλέον κρίσιμο παράγοντα για την εκπαίδευση ολοένα και πιο σύνθετων μοντέλων AI.

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