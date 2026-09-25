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Νέα επένδυση σε επίγεια τηλεπικοινωνιακή υποδομή δρομολογεί στην Ελλάδα η Starlink του Έλον Μασκ, ενισχύοντας την παρουσία της στην εγχώρια αγορά πέρα από την απλή παροχή δορυφορικού Internet. Πρόκειται για το «Starlink Gateway SKG – Balkan Gate I», ένα επίγειο κέντρο δορυφορικών ζεύξεων που σχεδιάζεται να εγκατασταθεί στο Καλοχώρι, στον Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης.

Το project έκανε ένα ακόμη βήμα στις 18 Σεπτεμβρίου, καθώς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η θετική γνωμοδότηση συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και δεν αποτελεί από μόνη της την τελική περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Η εγκατάσταση θα αναπτυχθεί σε οικόπεδο 11.243,57 τ.μ., με τον βασικό εξοπλισμό να καταλαμβάνει μόλις 829,49 τ.μ. Στην καρδιά της θα βρίσκονται 40 δορυφορικά κάτοπτρα διαμέτρου 2,14 μέτρων, τοποθετημένα σε έντεκα σειρές, μαζί με τον απαραίτητο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.

Το gateway χωροθετείται στην ευρύτερη βιομηχανική ζώνη του Καλοχωρίου και συνδέεται με το Balkan Gate της Lancom, το data center που αναπτύσσεται ως τηλεπικοινωνιακός κόμβος της Βόρειας Ελλάδας. Η Lancom έχει γνωστοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα περίπου €20 εκατ. για την επόμενη πενταετία, που περιλαμβάνει την επέκταση του Balkan Gate, νέες υποδομές για εφαρμογές AI και νέο ιδιόκτητο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Παράλληλα, έχει αναλάβει την εγκατάσταση και υποστήριξη δύο σταθμών βάσης της Starlink, σε Θεσσαλονίκη και Πρέβεζα.

Τι αλλάζει με τα επίγεια gateways

Τα επίγεια κέντρα αποτελούν κρίσιμο κομμάτι της αρχιτεκτονικής ενός δορυφορικού δικτύου: λειτουργούν ως σημεία διασύνδεσης της δορυφορικής υποδομής με τα επίγεια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και το Internet. Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, η ίδια η περιβαλλοντική μελέτη αναφέρει ότι η επιλογή της θέσης αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρυζωνικής κάλυψης και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των συνδρομητών της εταιρείας.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Starlink έχει ήδη αποκτήσει αξιοσημείωτη παρουσία στην ελληνική αγορά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε γρήγορες σταθερές συνδέσεις παραμένει περιορισμένη.

Το νέο gateway της Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με τον αντίστοιχο σχεδιασμό στην Πρέβεζα, δείχνει έτσι μια διαφορετική φάση για τη Starlink στην Ελλάδα: από την εμπορική διάθεση των δορυφορικών συνδέσεων, στην ανάπτυξη φυσικής επίγειας υποδομής που υποστηρίζει το δίκτυό της. Για την Πρέβεζα, άλλωστε, έχει ήδη επισημανθεί ότι το gateway μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση σε γρήγορο Internet σε δυσπρόσιτες περιοχές και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της συνδεσιμότητας.

Πριν προχωρήσει πάντως η αδειοδότηση του έργου στο Καλοχώρι, απαιτούνται μεταξύ άλλων θετική γνωμοδότηση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Η περιβαλλοντική μελέτη αναφέρει επίσης ότι, ακόμη και στα δυσμενέστερα σενάρια που εξετάστηκαν, η εκτιμώμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία παραμένει χαμηλότερα από τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας.

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