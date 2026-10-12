Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέες συνθήκες διαμορφώνονται στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αυστηροποιεί και εναρμονίζει τους κανόνες με τους οποίους τράπεζες τρίτων χωρών παρέχουν βασικές τραπεζικές υπηρεσίες στην ευρωπαϊκή αγορά. Για τους πλοιοκτήτες, οι αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν τόσο το κόστος των δανείων όσο και την επιλογή χρηματοδότη, ιδιαίτερα σε μικρότερες συναλλαγές όπου το πρόσθετο διοικητικό βάρος έχει μεγαλύτερη αναλογική επίπτωση.

Το ζήτημα αναδεικνύει η εβδομαδιαία έκθεση της WeberSeas (Hellas) S.A., επικαλούμενη δημοσίευμα του TradeWinds και εκτιμήσεις της δικηγορικής εταιρείας Watson Farley & Williams. Η κρίσιμη ημερομηνία για το νέο καθεστώς παροχής υπηρεσιών από τράπεζες τρίτων χωρών είναι η 11η Ιανουαρίου 2027, η οποία διαφέρει από το γενικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής άλλων διατάξεων της CRD VI.

Τι αλλάζει για τις τράπεζες και τους δανειολήπτες

Στον πυρήνα των αλλαγών βρίσκεται η απαίτηση οι τράπεζες τρίτων χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας να διαθέτουν αδειοδοτημένο υποκατάστημα στο οικείο κράτος μέλος για την παροχή βασικών τραπεζικών υπηρεσιών, εκτός εάν συντρέχει εξαίρεση ή χρησιμοποιείται κατάλληλα αδειοδοτημένη ευρωπαϊκή θυγατρική. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται ο δανεισμός, η αποδοχή καταθέσεων και οι εγγυήσεις.

Για τη ναυτιλία, η σημασία είναι ιδιαίτερη. Πρόκειται για έναν κλάδο που αντλεί κεφάλαια διεθνώς και στον οποίο η σχέση ενός πλοιοκτητικού ομίλου με μια τράπεζα μπορεί να καλύπτει πλοία, εταιρείες και εξασφαλίσεις σε διαφορετικές δικαιοδοσίες.

«Η CRD VI είναι απίθανο να εξαλείψει τη συμμετοχή χρηματοδοτών εκτός ΕΕ στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση», δηλώνει ο John Ahern, εταίρος της Watson Farley & Williams, όπως μεταφέρει η έκθεση της WeberSeas. Ωστόσο, επισημαίνει ότι μπορεί να περιορίσει ή να αναδιαμορφώσει αυτή τη συμμετοχή σε συγκεκριμένα κράτη μέλη, σε μικρότερους δανειολήπτες ή σε συναλλαγές όπου η διατήρηση αδειοδοτημένης ευρωπαϊκής παρουσίας δεν δικαιολογείται εμπορικά.

Η πιθανή επίπτωση στο κόστος προκύπτει από αυτήν ακριβώς την οικονομική εξίσωση. Ένας δανειστής που επιβαρύνεται με πρόσθετες απαιτήσεις συμμόρφωσης μπορεί να μεταφέρει μέρος του κόστους στους πελάτες του, όπως επισημαίνει ο Ahern. Η έκθεση δεν προσδιορίζει συγκεκριμένη αύξηση επιτοκίων ή περιθωρίων δανεισμού. Καταγράφει, όμως, έναν μηχανισμό που μπορεί να οδηγήσει σε ακριβότερη χρηματοδότηση ή σε πιο επιλεκτική χορήγηση δανείων.

Οι εξαιρέσεις και τα όριά τους

Σημαντική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης προσεγγίζει τον χρηματοδότη με δική του αποκλειστική πρωτοβουλία, η λεγόμενη «reverse solicitation».

Η εξαίρεση απαιτεί πραγματική πρωτοβουλία του πελάτη. Εάν έχει προηγηθεί προσέλκυσή του από την τράπεζα ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της, δεν αρκεί μια συμβατική δήλωση ότι ο δανειολήπτης έκανε την πρώτη κίνηση. Επιπλέον, η αρχική προσέγγιση δεν δίνει απεριόριστη δυνατότητα διάθεσης άλλων υπηρεσιών.

Προβλέπεται επίσης εξαίρεση για συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του ίδιου ομίλου. Η πρακτική της αξία για έναν ανεξάρτητο πλοιοκτήτη είναι, όμως, περιορισμένη.

«Η εξαίρεση αυτή αφορά κυρίως τραπεζικούς ομίλους που χρηματοδοτούν τις δικές τους θυγατρικές στην ΕΕ», εξηγεί ο Ahern στην ανάλυση που παραθέτει η WeberSeas. Όπως διευκρινίζει, η συμμετοχή τράπεζας και δανειολήπτη στην ίδια χρηματοδοτική δομή ή κοινοπραξία δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ανήκουν στον ίδιο όμιλο.

Οι εξαιρέσεις, επομένως, διατηρούν ορισμένες διαδρομές χρηματοδότησης, αλλά απαιτούν αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών κάθε συναλλαγής.

Γιατί αποκτά μεγαλύτερο βάρος η έδρα της πλοιοκτήτριας εταιρείας

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία για τη ναυτιλία είναι η θέση των εταιρειών ειδικού σκοπού, γνωστών ως SPV. Συχνά κάθε πλοίο ανήκει σε ξεχωριστή εταιρεία, ώστε οι υποχρεώσεις και οι εξασφαλίσεις του να διαχωρίζονται από εκείνες του υπόλοιπου ομίλου.

Σύμφωνα με την ανάλυση που μεταφέρει η WeberSeas, η έδρα κάθε SPV που ελέγχεται από Ευρωπαίο πλοιοκτήτη αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η εγκατάστασή της εκτός ΕΕ μπορεί να τοποθετεί τη χρηματοδότηση εκτός της συγκεκριμένης απαίτησης για υποκατάστημα, με την αξιολόγηση να εξαρτάται από τη δομή της συναλλαγής.

Αντίθετα, η σημαία του πλοίου, ο τόπος νηολόγησης ή η φυσική του θέση δεν πρέπει, σύμφωνα με τη Watson Farley & Williams, να αντιμετωπίζονται ως αποφασιστικά κριτήρια για το αν μια τραπεζική υπηρεσία παρέχεται εντός ΕΕ.

Αυτό σημαίνει ότι δύο χρηματοδοτήσεις πλοίων του ίδιου ομίλου μπορεί να χρειάζονται διαφορετική αντιμετώπιση. Ο έλεγχος μεταφέρεται στη δανειολήπτρια εταιρεία, στα συμβαλλόμενα μέρη και στον τρόπο παροχής της χρηματοδότησης.

Υφιστάμενα δάνεια και νέες χρηματοδοτήσεις υπό μεγαλύτερο έλεγχο

Η οδηγία προβλέπει προστασία των υφιστάμενων συμβατικών δικαιωμάτων για συμβάσεις που συνήφθησαν πριν από τις 11 Ιουλίου 2026. Η πρόβλεψη αυτή, ωστόσο, δεν συνεπάγεται ότι κάθε μεταγενέστερη αλλαγή μιας παλαιότερης χρηματοδότησης καλύπτεται αυτομάτως. Η εφαρμογή της μεταβατικής προστασίας συνδέεται και με την εθνική ενσωμάτωση των κανόνων.

Στις κοινοπρακτικές χρηματοδοτήσεις, η έκθεση της WeberSeas επισημαίνει ειδικά την προσθήκη δανειοληπτών εγκατεστημένων στην ΕΕ, τις εκταμιεύσεις από ανακυκλούμενες πιστωτικές γραμμές και τις προβλέψεις αύξησης του δανείου ή προσθήκης νέων χρηματοδοτικών τμημάτων.

Η πρακτική συνέπεια είναι ότι η εξέταση μιας χρηματοδότησης γίνεται πιο σύνθετη: πέρα από την πιστοληπτική ικανότητα του πλοιοκτήτη και την αξία του πλοίου, μεγαλύτερη βαρύτητα αποκτά η δυνατότητα του συγκεκριμένου δανειστή να εξυπηρετήσει τη συγκεκριμένη εταιρεία.

Για τους μικρότερους πλοιοκτήτες, ο κίνδυνος που αναδεικνύει η έκθεση είναι η συρρίκνωση των διαθέσιμων επιλογών εάν ορισμένοι χρηματοδότες κρίνουν ασύμφορη την απαιτούμενη παρουσία. Για τους μεγαλύτερους ομίλους, οι αλλαγές αυξάνουν τη σημασία του συντονισμού μεταξύ εταιρικής δομής, τραπεζικών σχέσεων και συμβάσεων. Το τελικό κόστος θα εξαρτηθεί από τις επιλογές των τραπεζών και τις συνθήκες ανταγωνισμού, χωρίς η έκθεση να προεξοφλεί ενιαία αύξηση για όλη την αγορά.

Διαβάστε ακόμη

Πλειστηριασμοί: Ο Ισραηλινός επενδυτής, το διαμέρισμα στο Κολωνάκι και το… νέο σφυρί (pics)

Λιγοστεύουν κι άλλο τα διαθέσιμα σπίτια για ενοίκιο στην Αθήνα: Από 10% έως 26,9% μείωση μέσα σε ένα χρόνο (πίνακες)

Ο ισοβίτης της αριστερής και ο άρχοντας της μεσαίας: Οι φυλές των λωρίδων στους ελληνικούς δρόμους

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ