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Οι ευρωπαϊκές μετοχές δεν αντιμετωπίζουν σοβαρή απειλή από τις υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων ή τις τιμές του πετρελαίου, εφόσον το αργό τύπου Brent παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με τον Μαξιμίλιαν Ούλερ της Deutsche Bank.

«Όσο παραμένουμε κάτω από τα 100 δολάρια στο πετρέλαιο, ακόμη και αν τα επιτόκια ανέβουν λίγο υψηλότερα λόγω της ζήτησης, δεν ανησυχώ», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg ο επικεφαλής στρατηγικής ευρωπαϊκών μετοχών και διακρατικών επενδύσεων (cross-asset strategy) της γερμανικής τράπεζας.

Ο Ούλερ σημείωσε ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν αντισταθμίσει περίπου το 75% του ενεργειακού τους κόστους για φέτος, γεγονός που τις βοηθά να επιτύχουν νέα υψηλά κερδοφορίας. Πρόσθεσε ότι οι πωλήσεις των εταιρειών αυτών αυξήθηκαν κατά 5% το δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας πως ήταν σε θέση να μετακυλίσουν τις υψηλότερες τιμές στους καταναλωτές και να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους τους.

Ευρύτερα, ανέφερε ότι οι μετοχές, ως ονομαστική κατηγορία ενεργητικού, ωφελούνται από τον υψηλό πληθωρισμό εφόσον αυτός τροφοδοτείται από τη ζήτηση. Αν τα επιτόκια πιέζονταν υψηλότερα χωρίς πληθωρισμό, τότε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά.

«Ανησυχώ όταν βλέπουμε τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις να παραμένουν υψηλά ή να κινούνται αμετάβλητες/υψηλότερα ενώ ο πληθωρισμός υποχωρεί», δήλωσε. «Αυτό σημαίνει πιθανότατα ότι η αγορά ανησυχεί περισσότερο για τα ελλείμματα και τα επίπεδα χρέους παρά για τον πληθωρισμό».

Ο Ούλερ προσδιόρισε τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια ως τον βασικό κίνδυνο για το υπόλοιπο του έτους, αν και εκτίμησε ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει ισχυρό κίνητρο να κρατήσει υπό έλεγχο τις τιμές της ενέργειας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Έθεσε τις πιθανότητες των Ρεπουμπλικανών να διατηρήσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία στο 50-50, υποστηρίζοντας ότι μια νέα σύγκρουση και οι υψηλές τιμές ενέργειας θα ήταν πολιτικά επιζήμιες.

Οι παγκόσμιες αγορές ομολόγων «ηρέμησαν» την Τετάρτη μετά το κύμα πωλήσεων των τελευταίων ημερών. Η απόδοση του αμερικανικού 30ετούς ομολόγου είχε φτάσει σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από το 2007, εν μέρει λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας για τον πληθωρισμό και το αυξανόμενο κρατικό χρέος. Αυτό συμβαίνει την ώρα που οι ευρωπαϊκές μετοχές διαπραγματεύονται λίγο χαμηλότερα από τα επίπεδα ρεκόρ, μετά από ένα ισχυρό τρίμηνο εταιρικών αποτελεσμάτων.

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