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Η Walt Disney Co. αυξάνει τις τιμές σε αρκετές από τις συνδρομητικές υπηρεσίες streaming που προσφέρει, με τους χρήστες να ενημερώνονται για τις αλλαγές ακόμη και από την Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Η τιμή της βασικής υπηρεσίας streaming Disney+ χωρίς διαφημίσεις θα αυξηθεί κατά 13%, ή κατά 2,50 δολάρια, στα 21,49 δολάρια τον μήνα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς οι πληροφορίες δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Η αύξηση θα φέρει το premium πακέτο του Disney+ πιο κοντά σε αντίστοιχο πρόγραμμα της Netflix Inc., η οποία χρεώνει 26,99 δολάρια τον μήνα για υπηρεσία χωρίς διαφημίσεις, με ανάλυση 4K και πρόσβαση από πολλαπλές συσκευές.

Η τιμή του Hulu χωρίς διαφημίσεις θα αυξηθεί κατά το ίδιο ποσό, ενώ η τιμή του συνδυαστικού πακέτου Disney+ και Hulu χωρίς διαφημίσεις θα αυξηθεί κατά 2 δολάρια, στα 21,99 δολάρια, δηλαδή μόλις 50 σεντς περισσότερο από το κόστος συνδρομής σε καθεμία από τις δύο υπηρεσίες ξεχωριστά.

Τα Disney+ και Hulu με διαφημίσεις θα κοστίζουν 12,49 δολάρια τον μήνα ως μεμονωμένες συνδρομές, αυξημένα κατά 50 σεντς. Το μηνιαίο κόστος του συνδυαστικού πακέτου Disney+ και Hulu με διαφημίσεις θα παραμείνει αμετάβλητο στα 12,99 δολάρια.

Η Disney, όπως και άλλοι πάροχοι, διατηρεί ελκυστικές τις τιμές των συνδυαστικών πακέτων της, καθώς οι καταναλωτές είναι λιγότερο πιθανό να ακυρώσουν τη συνδρομή τους όταν αποκτούν πρόσβαση σε περισσότερες από μία υπηρεσίες.

Μεγάλοι όμιλοι ψυχαγωγίας, μεταξύ των οποίων οι Disney, Netflix, Apple Inc., Comcast Corp. και Paramount Skydance Corp., αυξάνουν τις τιμές των συνδρομητικών υπηρεσιών streaming, επιδιώκοντας να ενισχύσουν την κερδοφορία τους. Τον Αύγουστο, η Disney ανακοίνωσε ότι τα λειτουργικά κέρδη του τομέα ψυχαγωγίας, στον οποίο ανήκουν το κινηματογραφικό στούντιο της εταιρείας, τα μη αθλητικά τηλεοπτικά δίκτυα και το Disney+, εκτοξεύθηκαν κατά 64% στο τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, χάρη στην αύξηση των συνδρομών και στο διψήφιο περιθώριο κέρδους των υπηρεσιών streaming.

Σε τηλεδιάσκεψη με επενδυτές τον περασμένο μήνα ο CEO Τζος Ντ’ Αμάρο δήλωσε ότι το Disney+ θα εξελιχθεί σε έναν ενιαίο προορισμό για προϊόντα, παιχνίδια και εμπειρίες, παράλληλα με ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, αρχής γενομένης από την άνοιξη του 2027.

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