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Αυξάνονται οι πιέσεις προς τις Βρυξέλλες να επανεξετάσουν την προσέγγισή τους στο εμβληματικό σχέδιο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών τραπεζών, καθώς εντείνονται οι πολιτικές παρεμβάσεις για την ιεράρχηση των επιμέρους μέτρων.

Η Γερμανία πιέζει παρασκηνιακά για τον διαχωρισμό της πρότασης, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε την περασμένη εβδομάδα από την Επίτροπο της ΕΕ για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε.

Υπέρ του διαχωρισμού φέρεται να τάσσεται και ο Επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο οποίος προκρίνει την προώθηση των μεταρρυθμίσεων που αφορούν στη μείωση της γραφειοκρατίας, αφήνοντας για αργότερα πιο αμφιλεγόμενες πτυχές, όπως ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο ασφάλισης καταθέσεων.

Η διαφορετική προσέγγιση απειλεί να προκαλέσει νέες διαφωνίες στο εσωτερικό της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο προώθησης του πακέτου που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο.

Τι προβλέπει η πρόταση

Η πρωτοβουλία αφορά στην αναμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, με στόχο τη μείωση των εθνικών εμποδίων για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Παράλληλα, προβλέπει την απλοποίηση ορισμένων πτυχών της κεφαλαιακής δομής των τραπεζών και τη βελτίωση της κανονιστικής αντιμετώπισης δραστηριοτήτων όπως η χρηματοδότηση του εμπορίου.

Η προσπάθεια της ΕΕ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές τράπεζες εκτιμούν ότι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι των αμερικανικών ανταγωνιστών τους, οι οποίοι επωφελούνται από το κύμα απορρύθμισης στις ΗΠΑ.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, πρότεινε κατά τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ το περασμένο Σαββατοκύριακο μια προσέγγιση δύο ταχυτήτων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τάχθηκε υπέρ της άμεσης προώθησης ζητημάτων, όπως η απλοποίηση των κανόνων, ενώ τα πιο σύνθετα θέματα θα μπορούσαν να εξεταστούν παράλληλα.

Την ίδια θέση φέρεται να υποστηρίζει και ο Ντομπρόβσκις, ο οποίος έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες της Κομισιόν για περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Η Γερμανία και το «αγκάθι» των καταθέσεων

Η προσέγγιση αυτή φέρνει τη Γερμανία και τον κορυφαίο αξιωματούχο της ΕΕ για την οικονομία πιο κοντά στις θέσεις του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, ο οποίος επίσης ζητεί σταδιακή εφαρμογή του πακέτου.

Το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι το Βερολίνο υποστηρίζει να δοθεί «προτεραιότητα» στα μέτρα που «συμβάλλουν άμεσα στον στόχο της ανταγωνιστικότητας και ενισχύουν τις επενδύσεις».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι τα διαρθρωτικά ζητήματα που συνδέονται με την ενιαία αγορά και την τραπεζική ένωση είναι πιο σύνθετα.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία τριβής αφορά στην Ευρωπαϊκή Ασφάλιση Καταθέσεων, την οποία η Γερμανία αντιτίθεται εδώ και χρόνια. Η πρόταση είχε κατατεθεί για πρώτη φορά το 2015, στο πλαίσιο της δημιουργίας της ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης.

Η ΕΕ έχει έκτοτε συμφωνήσει σε κοινό σύστημα εξυγίανσης και εποπτείας των τραπεζών, όμως η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού μηχανισμού ασφάλισης καταθέσεων παραμένει σε εκκρεμότητα. Ορισμένες χώρες φοβούνται ότι τα εθνικά συστήματα εγγύησης καταθέσεων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διάσωση τραπεζών άλλων κρατών-μελών.

Οι τράπεζες ζητούν διαχωρισμό

Οι νέες πιέσεις για αλλαγές στην πρόταση της Κομισιόν έρχονται μετά τις έντονες αντιδράσεις του τραπεζικού κλάδου.

Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν συντονίσει τις προσπάθειές τους για τον διαχωρισμό του πακέτου, καθώς φοβούνται ότι η αντιπαράθεση γύρω από την ασφάλιση των καταθέσεων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη την πρωτοβουλία, ενόψει και των ευρωπαϊκών εκλογών της επόμενης χρονιάς.

Στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατατέθηκαν συνολικά 121 απαντήσεις έως την προθεσμία της 15ης Σεπτεμβρίου. Σε αυτές περιλαμβάνονται προτάσεις για την κατάργηση ορισμένων μέτρων, την προσθήκη νέων, αλλά και αιτήματα για ταχύτερη προώθηση συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων.

Η διαδικασία αναδεικνύει την πολυπλοκότητα που συνοδεύει το πακέτο, το οποίο θεωρείται κρίσιμο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και της χρηματοπιστωτικής αυτονομίας. Για να προχωρήσει, η πρόταση θα πρέπει να εγκριθεί τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

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