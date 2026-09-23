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Απρόσμενη βελτίωση κατέγραψε τον Σεπτέμβριο η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στη Γερμανία, καθώς ο κλάδος των υπηρεσιών επέστρεψε σε τροχιά ανάπτυξης, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αρχίζει να ανακάμπτει.

Ο σύνθετος δείκτης PMI της S&P Global αυξήθηκε στις 53,8 μονάδες από 51,8 μονάδες τον Αύγουστο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2025 και αρκετά πάνω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν ότι ο δείκτης θα παρέμενε αμετάβλητος.

Ισχυρή επιστροφή των υπηρεσιών

Η μεγαλύτερη έκπληξη προήλθε από τον κλάδο των υπηρεσιών. Ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε στις 52,9 μονάδες, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις για έναν ακόμη μήνα συρρίκνωσης.

Αντίθετα, ο δείκτης μεταποίησης υποχώρησε οριακά στις 53,8 μονάδες.

«Τα προκαταρκτικά στοιχεία έδειξαν τη μεγαλύτερη αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, με τον τομέα των υπηρεσιών να επιστρέφει τελικά σε τροχιά ανάπτυξης μαζί με τη μεταποίηση», δήλωσε ο Φιλ Σμιθ, οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence.

Όπως σημείωσε, οι γερμανικές επιχειρήσεις εμφανίζουν εκ νέου σημάδια ανθεκτικότητας, καθώς η αύξηση της παραγωγής επιταχύνεται, οι προσδοκίες για τις προοπτικές παραμένουν σταθερές και η απασχόληση αυξάνεται για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, παρά τις νέες πιέσεις στο μέτωπο του πληθωρισμού.

Ανάκαμψη μετά από χρόνια αδυναμίας

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης βρίσκεται σε διαδικασία ανάκαμψης μετά από χρόνια χαμηλών επιδόσεων. Παρά τα προβλήματα που προκάλεσαν τα θερινά κύματα καύσωνα, τα οποία μείωσαν τη στάθμη σημαντικών ποταμών και επιβάρυναν την παραγωγή κατά το τρίτο τρίμηνο, η Bundesbank αναμένει επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας προς το τέλος του έτους.

Την ίδια ώρα, η Γερμανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις και υψηλότερα επιτόκια, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έχει αυξήσει το ενεργειακό κόστος.

Πρόσθετος παράγοντας αβεβαιότητας αποτελεί η πιθανότητα περιορισμού των μεταρρυθμίσεων μετά τις πρόσφατες εκλογικές επιτυχίες κομμάτων τόσο της άκρας δεξιάς όσο και της άκρας αριστεράς σε περιφερειακές εκλογές.

Ωστόσο, τα μεγάλα κυβερνητικά προγράμματα δαπανών για άμυνα και υποδομές επιταχύνονται και αναμένεται να στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη.

Στο επίκεντρο των αγορών ο PMI

Οι δείκτες PMI παρακολουθούνται στενά από τις αγορές, καθώς δημοσιεύονται νωρίς κάθε μήνα και μπορούν να αποκαλύψουν έγκαιρα τις τάσεις και τα σημεία καμπής μιας οικονομίας.

Οι επιχειρηματικές έρευνες αποτυπώνουν κυρίως το εύρος των μεταβολών στην παραγωγή και όχι το μέγεθός τους. Για τον λόγο αυτό, δεν είναι πάντα εύκολο να συνδεθούν άμεσα με τις μεταβολές του τριμηνιαίου ΑΕΠ.

Στην αγορά ομολόγων, οι γερμανικοί τίτλοι περιόρισαν τα αρχικά τους κέρδη, με την απόδοση του 10ετούς Bund να υποχωρεί κατά μία μονάδα βάσης στο 3,46%, έχοντας προηγουμένως καταγράψει πτώση έως και τρεις μονάδες βάσης.

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