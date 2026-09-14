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Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να προτείνει τον περιορισμό της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, στο πλαίσιο του εμβληματικού «Kids Act», το οποίο πρόκειται να παρουσιαστεί την ερχόμενη Πέμπτη.

Έγγραφο πολιτικής που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg News δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα απαιτήσει από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, τις υπηρεσίες διαδικτυακών παιχνιδιών και τα AI chatbots να εφαρμόζουν μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας στις υπηρεσίες τους, προκειμένου να αποκλείουν τους μικρότερους εφήβους.

Οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να υιοθετήσουν χαρακτηριστικά ασφαλείας που θα έχουν στόχο να περιορίζουν την κακοποίηση, καθώς και συμπεριφορές που μπορεί να οδηγήσουν σε εθισμό, σύμφωνα με το έγγραφο. Πρόκειται για προσχέδιο, το οποίο ενδέχεται να υποστεί αλλαγές πριν από την επίσημη δημοσιοποίησή του.

Σύμφωνα με την πρόταση, η ΕΕ θα καθιερώσει ως κατώτατο όριο την ηλικία των 15 ετών για τη δημιουργία ενός «αυτόνομου λογαριασμού», όπως αναφέρεται στο έγγραφο. Ως αυτόνομος νοείται ένας λογαριασμός που λειτουργεί χωρίς γονική επίβλεψη.

Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 13 ετών θα μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο σε υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά και υπό πλήρη γονική επίβλεψη.

Οι ανήλικοι ηλικίας 13 και 14 ετών θα μπορούν να διαθέτουν λογαριασμούς στις ευρέως χρησιμοποιούμενες πλατφόρμες, αλλά θα υπόκεινται σε σημαντικούς περιορισμούς. Μεταξύ αυτών θα περιλαμβάνονται ημερήσια χρονικά όρια χρήσης και εργαλεία γονικού ελέγχου.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση προστίθεται σε ένα ολοένα μεγαλύτερο διεθνές μέτωπο χωρών που επιχειρούν να περιορίσουν την πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες ψηφιακές υπηρεσίες, εξαιτίας ανησυχιών για την ψυχική υγεία και την ασφάλειά τους.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα και άλλες χώρες σχεδιάζουν σειρά περιορισμών στη χρήση των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά, ακολουθώντας τα μέτρα που εισήγαγε η Αυστραλία την περασμένη χρονιά. Η Αυστραλία είχε προχωρήσει σε μια πρωτοποριακή σε παγκόσμιο επίπεδο απαγόρευση της χρήσης social media για παιδιά κάτω των 16 ετών.

Οι πλατφόρμες που θα υπάγονται στους νέους προτεινόμενους κανόνες θα πρέπει να διασφαλίζουν την επαλήθευση της ηλικίας κάθε χρήστη που δημιουργεί νέο λογαριασμό.

Η επαλήθευση θα πραγματοποιείται μέσω επίσημης εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβεβαίωση της ηλικίας ή μέσω άλλου ισοδύναμου μηχανισμού.

Η παραβίαση των διατάξεων του Kids Act θα μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή προστίμων. Σύμφωνα με το προσχέδιο, το πλαίσιο επιβολής των νέων κανόνων έχει σχεδιαστεί με βάση άλλες ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις για τον τεχνολογικό τομέα, όπως ο Digital Services Act και ο AI Act.

Οι συγκεκριμένοι κανονισμοί προβλέπουν τον κίνδυνο επιβολής υψηλών χρηματικών κυρώσεων, οι οποίες συνδέονται με τις συνολικές παγκόσμιες πωλήσεις μιας εταιρείας.

Παράλληλα, οι πλατφόρμες θα υποχρεούνται να καταβάλλουν εποπτικό τέλος, μέσω του οποίου θα χρηματοδοτείται η εποπτεία και η εφαρμογή των νέων κανόνων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

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