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Μόλις πριν από λίγα χρόνια, η ιδέα ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να καθιερωθεί ως έδρα διεθνών hedge funds και να επιχειρήσει να ανταγωνιστεί το Λονδίνο δύσκολα θα αντιμετωπιζόταν σοβαρά. Πλέον, όμως, το σχέδιο αρχίζει να αποκτά συγκεκριμένη μορφή, αναφέρει η γερμανική Handelsblatt.

Ο δισεκατομμυριούχος Κρις Ρόκος έχει μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, η Millennium Management, ένα από τα μεγαλύτερα hedge funds παγκοσμίως, προετοιμάζεται για το άνοιγμα γραφείου στην Αθήνα, ενώ ανάλογη κίνηση εξετάζει και η αμερικανική Verition Fund Management.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ευρύτερο χρηματοοικονομικό κέντρο, το οποίο, πέρα από διαχειριστές κεφαλαίων, θα μπορούσε να προσελκύσει τράπεζες, δικηγορικά γραφεία, ελεγκτικές εταιρείες, φορολογικούς συμβούλους, ειδικούς πληροφορικής και άλλους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ο Κρις Ρόκος ανοίγει τον δρόμο

Την αρχή έκανε ο Κρις Ρόκος. Ο ιδρυτής της Rokos Capital Management, ενός εκ των γνωστότερων ευρωπαϊκών hedge funds, μετέφερε τη φορολογική του κατοικία από τη Βρετανία στην Ελλάδα. Η εταιρεία που ίδρυσε διαχειρίζεται κεφάλαια περίπου 22 δισ. δολαρίων.

Για την Αθήνα, ωστόσο, το κρίσιμο στοίχημα είναι να μην περιοριστεί η μετακίνηση μόνο στην ιδιωτική φορολογική κατοικία των διαχειριστών. Η κυβέρνηση επιδιώκει να ακολουθήσουν οι εταιρείες, οι επενδυτικές ομάδες και οι σχετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Γι’ αυτό και μια κίνηση της Millennium θα είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία.

Η εταιρεία του Ίζι Ένγκλαντερ διαχειρίζεται περισσότερα από 97 δισ. δολάρια. Σύμφωνα με το Bloomberg, η Millennium βρίσκεται σε συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές για τη δημιουργία του πρώτου γραφείου της στην Αθήνα. Μεταξύ των στελεχών που φέρονται να εξετάζουν τη μετακίνησή τους βρίσκεται ο Ραχούλ Τσόπρα, portfolio manager με έδρα σήμερα το Λονδίνο.

Η Millennium λειτουργεί με το λεγόμενο multi-manager model, στο οποίο τα κεφάλαια κατανέμονται σε περισσότερες από 360 σε μεγάλο βαθμό αυτόνομες επενδυτικές ομάδες. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 7.000 εργαζομένους, γεγονός που σημαίνει ότι η δημιουργία παρουσίας στην Αθήνα θα μπορούσε να αποτελέσει ισχυρό μήνυμα προς ολόκληρο τον κλάδο.

Το φορολογικό πλεονέκτημα της Αθήνας

Κεντρικό ρόλο στην ελληνική στρατηγική παίζει το φορολογικό καθεστώς. Για συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος διαχειριστών κεφαλαίων, κυρίως bonuses και carried interest, προβλέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις φορολογικός συντελεστής 5%.

Για τα κορυφαία στελέχη των funds, η συγκεκριμένη μεταχείριση είναι ιδιαίτερα ελκυστική, καθώς σημαντικό μέρος των συνολικών αποδοχών τους προέρχεται από αμοιβές που συνδέονται με τις επενδυτικές επιδόσεις και μπορούν, σε καλές χρονιές, να φτάσουν σε πολλά εκατομμύρια.

Η κυβέρνηση, πάντως, δεν θέλει να στηρίξει το σχέδιο αποκλειστικά σε φορολογικά κίνητρα για τους managers. Τα funds που δημιουργούν παρουσία στην Ελλάδα πρέπει να έχουν πραγματική οικονομική δραστηριότητα στη χώρα.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να εμφανίζουν τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ ετήσιων λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία εταιρειών που θα υπάρχουν μόνο στα χαρτιά.

Η επιστροφή της οικονομίας ενισχύει το ελληνικό αφήγημα

Στην προσπάθεια της κυβέρνησης να προσελκύσει διεθνή κεφάλαια συμβάλλει και η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας μετά την πολυετή κρίση. Όλοι οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης έχουν επαναφέρει τη χώρα στην επενδυτική βαθμίδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία της απέναντι στους διεθνείς επενδυτές.

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται εδώ και τέσσερα χρόνια με ρυθμό περίπου 2% ετησίως, ενώ η κυβέρνηση ακολουθεί σχετικά αυστηρή δημοσιονομική πολιτική και μειώνει το δημόσιο χρέος ταχύτερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Παράλληλα, η επικείμενη ένταξη του ελληνικού χρηματιστηρίου σε διεθνείς δείκτες ανεπτυγμένων αγορών αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την ελκυστικότητα της Αθήνας ως χρηματοοικονομικού κέντρου.

Η πίεση στο Λονδίνο δημιουργεί ευκαιρίες

Η ελληνική πρωτοβουλία εκδηλώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η θέση του Λονδίνου ως ευρωπαϊκού κέντρου της βιομηχανίας hedge funds δέχεται πιέσεις.

Η βρετανική πρωτεύουσα εξακολουθεί με μεγάλη διαφορά να αποτελεί τον σημαντικότερο κόμβο hedge funds στην Ευρώπη. Ωστόσο, μετά την κατάργηση του επί δεκαετίες ισχύοντος φορολογικού καθεστώτος των non-doms και την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης για τους εύπορους κατοίκους, ολοένα περισσότεροι υψηλόμισθοι εξετάζουν εναλλακτικές επιλογές.

Το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι έχουν ήδη προσελκύσει σημαντικό αριθμό traders και διαχειριστών κεφαλαίων. Παράλληλα, η Γενεύη, η Σιγκαπούρη και το Μιλάνο διεκδικούν το διεθνώς κινητικό κεφάλαιο. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ωστόσο, έχει περιορίσει τουλάχιστον εν μέρει την ελκυστικότητα των κρατών του Κόλπου.

Η Ελλάδα επιχειρεί να αξιοποιήσει αυτή τη συγκυρία. Από το 2020, περισσότεροι από 240 εύποροι αλλοδαποί έχουν μεταφέρει τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία από την Αθήνα.

Η δυσκολότερη φάση για την κυβέρνηση αρχίζει τώρα: στόχος είναι οι ιδιωτικές φορολογικές κατοικίες να μετατραπούν σταδιακά σε πραγματικές εταιρικές εγκαταστάσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Funds 134 δισ. δολαρίων κοιτούν προς την Αθήνα

Πέρα από τη Millennium και τη Rokos Capital Management, την Αθήνα εξετάζει και η Verition Fund Management, η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια περίπου 15 δισ. δολαρίων.

Συνολικά, τα τρία funds διαχειρίζονται περίπου 134 δισ. δολάρια, στοιχείο που αποτυπώνει το μέγεθος των εταιρειών τις οποίες επιχειρεί να προσελκύσει η Ελλάδα.

Η Αθήνα, βέβαια, απέχει ακόμη πολύ από το να χαρακτηριστεί «Λονδίνο της Μεσογείου». Δεν διαθέτει ούτε το βάθος των κεφαλαιαγορών της βρετανικής πρωτεύουσας ούτε το δίκτυο που δημιουργήθηκε εκεί επί δεκαετίες και περιλαμβάνει brokers, τράπεζες, διαχειριστές κεφαλαίων και εξειδικευμένους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ακριβώς αυτό το οικοσύστημα, όμως, φιλοδοξεί τώρα να δημιουργήσει βήμα προς βήμα η ελληνική κυβέρνηση, επιδιώκοντας να μετατρέψει τη φορολογική μετακίνηση εύπορων managers σε μια ευρύτερη μεταφορά χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων προς την Αθήνα.

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