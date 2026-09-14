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Σημαντικές εισροές κεφαλαίων προς ελληνικές μετοχές αναμένεται να προκαλέσει η αναδιάρθρωση των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών δεικτών, η οποία ολοκληρώνεται στο κλείσιμο της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου.

Η JPMorgan υπολογίζει ότι το συνολικό ύψος των συναλλαγών που θα συνδεθούν με το rebalancing των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών δεικτών θα φτάσει περίπου τα 35,4 δισ. δολάρια σε διπλή κατεύθυνση, ή 17,7 δισ. δολάρια στη μία πλευρά της συναλλαγής. Η μεγαλύτερη δραστηριότητα εκτιμάται ότι θα προέλθει από τον Euro Stoxx 50, με περίπου 12 δισ. δολάρια, και τον FTSE Developed Europe, με περίπου 10,4 δισ. δολάρια.

Οι αλλαγές αφορούν τόσο τη σύνθεση των δεικτών όσο και τις μετοχές σε κυκλοφορία, το free float και τους συντελεστές στάθμισης, παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αγορές ή πωλήσεις από παθητικά χαρτοφυλάκια.

Οι τράπεζες απορροφούν τις μεγαλύτερες εισροές

Η ελληνική αγορά ξεχωρίζει ιδιαίτερα στην πλευρά των εισροών, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να συγκεντρώνουν συνολικά εκτιμώμενες αγορές άνω των 2,19 δισ. δολαρίων.

Η μεγαλύτερη εισροή αναμένεται στην Εθνική Τράπεζα, για την οποία υπολογίζονται καθαρές αγορές περίπου 710,7 εκατ. δολαρίων, που αντιστοιχούν σε 34,9 εκατ. μετοχές. Η Εθνική βρίσκεται μάλιστα στην τέταρτη θέση μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών μετοχών ως προς το ύψος των αναμενόμενων παθητικών εισροών, πίσω από Nokia, Engie και ASML.

Ακολουθεί η Τράπεζα Πειραιώς, με εκτιμώμενες εισροές 555,9 εκατ. δολαρίων και αγορές περίπου 44,6 εκατ. μετοχών. Πολύ κοντά βρίσκεται η Eurobank, με 553,6 εκατ. δολάρια και 101,2 εκατ. μετοχές, ενώ στην Alpha Bank οι αναμενόμενες αγορές ανέρχονται σε 374,2 εκατ. δολάρια και 66,5 εκατ. μετοχές.

Η ένταξη της Εθνικής και της Πειραιώς στους Stoxx Europe 600 και EuroStoxx Banks αποτελεί βασικό παράγοντα πίσω από τις υψηλές εκτιμώμενες ροές, με τις δύο ελληνικές τράπεζες να συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων ωφελημένων της συνολικής ευρωπαϊκής αναδιάρθρωσης.

Ισχυρό ενδιαφέρον και για τα μη τραπεζικά blue chips

Ισχυρές εισροές αναμένονται και σε μη τραπεζικές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Για τη ΔΕΗ, η JPMorgan υπολογίζει καθαρές αγορές περίπου 236,1 εκατ. δολαρίων, που αντιστοιχούν σε 8,2 εκατ. μετοχές. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκτιμάται ότι θα προσελκύσει περίπου 121,3 εκατ. δολάρια, ενώ για τη Motor Oil οι αναμενόμενες εισροές ανέρχονται σε 98,1 εκατ. δολάρια.

Στη λίστα των ελληνικών τίτλων με θετικές ροές εμφανίζονται επίσης ο ΟΤΕ, με 69,2 εκατ. δολάρια, η Τράπεζα Κύπρου με 60,2 εκατ. δολάρια και η LAMDA Development με 43,1 εκατ. δολάρια.

Μικρότερες αλλά θετικές εισροές υπολογίζονται ακόμη για το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, την Quest, τη Viohalco, τη Sarantis και την ΕΧΑΕ.

Πού μπορεί να είναι μεγαλύτερη η επίδραση

Ιδιαίτερη σημασία έχει όχι μόνο το απόλυτο ύψος των κεφαλαίων αλλά και η σχέση τους με την καθημερινή συναλλακτική δραστηριότητα κάθε μετοχής.

Η LAMDA Development ξεχωρίζει σε αυτή τη μέτρηση, καθώς οι εκτιμώμενες εισροές των 43,1 εκατ. δολαρίων αντιστοιχούν περίπου σε 25 ημέρες συναλλαγών με βάση τη συνήθη εμπορευσιμότητα της μετοχής.

Για την Εθνική Τράπεζα, το αντίστοιχο μέγεθος υπολογίζεται σε 18,8 ημέρες, για τη Eurobank σε 12,1 ημέρες και για την Πειραιώς σε 11,9 ημέρες. Η Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται στις 15,1 ημέρες, ενώ ο ΟΤΕ στις 10,7 ημέρες.

Αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και σχετικά μικρότερες εισροές σε απόλυτους αριθμούς μπορούν να έχουν σημαντικότερη επίδραση στη συναλλακτική δραστηριότητα, καθώς αντιστοιχούν σε μεγάλο μέρος του συνηθισμένου ημερήσιου όγκου.

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