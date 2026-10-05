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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει διαφορετικές εξελίξεις στον πληθωρισμό, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει καθοριστικά τις προοπτικές για τις τιμές καταναλωτή, δήλωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Γιόαχιμ Νάγκελ.

Μια «διαρκής επαναλειτουργία» των Στενών του Ορμούζ και η ομαλοποίηση των ενεργειακών ροών θα περιόριζαν τις πιέσεις. Αντίθετα, μια νέα κλιμάκωση θα μπορούσε να προκαλέσει πρόσθετες διαταραχές και να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Bundesbank.

«Η μελλοντική πορεία του πληθωρισμού θα εξακολουθήσει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γεωπολιτική», δήλωσε στο Σορέντο της Ιταλίας. «Η αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές του πληθωρισμού απαιτεί ευελιξία και όχι αδράνεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα συνεχίσει να λαμβάνει αποφάσεις βάσει των δεδομένων και από συνεδρίαση σε συνεδρίαση».

Η ΕΚΤ έχει αυξήσει τα επιτόκια δύο φορές ως απάντηση στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ οι αξιωματούχοι δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο περαιτέρω κινήσεων. Οι οικονομολόγοι προβλέπουν μια τελευταία αύξηση τον Δεκέμβριο, η οποία θα διαμορφώσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,75%.

Οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό

Ο Νάγκελ επανέλαβε ότι οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό παραμένουν κυρίαρχοι.

Οι τιμές του φυσικού αερίου είναι «ιδιαίτερα ευάλωτες», καθώς τα επίπεδα αποθήκευσης στην Ευρώπη είναι χαμηλά, ενώ η καταστροφή δυναμικότητας διύλισης οδηγεί σε υψηλότερες τιμές για συναφή προϊόντα, ανέφερε.

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής «δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις» ότι ο πληθωρισμός έχει περάσει στον καθορισμό των τιμών και των μισθών.

Οι προσδοκίες για τις τιμές καταναλωτή εξακολουθούν επίσης να είναι συμβατές με τον στόχο του 2% της ΕΚΤ, σημείωσε ο Νάγκελ.

Ανθεκτική η οικονομία της Ευρωζώνης

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, ο Νάγκελ υπογράμμισε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης έχει αποδειχθεί πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν, με την ανάπτυξη να έχει ευρεία βάση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό κινητήριο μοχλό της ανάπτυξης, ενώ συνολικά οι προοπτικές για την οικονομία της Ευρωζώνης παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες.

Για τη Γερμανία, ο πρόεδρος της Bundesbank δήλωσε ότι η χώρα έχει εισέλθει σε σταδιακή ανάκαμψη.

Οι ισχυρές παραγγελίες από το εξωτερικό και η βελτίωση του κλίματος στη βιομηχανία σηματοδοτούν ευρεία δυναμική. Παράλληλα, οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές και άμυνα αναμένεται να προσφέρουν σημαντική στήριξη.

«Είναι πολύ πιθανό να δούμε πραγματική οικονομική ανάπτυξη περίπου 1% κατά μέσο όρο μέσα στο έτος», εκτίμησε ο Νάγκελ.

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