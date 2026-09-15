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Η επικεφαλής του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κλαούντια Μπουχ, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να οδηγηθεί σε χαλάρωση των τραπεζικών κανονισμών με στόχο τα βραχυπρόθεσμα οφέλη, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να υπονομεύσει τη χρηματοπιστωτική ανθεκτικότητα μακροπρόθεσμα.

Μιλώντας στη Φρανκφούρτη, η Μπουχ τόνισε ότι υπάρχει «ένας συγκεκριμένος κίνδυνος» στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη για το κανονιστικό πλαίσιο του τραπεζικού κλάδου. Όπως σημείωσε, ο κίνδυνος να επικρατήσει μια λογική απορρύθμισης είναι ευτυχώς περιορισμένος, ωστόσο η συζήτηση δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αποδυνάμωση των κανόνων για χάρη πρόσκαιρων οφελών.

«Ελπίζω ότι πρόκειται απλώς για έναν κίνδυνο στην ουρά της κατανομής», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο είναι να διατηρηθεί η μακροπρόθεσμη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος.

Η Ευρώπη εξετάζει αλλαγές στους κανόνες

Η συζήτηση για το μέλλον της τραπεζικής εποπτείας στην Ευρώπη έχει ενταθεί, καθώς οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν κατά πόσο θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα των ΗΠΑ και να μειώσουν το ρυθμιστικό βάρος που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες.

Οι κανόνες ενισχύθηκαν σημαντικά μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, με στόχο τη θωράκιση των τραπεζών και τον περιορισμό των κινδύνων για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι ίδιες οι τράπεζες υποστηρίζουν ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις θα πρέπει να περιοριστούν, ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν αποτελεσματικότερα τα πιστωτικά ιδρύματα άλλων περιοχών και παράλληλα να απελευθερώσουν κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.

Η Μπουχ απέρριψε την άποψη ότι η μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων αποτελεί αναγκαστικά τον δρόμο προς ένα πιο ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα.

Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση στηρίζει τις πιστώσεις

Σύμφωνα με την επικεφαλής της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, οι καλά κεφαλαιοποιημένες τράπεζες βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να συνεχίσουν να χορηγούν δάνεια στην οικονομία.

Παράλληλα, πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι, σε γενικές γραμμές, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών είναι συγκρίσιμες μεταξύ διαφορετικών αγορών και δεν αποτελούν τον βασικό παράγοντα που καθορίζει τις επιδόσεις τους.

Η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών, όπως υποστήριξε, εξαρτάται περισσότερο από διαρθρωτικούς παράγοντες, όπως ο βαθμός υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, η δυνατότητα επίτευξης μεγαλύτερης κλίμακας και η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Με άλλα λόγια, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας δεν θα πρέπει να αναζητηθεί αποκλειστικά στην αποδυνάμωση των κανόνων εποπτείας.

Η Μπουχ χαρακτήρισε τη συζήτηση για το ευρωπαϊκό τραπεζικό πλαίσιο χρήσιμη και αναγκαία, υπογραμμίζοντας ότι η επόμενη φάση των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα σύστημα ισχυρότερο, περισσότερο ενοποιημένο και ανθεκτικό, το οποίο ταυτόχρονα θα μπορεί να στηρίζει την ανάπτυξη.

«Έχουμε μπροστά μας μια πολύ χρήσιμη κανονιστική συζήτηση», σημείωσε, θέτοντας ως βασικό στόχο τη δημιουργία ενός τραπεζικού συστήματος που θα είναι πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο, χωρίς να θυσιάζεται η ανθεκτικότητά του.

Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές αρχές αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών, χωρίς να επαναλάβουν τα λάθη που οδήγησαν στην ανάγκη αυστηρότερης εποπτείας μετά την κρίση του 2008.

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