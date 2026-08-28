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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να επιτρέψει στον αυξημένο πληθωρισμό να παγιωθεί στην οικονομία της Ευρωζώνης, προειδοποίησε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Μάρτινς Κάζακς, ενισχύοντας τις προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

«Ο πληθωρισμός δεν πρέπει να αφεθεί να ριζώσει», δήλωσε ο Κάζακς στην τηλεόραση TV3 της Λετονίας. Όπως επισήμανε, ένας από τους τρόπους με τους οποίους η κεντρική τράπεζα μπορεί να αποτρέψει την παγίωση των πληθωριστικών πιέσεων είναι η αύξηση των επιτοκίων, υπενθυμίζοντας ότι η ΕΚΤ έχει ήδη προχωρήσει σε μία τέτοια κίνηση.

Στο τραπέζι νέα αύξηση τον Σεπτέμβριο

Η ΕΚΤ αναμένεται να εξετάσει σοβαρά μια νέα αύξηση του κόστους δανεισμού στην επόμενη συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο. Η κεντρική τράπεζα αύξησε τα επιτόκια τον Ιούνιο, αλλά επέλεξε να τα διατηρήσει αμετάβλητα τον Ιούλιο.

Καθοριστικό ρόλο στην επόμενη απόφαση θα διαδραματίσουν οι νέες οικονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ, καθώς οι επιπτώσεις του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να τροφοδοτούν αβεβαιότητα και πληθωριστικές πιέσεις.

«Θα δούμε τι θα συμβεί» τον επόμενο μήνα, δήλωσε ο Καζάκς. Ωστόσο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, χαρακτήρισε μια νέα αύξηση των επιτοκίων «σημαντική πιθανότητα».

Ο πληθωρισμός απομακρύνεται από τον στόχο του 2%

Οι δηλώσεις έρχονται καθώς ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο, διευρύνοντας την απόστασή του από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η ΕΚΤ.

Το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στα στοιχεία του Αυγούστου, τα οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα και θα αποτελέσουν κρίσιμο κομμάτι του παζλ πριν από τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Η Morgan Stanley προβλέπει ότι ο γενικός δείκτης πληθωρισμού θα επιταχυνθεί στο 3,3%, επίπεδο που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα είναι το υψηλότερο από το 2023.

Μια τέτοια εξέλιξη θα ενίσχυε τις πιέσεις προς την ΕΚΤ να προχωρήσει σε περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής, καθώς το ενεργειακό σοκ από τη Μέση Ανατολή απειλεί να καταστήσει την επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο δυσκολότερη και πιο αργή.

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