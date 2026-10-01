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Η EKT ζήτησε από τους Ευρωπαίους ηγέτες να ξεκινήσουν τη διαδικασία επιλογής διαδόχου της Ίζαμπελ Σνάμπελ, ανοίγοντας ουσιαστικά τον κύκλο των κρίσιμων αλλαγών στην κορυφή της ΕΚΤ, ο οποίος αναμένεται να περιλαμβάνει και τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Πρόεδρος Αντόνιο Κόστα έλαβε την επιστολή της Προέδρου Λαγκάρντ, με την οποία ζητεί να ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία διορισμού νέου μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ», δήλωσε εκπρόσωπος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε ότι το αίτημα αφορά στην άμεση έναρξη της διαδικασίας.

Η εξέλιξη μεταφέρει πλέον το βάρος στο Eurogroup, το οποίο αποτελείται από τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης με πρόεδρο τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Το ζήτημα ενδέχεται να τεθεί προς συζήτηση ήδη κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup στις 8 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο, με πιθανό επόμενο βήμα την επίσημη πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

Πώς επιλέγεται το νέο μέλος της ΕΚΤ

Σύμφωνα με τη διαδικασία, τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης προτείνουν υποψηφίους και το Eurogroup συζητεί τις υποψηφιότητες, προτού το Συμβούλιο καταλήξει σε σύσταση. Στη συνέχεια γνωμοδοτούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, ενώ την τελική απόφαση λαμβάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η Σνάμπελ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα αποχωρήσει από την ΕΚΤ στις 3 Ιανουαρίου 2027, σχεδόν έναν χρόνο πριν από την κανονική λήξη της θητείας της, προκειμένου να αναλάβει υψηλόβαθμη θέση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Συγκεκριμένα, από τις 4 Ιανουαρίου θα αναλάβει Financial Counsellor και διευθύντρια του Monetary and Capital Markets Department του ΔΝΤ.

Η πρόωρη αποχώρησή της προσδίδει μεγαλύτερη αίσθηση επείγοντος στην επερχόμενη αναδιάταξη της ηγεσίας της ΕΚΤ, καθώς ακολουθούν και οι λήξεις των θητειών του επικεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν, τον Μάιο του 2027, και της Κριστίν Λαγκάρντ, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Στο τραπέζι ένα ευρωπαϊκό «grand bargain»

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τον τελευταίο λόγο στους διορισμούς και ενδέχεται να επιχειρήσουν να συμφωνήσουν ταυτόχρονα για τις τρεις κρίσιμες θέσεις, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου συμβιβασμών, ενός «grand bargain».

Δεδομένου ότι η θέση της Σνάμπελ θα μείνει κενή στις αρχές Ιανουαρίου, θεωρείται πιθανό να υπάρξει απόφαση έως την τελευταία Σύνοδο Κορυφής του έτους, τον Δεκέμβριο.

Καθώς η Σνάμπελ είναι Γερμανίδα, η εξέλιξη αυξάνει άμεσα την πίεση στο Βερολίνο να κινηθεί για την επιλογή υποψηφίου, παρά την πολιτική αναταραχή στη Γερμανία μετά τις αποτυχίες στις τρεις περιφερειακές εκλογικές αναμετρήσεις.

Τόσο η Γερμανία όσο και η Γαλλία επιθυμούν να διατηρήσουν παρουσία στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ.

Ντε Κος και Κνοτ για την κορυφή της ΕΚΤ

Την ίδια ώρα, η Ισπανία διεκδικεί εκ νέου θέση στην Εκτελεστική Επιτροπή μετά την αποχώρηση του πρώην αντιπροέδρου Λουίς ντε Γκίντος και προωθεί τον επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, για την προεδρία της ΕΚΤ.

Βασικός ανταγωνιστής του για τη θέση εμφανίζεται ο πρώην επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας, Κλάας Κνοτ, αν και είναι ακόμη πολύ νωρίς για να διαπιστωθεί ποιος διαθέτει ισχυρότερη υποστήριξη.

Οι πρωθυπουργοί των δύο χωρών αξιοποίησαν τις επαφές τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα για να εκφράσουν δημόσια τη στήριξή τους στους αντίστοιχους υποψηφίους.

Η Λαγκάρντ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης

Στο παρασκήνιο βρίσκεται πλέον και το χρονοδιάγραμμα αποχώρησης της Κριστίν Λαγκάρντ.

Η θητεία της κανονικά ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου 2027. Ωστόσο, η ίδια έδωσε την Τετάρτη τη σαφέστερη μέχρι στιγμής ένδειξη ότι θα μπορούσε να αποχωρήσει νωρίτερα.

Σε συνέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα La Croix, η Λαγκάρντ δήλωσε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει μερικούς μήνες πριν από την ολοκλήρωση της θητείας της.

Η αναζήτηση διαδόχου της Σνάμπελ μπορεί έτσι να αποτελέσει την πρώτη πράξη μιας πολύ ευρύτερης διαπραγμάτευσης για την επόμενη ημέρα της ΕΚΤ, καθώς μέσα στο 2027 αλλάζουν δύο ακόμη κρίσιμα πρόσωπα στην κορυφή της κεντρικής τράπεζας.

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