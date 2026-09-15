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Η απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε πόλεμο κατά του Ιράν έχει κοστίσει στους Αμερικανούς φορολογούμενους περίπου 38 δισ. δολάρια σε άμεσες δαπάνες κατά τους πρώτους πέντε μήνες των επιχειρήσεων, ενώ αναμένεται να αυξήσει τον πληθωρισμό κατά περίπου 0,5 ποσοστιαίες μονάδες έως τις αρχές του επόμενου έτους, σύμφωνα με νέα έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (Congressional Budget Office – CBO).

«Το ποσό αυτό αντανακλά το κόστος αντικατάστασης των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εξοπλισμού που χάθηκε στις μάχες, τις αυξημένες ώρες πτήσεων, τις πρόσθετες επιχειρησιακές ανάγκες και το υψηλότερο κόστος καυσίμων», ανέφερε το CBO σε επιστολή του την Τρίτη προς τον βουλευτή της Πενσυλβάνια Μπρένταν Μπόιλ, κορυφαίο Δημοκρατικό μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η εκτίμηση του CBO ευθυγραμμίζεται με την κατάθεση του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στο Κογκρέσο τον Ιούλιο, όταν είχε αναφέρει ότι το κόστος του πολέμου είχε ανέλθει τότε στα 37,5 δισ. δολάρια.

Κάθε επιπλέον μήνας σύγκρουσης αναμένεται να προσθέτει τουλάχιστον 2 έως 3 δισ. δολάρια στο κόστος, σύμφωνα με την έκθεση. «Το μηνιαίο κόστος θα μπορούσε να είναι ακόμη υψηλότερο εάν η βία κλιμακωνόταν περαιτέρω», σημειώνει το CBO.

Η έκθεση παρέχει επίσης τις πρώτες κυβερνητικές εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό. Λόγω της διαταραχής στις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, το CBO προβλέπει πλέον ότι ένας βασικός δείκτης πληθωρισμού που παρακολουθεί η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα είναι κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος στις αρχές του 2027 σε σχέση με τις προβλέψεις που είχαν γίνει τον Φεβρουάριο.

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