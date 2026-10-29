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Ο Έλον Μασκ τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της συγχώνευσης της SpaceX με την Tesla Inc., δύο από τις πολυτιμότερες εταιρείες του. Εφόσον προχωρήσει, η συμφωνία θα είναι η μεγαλύτερη εταιρική συγχώνευση που έχει γίνει ποτέ.

Η δήλωση του Μασκ έγινε σε τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών του και αποτελεί την πιο ξεκάθαρη δημόσια ένδειξη μέχρι σήμερα ότι στηρίζει τη συγχώνευση. Η δήλωση αυτή γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Μασκ ως επιχειρηματίας διαθέτει σημαντική πολιτική και οικονομική επιρροή. Μετά την αποκατάσταση των σχέσεών του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέκτησε ξανά πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, ενώ παράλληλα συνεχίζει να προσελκύει έντονο ενδιαφέρον από τους επενδυτές. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι θα διατηρήσει αυτά τα πλεονεκτήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, στόχος είναι η συμφωνία να ανακοινωθεί έως το πρώτο εξάμηνο του 2027 και να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Η πίεση για επίσπευση εντείνεται τόσο λόγω των πολιτικών εξελίξεων, όσο και εξαιτίας της αβεβαιότητας στις αγορές, η οποία θα μπορούσε να περιορίσει τον ενθουσιασμό των επενδυτών που στηρίζει τις επιχειρήσεις του Μασκ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η συγχώνευση θα δημιουργούσε έναν επιχειρηματικό όμιλο με συνολική χρηματιστηριακή αξία περίπου 3,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ταυτόχρονα, θα ενίσχυε την επιχειρηματική ισχύ του Έλον Μασκ, δίνοντάς του τη δυνατότητα να εδραιώσει τη θέση του πριν από ενδεχόμενες πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις δραστηριότητές του.

Αν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, ο Μασκ θα μπορούσε να βρεθεί υπό μεγαλύτερη πολιτική πίεση, καθώς οι εταιρείες του ενδέχεται να βρεθούν στο επίκεντρο κοινοβουλευτικών ερευνών. Παράλληλα, ο Τραμπ θα κινδύνευε να χάσει μέρος της πολιτικής του ισχύος, καθώς θα πλησίαζε προς το τέλος της προεδρίας του. Την ίδια στιγμή, μια παρατεταμένη πτώση των μετοχών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή μικροτσίπ και στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να δυσκολέψει την εξασφάλιση της απαραίτητης στήριξης για μια τόσο μεγάλη συμφωνία.

«Ο Μασκ και οι σύμβουλοί του θέλουν σίγουρα να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία όσο ακόμα προλαβαίνουν», δήλωσε ο Μπιλ Μπέρμιγχαμ, επικεφαλής του τμήματος έρευνας της REX Financial. «Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή, αλλά και καθοριστική», είπε.

Η SpaceX και η Tesla δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια σχετικά με το πότε αναμένεται να ανακοινωθεί η συγχώνευση.

Ο Μασκ εξέφρασε την υποστήριξή του στη συγχώνευση και δήλωσε ότι θα αφήσει τις ειδικές επιτροπές των δύο εταιρειών να εξετάσουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας. Επισήμανε, ωστόσο, ότι η εξασφάλιση της έγκρισης των μετόχων της Tesla ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολη, ενώ διευκρίνισε ότι καμία από τις δύο επιτροπές δεν έχει ακόμη καταλήξει στους όρους της συμφωνίας.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από το πότε το διοικητικό συμβούλιο της Tesla θα θεωρήσει ότι έχουν αποσαφηνιστεί επαρκώς οι όροι της, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Στην περίπτωση της SpaceX, η έγκριση των μετόχων αναμένεται να είναι ευκολότερη, καθώς ο Μασκ ελέγχει περισσότερο από το 80% των δικαιωμάτων ψήφου. Η Tesla αποτελεί πιο σύνθετη περίπτωση, αφού ο Μασκ κατέχει περίπου το 20% των μετοχών της. Ωστόσο, πριν από λιγότερο από έναν χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο και οι μέτοχοι της εταιρείας ενέκριναν πακέτο αμοιβών για τον διευθύνοντα σύμβουλο, η αξία του οποίου μπορεί να φτάσει τα 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Μέχρι πρότινος, ο Μασκ άφηνε να εννοηθεί ότι η SpaceX και η Tesla πλησίαζαν σε μια συγχώνευση, χωρίς να το δηλώνει ευθέως. Στις 15 Οκτωβρίου, η Tesla παρουσίασε ένα πρωτότυπο του Roadster, το οποίο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τη SpaceX. Το αυτοκίνητο διέθετε προωθητήρες που του επέτρεπαν να ανέβει σε μια ανεστραμμένη ράμπα και να εκτελέσει μια περιστροφή στον αέρα, περνώντας πάνω από τα υπόλοιπα μοντέλα της Tesla.

Η SpaceX και η Tesla έχουν ήδη στενούς επιχειρηματικούς δεσμούς. Ένα από τα σημαντικότερα κοινά τους εγχειρήματα είναι η κατασκευή του Terafab, ενός εργοστασίου ημιαγωγών στο Τέξας. Παράλληλα, οι δύο εταιρείες προετοιμάζουν σταδιακά το έδαφος για στενότερη συνεργασία, με την τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκεται στο επίκεντρο των σχεδίων τους.

Νωρίτερα φέτος, καθώς η SpaceX ολοκλήρωνε την εξαγορά της νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Cursor, ορισμένοι εργαζόμενοί της συναντήθηκαν με στελέχη της Tesla για να συζητήσουν τη χρήση του μοντέλου Grok 4.5, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα. Στη συνέχεια, η διοίκηση της Tesla άσκησε εσωτερικά πιέσεις ώστε οι μηχανικοί της να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το Claude της Anthropic και να στραφούν στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ, μεταξύ των οποίων τα Grok 4.5 και Grok Bot, για τις εργασίες προγραμματισμού τους.

Ο Μασκ έχει αξιοποιήσει εργαζομένους της Tesla για να δοκιμάσει προϊόντα της SpaceX. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, τον Ιούνιο έδωσε στους εργαζομένους της Tesla πρόωρη πρόσβαση στην εφαρμογή ψηφιακών πληρωμών X Money και τους προσέφερε 100 δολάρια ως κίνητρο για να τη δοκιμάσουν. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι δύο εταιρείες έχουν συνεργαστεί και στην ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για ρομπότ.

Η συνεργασία της SpaceX με την Tesla δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών, αλλά αναδεικνύει και την ευρύτερη επιρροή που έχει αποκτήσει ο Μασκ μέσω των επιχειρήσεών του. Η σημασία αυτής της επιρροής γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στην περίπτωση της Ουκρανίας, όπου το δορυφορικό σύστημα Starlink της SpaceX έχει καταστεί κρίσιμο για τις στρατιωτικές επικοινωνίες. Η δυνατότητα της εταιρείας να επηρεάζει τη λειτουργία του συστήματος αναδεικνύει τον βαθμό στον οποίο η άμυνα μιας χώρας μπορεί να εξαρτάται από την τεχνολογία που ελέγχει ένας ιδιώτης επιχειρηματίας.

Όταν οι ουκρανικές δυνάμεις διαπίστωσαν ότι η στρατιωτική υπηρεσία Starlink της SpaceX λειτουργούσε με μειωμένες ταχύτητες, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Έλον Μασκ ότι είχαν διατάξει τον περιορισμό της λειτουργίας του συστήματος, το οποίο αποτελεί βασικό μέσο στρατιωτικών επικοινωνιών για τις ουκρανικές δυνάμεις. Ο Μασκ δεν απάντησε άμεσα στις κατηγορίες, αναφέροντας ότι οι αποφάσεις για τυχόν περιορισμούς στην ταχύτητα ή τη χρήση του συστήματος εξαρτώνται από τον Τραμπ.

Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη αλλαγή στη θέση του Μασκ, ο οποίος φαίνεται να ενισχύει εκ νέου την επιρροή του, έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία είχε περιοριστεί η πολιτική του παρουσία.

Πριν από περισσότερο από έναν χρόνο, ο Μασκ ήρθε σε δημόσια ρήξη με τον Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που φάνηκε προσωρινά να περιορίζει την επιρροή του στην αμερικανική κυβέρνηση και την πρόσβασή του στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Η δημόσια εικόνα του Μασκ είχε ήδη υποστεί πλήγμα από τη δράση του στην Ουάσινγκτον, όπου είχε αναλάβει από κοινού την ηγεσία του DOGE, της υπηρεσίας που δημιουργήθηκε με στόχο τον περιορισμό των κρατικών δαπανών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Η προσπάθεια αυτή οδήγησε σε δεκάδες χιλιάδες απολύσεις και στην κατάργηση διεθνών προγραμμάτων βοήθειας. Ο ίδιος είχε περιγράψει την προσέγγισή του ως μια «διαδικασία δραστικών περικοπών». Παράλληλα, οι πωλήσεις της Tesla υποχώρησαν, καθώς μέρος των καταναλωτών απομακρύνθηκε από την εταιρεία λόγω της πολιτικής στήριξης που παρείχε ο Μασκ στον Τραμπ και της έντονης δημόσιας παρουσίας του.

Μετά την αποκατάσταση των σχέσεών του με τον Τραμπ, ο Μασκ άρχισε και πάλι να διαθέτει χρήματα για την υποστήριξη πολιτικών πρωτοβουλιών. Ταυτόχρονα, απέφυγε τις προεκλογικές εκδηλώσεις και περιόρισε τις επισκέψεις του στην Ουάσινγκτον.

«Πιθανότατα συνειδητοποίησε τις συνέπειες που έχει η υπερβολική έκθεση στη δημοσιότητα», δήλωσε η Λίμπι Σάντερ, διευθύντρια του προγράμματος εκπαίδευσης στελεχών στο Πανεπιστήμιο Μποντ, στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας. «Το γνώριζε καλά αυτό. Γι’ αυτό αποσύρθηκε για ένα διάστημα και στη συνέχεια επέστρεψε στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες», πρόσθεσε η ίδια.

Ο Μασκ έχει αποδείξει ότι μπορεί να ξεπερνά δύσκολες περιόδους, είτε αυτές οφείλονται στις δικές του επιλογές, είτε σε εξωτερικούς παράγοντες. Οι εντυπωσιακές παρουσιάσεις των προϊόντων του, οι τεχνολογικές επιτυχίες των εταιρειών του και οι μεγάλες επιχειρηματικές του φιλοδοξίες εξακολουθούν να προσελκύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Η SpaceX έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών μετά την ταραχώδη είσοδό της στο χρηματιστήριο, όταν η μετοχή της υποχώρησε αρκετά κάτω από την αρχική τιμή διάθεσης των 135 δολαρίων. Έκτοτε, η μετοχή έχει ανακάμψει σταθερά, καταγράφοντας άνοδο 47% από τις 5 Αυγούστου.

«Είναι μια ιδιαίτερα ευνοϊκή στιγμή για να χρησιμοποιήσει κανείς τις μετοχές αυτές για να χρηματοδοτήσει μια συμφωνία», δήλωσε ο Νίκολας Όουενς, αναλυτής της Morningstar. «Υπάρχει ενδεχομένως πίεση χρόνου λόγω της αποτίμησης. Αν η μετοχή της SpaceX υποχωρήσει, μια συμφωνία εξαγοράς θα μπορούσε να γίνει πιο δύσκολη», πρόσθεσε.

Ο Μασκ γνωρίζει καλά πόσο σημαντική είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για μια επιχειρηματική κίνηση. Τον Ιούνιο, όταν η SpaceX εισήχθη στο χρηματιστήριο και ο Μασκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος με περιουσία άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, οι προσδοκίες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης παρέμεναν ιδιαίτερα υψηλές.

Έκτοτε, ωστόσο, εντείνονται οι ανησυχίες για το κατά πόσο η ανάπτυξη του κλάδου μπορεί να συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς. Οι επενδυτές προβληματίζονται για το αν οι τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης θα αποδώσουν τα αναμενόμενα κέρδη και θα οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγικότητας μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

Τόσο η SpaceX, όσο και η Tesla έχουν αναγνωρίσει τις προκλήσεις που συνεπάγεται η επέκταση των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι δύο εταιρείες αναμένεται να δαπανούν δισεκατομμύρια δολάρια κάθε τρίμηνο στο άμεσο μέλλον. Για την Tesla, αυτό θα σηματοδοτούσε σημαντική αλλαγή, καθώς η δραστηριότητά της στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων τής εξασφάλιζε σταθερές ταμειακές ροές τα τελευταία χρόνια.

Την ίδια στιγμή, ο Μασκ διαθέτει μεγάλα ποσά για να διατηρήσει ευνοϊκές πολιτικές συνθήκες για τις επιχειρήσεις του, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Οι συνολικές πολιτικές του δαπάνες ανέρχονται σε περίπου 369 εκατομμύρια δολάρια. Από το καλοκαίρι και μετά, έχει διαθέσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει τους Ρεπουμπλικανούς στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Μεγάλο μέρος των χρημάτων κατευθύνεται στο Τέξας, όπου η SpaceX διατηρεί σημαντικές εγκαταστάσεις και μία από τις έδρες της πολιτείας στη Γερουσία θεωρείται επισφαλής για τους Ρεπουμπλικανούς.

Η σημασία της σχέσης αυτής ξεπερνά κατά πολύ τους δεσμούς του Μασκ με τον Τραμπ. Η SpaceX έχει γίνει σημαντικός συνεργάτης των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στον τομέα της άμυνας. Αυτό δίνει στον Μασκ μια θέση που ελάχιστοι επιχειρηματίες έχουν καταφέρει να αποκτήσουν στη σύγχρονη ιστορία. Μια παρόμοια περίπτωση ήταν ο Χάουαρντ Χιούζ, επιχειρηματίας και μηχανικός, οι εταιρείες του οποίου συμμετείχαν επί δεκαετίες στα αμερικανικά προγράμματα αεροδιαστημικής και άμυνας, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Σε αντίθεση με την Tesla, η οποία απευθύνεται κυρίως στους καταναλωτές μέσω των ηλεκτρικών αυτοκινήτων της, η SpaceX επηρεάζεται πολύ λιγότερο από τις διακυμάνσεις της κοινής γνώμης. Η εταιρεία έχει εδραιώσει κυρίαρχη θέση στις ταχείες εκτοξεύσεις πυραύλων και αναλαμβάνει ολοένα σημαντικότερο ρόλο στην παροχή στρατιωτικών υπηρεσιών.

Η τεχνογνωσία της στις εκτοξεύσεις, ο εξοπλισμός που διαθέτει και οι στενές σχέσεις της με κυβερνητικούς αξιωματούχους έχουν συμβάλει στην εξασφάλιση συμβάσεων με το Πεντάγωνο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg τον περασμένο μήνα, ορισμένες από αυτές έχουν διαμορφωθεί με τρόπο που ευνοεί ιδιαίτερα την εταιρεία. Μόνο φέτος, η SpaceX εξασφάλισε σύμβαση ύψους 2 δισ. δολαρίων για την προμήθεια δορυφόρων που θα χρησιμοποιηθούν σε στρατιωτικό δίκτυο επικοινωνιών, στο πλαίσιο του προγράμματος αντιπυραυλικής άμυνας «Golden Dome». Το συνολικό κόστος του προγράμματος ενδέχεται τελικά να ξεπεράσει το 1 τρισ. δολάρια.

Οι συμβάσεις της SpaceX με την αμερικανική κυβέρνηση και τον στρατό εγείρουν ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Παράλληλα, η Tesla έχει μεγάλη και ιδιαίτερα κερδοφόρα παραγωγική δραστηριότητα στην Κίνα. Σύμφωνα με τον αναλυτή της JPMorgan, Ρατζάτ Γκούπτα, αυτές οι δύο παράμετροι «ενδέχεται να δυσκολέψουν την έγκριση μιας πιθανής συμφωνίας συγχώνευσης, τόσο από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, όσο και από τους μετόχους».

Εάν ο Μασκ καταφέρει να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια, μια συγχώνευση θα μπορούσε να αυξήσει την περιουσία του κατά περισσότερα από 110 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Bloomberg Billionaires Index.

«Η Tesla έχει εξελιχθεί σε μια εταιρεία που αναπτύσσεται με πιο αργούς ρυθμούς, αλλά διαθέτει μεγάλα αποθέματα ρευστότητας και ισχυρή οικονομική θέση», δήλωσε ο Άντριου Ρόκο, αναλυτής μετοχών της Zacks Investment Research. «Αντίθετα, η SpaceX αναπτύσσεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, αλλά χρειάζεται τεράστια κεφάλαια για να επεκτείνει τα προγράμματα Starlink και Starship. Ο συνδυασμός των δύο εταιρειών θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν ιδιαίτερα ισχυρό επιχειρηματικό όμιλο».