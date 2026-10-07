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Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί σήμερα να ανταγωνίζεται τα κρυπτονομίσματα για τα κεφάλαια των επενδυτών, όμως μακροπρόθεσμα θα αποτελέσει τον ισχυρότερο καταλύτη για την ανάπτυξη των ψηφιακών assets, σύμφωνα με τον Έρικ Τραμπ.

Μιλώντας την Τετάρτη στο συνέδριο Token2049 στη Σιγκαπούρη, ο συνιδρυτής της οικογενειακής επιχείρησης crypto των Τραμπ υποστήριξε ότι όσο ταχύτερα αναπτύσσεται και ενσωματώνεται η AI στην καθημερινότητα, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι ευκαιρίες για την αγορά των ψηφιακών νομισμάτων.

«Αυτό που θα πυροδοτήσει με διαφορά ταχύτερα την ανάπτυξη των ψηφιακών assets είναι στην πραγματικότητα το AI trade», δήλωσε.

«Όσο πιο γρήγορα οι φίλοι μας στην άλλη πλευρά, στην AI, μπορούν να τρέξουν προς τον στόχο τους, τόσο καλύτερα θα τα πάει αυτή η βιομηχανία», πρόσθεσε.

Από τους AI agents στα crypto wallets

Ο Έρικ Τραμπ χρησιμοποίησε ως παράδειγμα έναν AI agent που αναλαμβάνει να οργανώσει και να κλείσει ένα ταξίδι για λογαριασμό του χρήστη.

Σύμφωνα με το σενάριό του, ένας τέτοιος ψηφιακός βοηθός θα μπορούσε στο μέλλον να χρησιμοποιεί ένα crypto wallet για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, αντί για παραδοσιακό νόμισμα.

«Όσο πιο γρήγορα οι άνθρωποι υιοθετήσουν την AI και την τεχνολογία και όσο πιο γρήγορα αυτή ενσωματωθεί στη ζωή τους, τόσο πιο γρήγορα θα αναπτυχθεί και αυτή η βιομηχανία», είπε.

Η σχέση μεταξύ AI και crypto δεν ήταν, ωστόσο, μέχρι σήμερα αποκλειστικά συμπληρωματική. Η πτώση του Bitcoin από το ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων, που είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, έχει αποδοθεί εν μέρει στη μετακίνηση επενδυτικών κεφαλαίων από τα crypto προς τις μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

«Τα κεφάλαια επιστρέφουν στα crypto»

Ο Έρικ Τραμπ θεωρεί ότι η πρόσφατη επιστροφή του Bitcoin πάνω από τα 80.000 δολάρια αποτελεί ένδειξη ότι η ροή αυτή αρχίζει να αντιστρέφεται.

«Τώρα βλέπουμε τον κύκλο να γυρίζει ξανά και τα χρήματα να επιστρέφουν στα crypto», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, η άνοδος των τιμών είναι ήδη ορατή, αλλά η εναλλαγή κεφαλαίων μεταξύ των δύο μεγάλων επενδυτικών θεμάτων αναμένεται να συνεχιστεί.

«Θα βλέπετε τα χρήματα να κινούνται συνεχώς μεταξύ των δύο», είπε, περιγράφοντας ουσιαστικά μια αγορά στην οποία AI και crypto θα ανταγωνίζονται για κεφάλαια, αλλά ταυτόχρονα θα τροφοδοτούν η μία την ανάπτυξη της άλλης.

Τα stablecoins και το αμερικανικό χρέος

Ο δεύτερος μεγαλύτερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ είναι συνιδρυτής της World Liberty Financial, της επιχείρησης κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ, της οποίας το βασικό stablecoin είναι το USD1.

Στη Σιγκαπούρη υποστήριξε ότι η ανάπτυξη των stablecoins που συνδέονται με το δολάριο μπορεί να έχει ευρύτερες επιπτώσεις και για την αμερικανική οικονομία.

Ειδικότερα, εκτίμησε ότι η επέκτασή τους θα μπορούσε να ενισχύσει τη ζήτηση για κρατικό χρέος των ΗΠΑ, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία που στηρίζουν τα συγκεκριμένα ψηφιακά νομίσματα συνδέονται στενά με τίτλους σε δολάρια.

Το στοίχημα του tokenization

Ο Έρικ Τραμπ στάθηκε επίσης στο tokenization πραγματικών περιουσιακών στοιχείων, παρουσιάζοντάς την ως έναν τρόπο να ανοίξουν επενδυτικές αγορές που μέχρι σήμερα ήταν ουσιαστικά διαθέσιμες μόνο στους πολύ εύπορους.

Πολυτελή ακίνητα, έργα τέχνης ή ακόμη και έσοδα από τη μουσική μπορούν, σύμφωνα με τον ίδιο, να μεταφερθούν σε blockchain και να χωριστούν σε ψηφιακά tokens, επιτρέποντας σε περισσότερους επενδυτές να αποκτήσουν έκθεση σε αυτά.

Χαρακτήρισε μάλιστα αυτή τη δυνατότητα «φιλανθρωπική», με την έννοια ότι προσφέρει σε ανθρώπους πρόσβαση σε επενδύσεις στις οποίες διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να συμμετάσχουν.

«Δίνει στους ανθρώπους την ευκαιρία να επενδύσουν σε πράγματα στα οποία πιστεύουν και στα οποία διαφορετικά δεν θα είχαν ποτέ τη δυνατότητα να επενδύσουν», ανέφερε.

«Νικήσαμε τις μεγάλες τράπεζες»

Από την τοποθέτησή του δεν έλειψε και η νέα επίθεση προς τις μεγάλες τράπεζες, ένα θέμα στο οποίο ο Έρικ Τραμπ επανέρχεται συχνά στις εμφανίσεις του σε συνέδρια κρυπτονομισμάτων.

Υποστήριξε ότι οι τράπεζες έκαναν ό,τι μπορούσαν για να εμποδίσουν την ανάπτυξη των ψηφιακών assets, αλλά σήμερα σπεύδουν οι ίδιες να υιοθετήσουν τα crypto και την τεχνολογία blockchain.

«Όλοι εμείς εδώ νικήσαμε τις μεγάλες τράπεζες, γιατί κάθε μέρα βλέπουμε ακόμη μία να αγκαλιάζει τα κρυπτονομίσματα», δήλωσε.

Κατά τον ίδιο, αυτή η στροφή αποτελεί απόδειξη ότι η βιομηχανία κατάφερε να ξεπεράσει τις ισχυρές αντιστάσεις που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια.

«Οι άνθρωποι τόλμησαν να πάνε κόντρα σε πολύ ισχυρούς ανέμους. Και, ειλικρινά, πιστεύω ότι σήμερα μπορούμε όλοι να κηρύξουμε τη νίκη», κατέληξε.

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