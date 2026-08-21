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Η κατάρρευση της China Evergrande μπορεί να επιβεβαίωσε, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, τις προειδοποιήσεις του Άντριου Λεφτ για τα οικονομικά της εταιρείας, ωστόσο ο Αμερικανός short seller δεν αισθάνεται δικαιωμένος. Αντίθετα, θεωρεί ότι η πολυετής περιπέτεια αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των τεράστιων κινδύνων που κρύβουν οι ανοικτές πωλήσεις.

Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά την καταδίκη σε ισόβια κάθειρξη του ιδρυτή της Evergrande, Χούι Κα Γιαν, και την επιβολή ποινών σε δεκάδες συνεργάτες του από κινεζικό δικαστήριο.

«Η Evergrande ανέβηκε περίπου 500% αφού την είχα χαρακτηρίσει χάρτινο πύργο», ανέφερε ο ιδρυτής της Citron Research σε email προς το Bloomberg. Όπως επισήμανε, άλλο πράγμα είναι ένας επενδυτής να αποδειχθεί σωστός και άλλο να έχει τοποθετηθεί στη σωστή χρονική στιγμή, καθώς μια μετοχή μπορεί να παραμείνει σε παράλογα επίπεδα για πολύ περισσότερο απ’ όσο μπορεί να αντέξει μια επενδυτική θέση.

Η προειδοποίηση που του κόστισε

Ο Λεφτ είχε βρεθεί αντιμέτωπος με τις αρχές του Χονγκ Κονγκ μετά από έκθεση της Citron Research το 2012, στην οποία αμφισβητούσε την οικονομική ευρωστία της Evergrande.

Το 2016 του επιβλήθηκε πρόστιμο 1,6 εκατ. δολαρίων Χονγκ Κονγκ και απαγόρευση συναλλαγών στην τοπική αγορά για πέντε χρόνια. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χονγκ Κονγκ είχε κατηγορήσει τον Αμερικανό επενδυτή για χειραγώγηση της αγοράς, υποστηρίζοντας ότι είχε διατυπώσει «απερίσκεπτους» ισχυρισμούς σχετικά με την Evergrande.

Παρά τις προειδοποιήσεις του, η μετοχή συνέχισε για χρόνια να κινείται ανοδικά, φθάνοντας στο αποκορύφωμά της το 2017. Η συνέχεια, ωστόσο, ήταν καταστροφική.

Πριν από τη διαγραφή της Evergrande από το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ το 2025, η μετοχή είχε χάσει πάνω από το 99% της αξίας της σε σχέση με το ιστορικό υψηλό του 2017, εξανεμίζοντας περίπου 50 δισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας.

Ισόβια στον ιδρυτή της Evergrande

Η υπόθεση κορυφώθηκε την Πέμπτη, όταν δικαστήριο στη Σεντζέν καταδίκασε τον Χούι Κα Γιαν σε ισόβια κάθειρξη, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές πτώσεις στην ιστορία των κινεζικών επιχειρήσεων.

Μαζί του καταδικάστηκαν 56 συνεργάτες, μεταξύ των οποίων και οι δύο γιοι του, Σου Ζιτζιάν και Σου Τενγκχέ. Το δικαστήριο διέταξε επίσης την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του Χούι, ενώ στις εταιρείες του επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα 15,82 δισ. γουάν, περίπου 2,4 δισ. δολάρια.

Η Evergrande είχε οδηγηθεί σε αθέτηση πληρωμών υπό το βάρος ενός τεράστιου χρέους, ενώ οι κινεζικές εποπτικές αρχές κατέληξαν αργότερα ότι ο όμιλος είχε διογκώσει σημαντικά τα έσοδα και τα κέρδη του για το 2019 και το 2020.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Xinhua, το δικαστήριο έκρινε ότι τα ποσά που εμπλέκονταν στις παράνομες πράξεις ήταν εξαιρετικά μεγάλα και ότι είχαν προκληθεί ιδιαίτερα σοβαρές οικονομικές ζημιές.

Ούτε ο Λεφτ χωρίς νομικές περιπέτειες

Την ίδια στιγμή, ο ίδιος ο Άντριου Λεφτ βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά νομικά προβλήματα στις ΗΠΑ. Τον Ιούνιο κρίθηκε ένοχος για απάτη σε κινητές αξίες, με τους εισαγγελείς να τον κατηγορούν ότι χρησιμοποιούσε επιθετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για δεκάδες εταιρείες, επηρεάζοντας τις τιμές των μετοχών τους με στόχο γρήγορα κέρδη.

Αναμένει ακρόαση για τις μεταγενέστερες του δικαστηρίου προσφυγές τον Νοέμβριο και την επιβολή της ποινής του τον επόμενο μήνα.

Παρά τη δικαστική κατάληξη της υπόθεσης Evergrande, ο Λεφτ ξεκαθάρισε ότι δεν αισθάνεται ικανοποίηση από την καταδίκη του Χούι. Όπως είπε, δεν επιθυμούσε ποτέ να δει τον ιδρυτή του κινεζικού ομίλου –ή οποιονδήποτε άλλο– να οδηγείται στη φυλακή.

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