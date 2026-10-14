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Οι ενεργειακές εταιρείες αναμένεται να ηγηθούν για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο της αύξησης των κερδών στην Ευρώπη, καθώς οι υψηλές τιμές ενέργειας που έχουν προκληθεί από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία ενισχύουν τα κέρδη του κλάδου.

Ο δείκτης MSCI Europe Energy αναμένεται να καταγράψει αύξηση 113% στα κέρδη ανά μετοχή, ενώ ο ενεργειακός κλάδος εκτιμάται ότι θα αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής αύξησης των ευρωπαϊκών κερδών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Bloomberg Intelligence.

«Υπάρχει έλλειψη δυναμικότητας διύλισης, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής της Bloomberg Intelligence, Laurent Douillet. Η στενότητα στην προσφορά καυσίμων έχει διατηρήσει τις τιμές του ντίζελ και της βενζίνης σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με το αργό πετρέλαιο, ενισχύοντας τα περιθώρια διύλισης.

Η Shell ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα επίπεδα-ρεκόρ στα περιθώρια διύλισης, προσφέροντας μια πρώτη ένδειξη για την εικόνα που αναμένεται να παρουσιάσουν οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες αυτή την περίοδο ανακοινώσεων αποτελεσμάτων. Παράλληλα, η Equinor ανέφερε ότι τα «ασυνήθιστα ισχυρά» περιθώρια διύλισης στην Ευρώπη αναμένεται να οδηγήσουν τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου στους τομείς εμπορίας, midstream και επεξεργασίας πάνω από τις προηγούμενες προβλέψεις.

Η ενέργεια και η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνουν την ανάπτυξη

Η αύξηση των κερδών των ενεργειακών εταιρειών αναμένεται να είναι «δυσανάλογα» υψηλή σε σχέση με το υπόλοιπο του δείκτη Stoxx Europe 600, καθώς η αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή παραμένει δύσκολη, σύμφωνα με αναλυτές της JPMorgan.

Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας δημιουργούν αντίθετα πιέσεις σε άλλους κλάδους, μεταξύ των οποίων οι βιομηχανίες και οι καταναλωτικές εταιρείες, αν και οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο άμεσος αντίκτυπος θα παραμείνει περιορισμένος.

Η ενίσχυση των κερδών στον ενεργειακό κλάδο αναμένεται να υπερκαλύψει τις απώλειες που προκαλούνται αλλού. Όπως εκτιμούν αναλυτές της Deutsche Bank, τα ισχυρότερα ενεργειακά κέρδη θα έχουν τελικά θετική επίδραση στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς.

Πέρα όμως από την εικόνα του τρίτου τριμήνου, το ενδιαφέρον των επενδυτών θα στραφεί στη διάρκεια αυτών των υψηλών κερδών, ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι τιμές του πετρελαίου υποχωρήσουν από τα σημερινά επίπεδα.

Το Brent κινείται γύρω από τα 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ η αγορά εκτιμά ότι οι τιμές θα μπορούσαν να επιστρέψουν κοντά στα 50 δολάρια εφόσον τερματιστεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το κρίσιμο ερώτημα για τους επενδυτές θα είναι ποιες εταιρείες διαθέτουν το κατάλληλο επιχειρηματικό μοντέλο και ισχυρό ισολογισμό ώστε να αντέξουν μια σημαντική υποχώρηση των τιμών.

Η συγκέντρωση της αύξησης των ευρωπαϊκών κερδών αναμένεται μάλιστα να είναι ακόμη μεγαλύτερη αυτό το τρίμηνο. Ενεργειακές και εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη εκτιμάται ότι θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% της συνολικής αύξησης των κερδών, ενώ αποτελούν μόλις το 19% του δείκτη MSCI Europe.

Το προηγούμενο τρίμηνο, οι δύο συγκεκριμένες κατηγορίες εταιρειών αντιστοιχούσαν στο 61% της συνολικής αύξησης των κερδών.

Οι ανησυχίες για την AI

Παράλληλα, η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι ανησυχίες για πιθανή επιβράδυνση των σχετικών δαπανών έχουν αυξήσει τη μεταβλητότητα στις αγορές.

Οι επενδυτές διερωτώνται πλέον πόσο μπορεί να διαρκέσει η επενδυτική έκρηξη που έχει δημιουργηθεί γύρω από την AI και κατά πόσο οι τεράστιες δαπάνες των εταιρειών τεχνολογίας μπορούν να διατηρηθούν.

Μια πιθανή επιβράδυνση των επενδύσεων, πάντως, δεν αναμένεται να αποτυπωθεί στα αποτελέσματα του τρέχοντος τριμήνου. Θα μπορούσε όμως να επηρεάσει την αύξηση των εταιρικών κερδών το 2027 ή το 2028, σύμφωνα με τη Bloomberg Intelligence.

Έτσι, η ευρωπαϊκή αγορά εισέρχεται στην περίοδο των αποτελεσμάτων με δύο διαφορετικούς κινητήρες κερδοφορίας: από τη μία πλευρά, την ενέργεια, που επωφελείται από τις υψηλές τιμές και τα διυλιστήρια, και από την άλλη την τεχνητή νοημοσύνη, που συνεχίζει να στηρίζει τις επενδύσεις και τα κέρδη, αλλά συνοδεύεται πλέον από αυξανόμενα ερωτήματα για τη βιωσιμότητα της ανάπτυξής της.

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