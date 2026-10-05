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Σε τροχιά εύθραυστης ανάκαμψης κινούνται τη Δευτέρα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, επιχειρώντας να απομακρυνθούν από τα χαμηλά τριών μηνών που άγγιξαν την προηγούμενη εβδομάδα. Στήριξη προσφέρουν τα σημάδια επιβράδυνσης της αμερικανικής αγοράς εργασίας, τα οποία περιορίζουν τους φόβους για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve, την ώρα που η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πηγή αβεβαιότητας.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,4% στις πρώτες συναλλαγές, επιχειρώντας να βάλει τέλος σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό σερί τριών εβδομάδων, το οποίο οδήγησε σε σημαντική συμπίεση των αποτιμήσεων στις ευρωπαϊκές αγορές.

Στη Φρανκφούρτη, ο DAX σημειώνει άνοδο 0,2%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χωρίς ουσιαστική μεταβολή. Καλύτερη είναι η εικόνα στο Λονδίνο, όπου ο FTSE 100 κερδίζει 0,7%, ενώ στο Μιλάνο ο FTSE MIB ενισχύεται κατά 0,8%.

Οριακές μεταβολές καταγράφει ο ισπανικός δείκτης IBEX 35, με τους επενδυτές να κρατούν στάση αναμονής μετά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών από τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες για τις 29 Νοεμβρίου, αφού το Κογκρέσο απέρριψε μέτρα που αποσκοπούσαν στην καταστολή της δημόσιας οργής για την στεγαστική κρίση της χώρας.

Η θετική εκκίνηση στην Ευρώπη ακολουθεί την άνοδο που καταγράφηκε στις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού, καθώς οι επενδυτές αναπροσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους για την πορεία των παγκόσμιων επιτοκίων.

Στο επίκεντρο παραμένουν τα ασθενέστερα των προβλέψεων στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, τα οποία δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή και συνοδεύθηκαν από σημαντικές καθοδικές αναθεωρήσεις των στοιχείων για τους δύο προηγούμενους μήνες.

Η επιβράδυνση της αμερικανικής αγοράς εργασίας ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίασή της τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME, η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων έχει περιοριστεί σε περίπου 20%, από περίπου 65% μία εβδομάδα νωρίτερα.

Η μεταβολή των προσδοκιών οδήγησε παράλληλα σε αποκλιμάκωση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων από τα υψηλά πολλών δεκαετιών που είχαν καταγράψει, προσφέροντας στήριξη στις μετοχές και ιδιαίτερα στους κλάδους που εμφανίζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στις μεταβολές των επιτοκίων.

Το θετικό κλίμα στις αγορές παραμένει, ωστόσο, εύθραυστο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη και υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσε την Κυριακή την έναρξη μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης με στόχο την ανακατάληψη όλων των περιοχών που ελέγχονται από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν, Χούθι.

Η εξέλιξη δημιουργεί τον κίνδυνο να ανοίξει ένα νέο ενεργό μέτωπο στον επτάμηνο περιφερειακό πόλεμο, αυξάνοντας περαιτέρω την αβεβαιότητα γύρω από τις ενεργειακές αγορές.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν, σε αντίποινα, ότι εξαπέλυσαν βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων της Saudi Aramco, νότια του Ριάντ.

Οι επιθέσεις επανέφεραν τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, διατηρώντας αυξημένο το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του Brent. Η εξέλιξη παρακολουθείται στενά από τους επενδυτές, καθώς μια νέα διαταραχή στην ενεργειακή προσφορά θα μπορούσε να ενισχύσει εκ νέου τις πληθωριστικές πιέσεις και να περιπλέξει τις αποφάσεις των μεγάλων κεντρικών τραπεζών.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα νέα μακροοικονομικά στοιχεία της ευρωζώνης, με τις αγορές να αναμένουν τις προκαταρκτικές μετρήσεις των σύνθετων δεικτών PMI για τον Σεπτέμβριο.

Τα στοιχεία αναμένεται να προσφέρουν μια πιο καθαρή εικόνα για την πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ευρωζώνη, σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις του υψηλού ενεργειακού κόστους και των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αγορών βρίσκονται οι προγραμματισμένες τοποθετήσεις της Ίζαμπελ Σνάμπελ, μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ Φίλιπ Λέιν.

Οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για το κατά πόσο η ΕΚΤ προτίθεται να διατηρήσει περιοριστική τη νομισματική πολιτική, παρά τα σημάδια εξασθένησης της ανάπτυξης στην ευρωζώνη, καθώς η ενεργειακή κρίση εξακολουθεί να συντηρεί τις πληθωριστικές πιέσεις.

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