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Με διαφορετικές ταχύτητες κινήθηκαν τη Δευτέρα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η επιδείνωση της δημοσιονομικής κρίσης στη Γαλλία οδήγησε τις μετοχές στο Παρίσι σε χαμηλά έξι μηνών, την ώρα που τα ανθεκτικά στοιχεία για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη και η αποκλιμάκωση των ανησυχιών για την αμερικανική αγορά εργασίας προσέφεραν ένα εύθραυστο στήριγμα στις υπόλοιπες αγορές.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,36% στις 633,62 μονάδες, βάζοντας τέλος σε ένα ισχυρό κύμα πωλήσεων που είχε οδηγήσει τις αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών μετοχών στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών και πλέον μηνών.

Στα μεγάλα χρηματιστήρια της περιοχής, ο γερμανικός DAX αυξήθηκε ανεπαίσθητα κατά 0,09% στις 25.254 και ο FTSE 100 στο Λονδίνο πρόσθεσε 0,34% στις 10.497 μονάδες. Ωστόσο, ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε σε ποσοστό 0,80% και τις 7.834 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύθηκε 0,66% στις 50.818 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.299 μονάδες με άλμα 1,12%, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στην απόφαση του Πέδρο Σάντσεθ να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για τον Νοέμβριο.

Οι αυξανόμενες ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας έστειλαν τη Δευτέρα το ευρώ σε χαμηλό 17 μηνών και άσκησαν νέες πιέσεις στα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία.

Το ευρώ υποχώρησε έως 0,8%, στα 1,1160 δολάρια, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 μηνών, προτού περιορίσει μέρος των απωλειών του και κινηθεί γύρω στα 1,1211 δολάρια. Ο δείκτης δολαρίου ανέβηκε στο 102,21.

Το ενιαίο νόμισμα είχε ήδη χάσει περίπου 2,5% τον προηγούμενο μήνα, καθώς οι επενδυτές προβληματίζονται ολοένα και περισσότερο για τη διόγκωση του γαλλικού χρέους και το πολιτικό αδιέξοδο ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.

Οι πιέσεις αποτυπώθηκαν ακόμη πιο έντονα στην αγορά κρατικού χρέους. Το premium που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατούν γαλλικά δεκαετή ομόλογα αντί των ασφαλέστερων γερμανικών τίτλων ξεπέρασε την Παρασκευή τις 150 μονάδες βάσης, εντείνοντας τους φόβους ότι η γαλλική κρίση θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερες αναταράξεις στις ευρωπαϊκές αγορές.

Τη Δευτέρα, η απόδοση του γαλλικού 10ετούς κατά έξι μονάδες βάσης, στο 4,9196%, την ώρα που η απόδοση του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου υποχωρούσε περίπου κατά μία μονάδα βάσης, στο 3,4466%.

«Προς το παρόν φαίνεται ότι οι επενδυτές θα παραμείνουν μακριά από το γαλλικό χρέος», σχολίασε ο Κρις Τέρνερ της ING, αποτυπώνοντας το κλίμα που επικρατεί στις αγορές.

Αντίβαρο στις πιέσεις προσέφεραν τα στοιχεία για την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη, τα οποία έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις κατάφεραν να παραμείνουν ανθεκτικές τον Σεπτέμβριο, παρά το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Ο δείκτης PMI υπηρεσιών της S&P Global για την Ευρωζώνη αυξήθηκε στις 53 μονάδες, φτάνοντας σε υψηλό δέκα μηνών και επιβεβαιώνοντας την προκαταρκτική εκτίμηση.

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η εικόνα του σύνθετου PMI, ο οποίος συνδυάζει τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες. Ο δείκτης αυξήθηκε στις 53,1 μονάδες από 52 τον Αύγουστο, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση από τον Απρίλιο του 2023.

Τα στοιχεία σηματοδοτούν την ισχυρότερη τριμηνιαία επίδοση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη από το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Η εικόνα, ωστόσο, απέχει από το να είναι ανέφελη. Η νέα άνοδος του ενεργειακού κόστους οδήγησε τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης στο 3,8% τον Σεπτέμβριο από 3,2% τον Αύγουστο, σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η εξέλιξη αναζωπυρώνει τη συζήτηση στις αγορές για το κατά πόσο η ΕΚΤ μπορεί να χρειαστεί να προχωρήσει σε περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

Αναφερόμενος στην επιτάχυνση του πληθωρισμού, ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ Φίλιπ Λέιν επισήμανε ότι η πρόσφατη άνοδος των τιμών της ενέργειας δημιουργεί ανοδικούς κινδύνους για τις τιμές καταναλωτή.

Παράλληλα, όμως, τόνισε ότι οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και η συρρίκνωση της δημοσιονομικής στήριξης αναμένεται να λειτουργήσουν ανασταλτικά για την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα.

Ο Φίλπ Λέιν, μιλώντας σε συνέδριο στη Φρανκφούρτη, υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να θεωρεί κατάλληλη μια «μετρημένη» αντίδραση της νομισματικής πολιτικής, προσφέροντας κάποια ανακούφιση στους επενδυτές που ανησυχούν για το ενδεχόμενο επιθετικής σύσφιγξης από την ΕΚΤ.

Στις αγορές εμπορευμάτων, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν χαμηλότερα καθώς η αύξηση των εξαγωγών αργού από τη Μέση Ανατολή και η αποδέσμευση πετρελαϊκών αποθεμάτων από τις χώρες της G7 ενισχύουν την προσφορά.

Οι παράγοντες αυτοί αντισταθμίζουν τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο νέων ζημιών στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Δεκεμβρίου υποχώρησε 1,08% στα 101,19 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI έπεσε στα 90,24 δολάρια το βαρέλι.

Σταθεροποιητικές κινήσεις και από τον χρυσό που έχασε το μεγαλύτερο μέρος των αρχικών κερδών του, με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να υποχωρεί ελαφρά στα 4.159 δολάρια την ουγγιά.

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